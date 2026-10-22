Đình Bắc toả sáng, CLB CAHN vẫn bị Thanh Hóa cầm chân trong trận cầu kịch tính có 2 lần VAR can thiệp.

Tối 22/10, trong khuôn khổ trận đấu sớm vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã phải chia điểm tiếc nuối với tỷ số 1-1 trước CLB Thanh Hóa. Dù tài năng trẻ Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn với bàn mở tỷ số, thầy trò HLV Alexandre Polking vẫn chưa thể đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình.

CLB CAHN bị Thanh Hoá cầm hoà 1-1

Bước vào trận đấu với áp lực đè nặng sau thất bại ở trận derby thủ đô cuối tuần trước, CLB CAHN chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận. Tuy nhiên, hàng thủ lùi sâu cùng lối chơi pressing quyết liệt của Thanh Hóa đã gây ra vô vàn khó khăn cho đội chủ nhà. Trong bối cảnh thiếu vắng các trụ cột như Quang Hải hay Thành Long ở đội hình xuất phát, các đợt lên bóng của CAHN chủ yếu phụ thuộc vào sự năng nổ của Đình Bắc bên hành lang cánh trái. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, sự bế tắc cuối cùng cũng được khai thông ở phút 43. Từ quả tạt chuẩn xác của Văn Đô, Ngọc Tín đánh đầu dội xà ngang tạo điều kiện để Đình Bắc đón bóng, thực hiện cú đánh đầu ngược hiểm hóc. Dù thủ môn Thanh Diệp nỗ lực đẩy bóng ra, trọng tài vẫn xác định bóng đã vượt qua vạch vôi và công nhận bàn mở tỷ số cho CAHN.

Đình Bắc toả sáng ghi bàn

Bước sang hiệp hai, diễn biến trên sân trở nên vô cùng kịch tính với sự xuất hiện của công nghệ VAR. Phút 54, Leo Artur phối hợp ngẫu hứng trước khi tạt bóng cho Koko Perea đánh đầu tung lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra băng ghi hình, trọng tài đã từ chối bàn thắng do Văn Đô đã rơi vào thế việt vị ở tình huống trước đó.

VAR 2 lần can thiệp trong trận đấu này

Chỉ 6 phút, hàng thủ đội chủ nhà thi đấu thiếu tập trung, tạo khoảng trống cho tiền đạo Văn Tùng xoay người dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc gần, đánh bại Nguyễn Filip và đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn. HLV Polking quyết định chơi tất tay khi tung Quang Hải vào sân nhằm tìm kiếm 3 điểm. Mặc dù vậy, Thanh Hóa mới là đội tạo ra sóng gió lớn hơn ở giai đoạn cuối trận. Phút 87, thủ thành Nguyễn Filip lao ra cản phá trái phép cầu thủ Thanh Hóa trong vòng cấm, khiến trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Rất may cho CAHN, VAR một lần nữa can thiệp và xác định một chân sút đội khách đã việt vị trước đó, giúp nhà đương kim vô địch thoát khỏi một trận thua trông thấy.

Trận đấu diễn ra căng thẳng

Chung cuộc, trận hòa 1-1 khiến CLB CAHN chỉ thu về 1 điểm và chạm mốc 10 điểm sau 5 vòng đấu. Mặc dù có cùng điểm số với đội dẫn đầu Ninh Bình, CAHN vẫn đành ngậm ngùi xếp thứ hai do kém hơn về chỉ số bàn thắng ghi được.