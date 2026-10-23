Papparazzi tóm cảnh Carrick và Bruno Fernandes ủ rũ về nhà sau thảm bại của MU

Đội trưởng MU công khai "bật" HLV trưởng sau thảm bại tủi hổ 1-4 trước Como, lầm lũi ra về sau đêm mưa.

Cơn mưa đêm tại sân bay Manchester như càng làm đậm thêm không khí ảm đạm của đoàn quân "Quỷ đỏ" khi họ hạ cánh lúc 0h30 sáng ngày 22/10. Dẫn đầu toàn đội rời sân bay trở về nhà là HLV Michael Carrick trên chiếc Land Rover Defender với khuôn mặt trầm ngâm. Vị chiến lược gia 45 tuổi hiểu rằng chiếc ghế HLV trưởng của mình tại Old Trafford đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết sau trận thua thảm hại 1-4 trước Como tại Italia.

Carrick dẫn các cầu thủ và nhân viên Man Utd đang buồn bã rời khỏi sân bay Manchester sau trận thua trước Como (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Đáng chú ý, các ngôi sao Man Utd dường như đều tìm cách trốn tránh những ánh nhìn của truyền thông. Đội trưởng Bruno Fernandes – người vừa công khai nghi ngờ chiến thuật của Carrick và tỏ thái độ thất vọng ra mặt khi bị thay ra rời sân bay trên chiếc Bentley GT với tấm chắn nắng được hạ xuống kín mặt, chỉ để lộ cái nhíu mày đầy căng thẳng. Cùng chung tâm trạng né tránh, Diogo Dalot và Harry Maguire cũng bắt chước người đồng đội hạ tấm che nắng ngay giữa đêm muộn.

Bruono không lộ mặt khi rời sân bay (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

(Ảnh: Eamonn & James Clarke)

(Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Trong khi đó, hàng loạt cái tên như Senne Lammens, Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui, Karl Darlow, Matthijs de Ligt (người có trận tái xuất đầu tiên sau gần một năm) hay người ghi bàn thắng duy nhất cho MU là Joshua Zirkzee đều xuất hiện với nét mặt thất thần.

Thảm bại tại Ý không chỉ kéo dài chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng của Man Utd – thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2015 mà còn thổi bùng những rạn nứt nội bộ. Việc Bruno Fernandes công khai chỉ trích cách vận hành chiến thuật của Carrick ngay sau trận đấu được xem là gáo nước lạnh dội vào chiếc ghế vốn đã chao đảo của chiến lược gia người Anh. Hình ảnh Carrick lầm lũi tiến về phía góc khán đài nơi vài CĐV kiên nhẫn còn trụ lại sau trận đấu gợi nhớ sâu sắc đến hình ảnh của Ole Gunnar Solskjaer sau thất bại 1-4 trước Watford năm nào – trận đấu cuối cùng trước khi vị HLV người Na Uy bị sa thải.

Lên tiếng sau thảm họa, HLV Carrick cay đắng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ:

"Trước hết, tôi phải xin lỗi các CĐV. Tôi tiến về phía họ vì tôi quan tâm đến câu lạc bộ này nhiều như bất kỳ ai. Màn trình diễn tối nay là không thể chấp nhận được. Chúng tôi có thể thắng hoặc thua, nhưng cái cách đội bóng thi đấu hôm nay hoàn toàn thiếu đi sự máu lửa và khát khao."

Sự tức giận của Carrick còn nhắm trực tiếp vào thái độ thi đấu của các học trò. Con số thống kê chỉ ra thực trạng báo động khi Man Utd hiện đứng thứ 17/20 tại Ngoại hạng Anh về số lần bứt tốc và xếp thứ 19 về tổng quãng đường di chuyển.

"Sự quyết liệt và tinh thần sẵn sàng cống hiến hết mình đã hoàn toàn biến mất. Đó là một trận đấu thật cay đắng và đau đớn khi phải chứng kiến", Carrick nhấn mạnh.

Trước mắt Man Utd là chuyến làm khách đến sân của Bournemouth vào cuối tuần này, trước khi bước vào chuỗi thử thách cam go gặp Chelsea, Roma và Aston Villa. Nếu không thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế, ngày Michael Carrick phải nhận quyết định sa thải từ thượng tầng Old Trafford có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.