Messi đi chuyên cơ 388 tỷ đi nhận giải Công chúa xứ Asturias 2026

Lionel Messi di chuyển bằng chuyên cơ Bombardier BD-700 Global Express sang Tây Ban Nha tham dự lễ trao giải Công chúa xứ Asturias 2026.

Messi lập tức trở thành tâm điểm chú ý sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Asturias. Đi cùng siêu sao bóng đá người Argentina trong chuyến đi này có bà xã Antonela Roccuzzo và người trợ lý lâu năm Pepe Costa. Chuyến đi kéo dài chưa đầy 48 giờ này nhằm mục đích tham dự buổi lễ vinh danh giải thưởng "Công chúa Thể thao" (Princess of Asturias Award) năm 2026 được tổ chức tại Nhà hát Campoamor.

Messi đi nhận giải tại Tây Ban Nha (Ảnh: thedailystar)

Phương tiện đưa đón siêu sao 39 tuổi sang châu Âu lần này là chiếc chuyên cơ Bombardier BD-700 Global Express - một siêu phẩm hàng không được ví như "cung điện trên không". Với chiều dài khoảng 30 mét, chiếc máy bay có sức chứa tối đa 19 hành khách cùng đội ngũ phi hành đoàn 4 người. Không gian bên trong cabin được chia thành nhiều khu vực chức năng riêng biệt: phía trước là phòng làm việc trang bị 4 ghế da cao cấp có thể điều chỉnh linh hoạt cùng bàn gấp tiện lợi; phần giữa bố trí không gian ăn uống 4 chỗ hướng ra màn hình lớn; trong khi khu vực phía sau là phòng nghỉ riêng tư với ghế sofa giường kích thước lớn và nhà vệ sinh sang trọng. Ngoài ra, chiếc chuyên cơ còn được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như màn hình cảm ứng độ phân giải cao cho từng vị trí, hệ thống âm thanh vòm và kết nối hội nghị truyền hình qua vệ tinh.

Messi đi chuyên cơ đi nhận giải (Ảnh: Itn - Getty)

Ngay khi cập bến Oviedo, Messi đã nhận được sự đón tiếp trang trọng từ bà Ana Isabelle Fernández, Chủ tịch Quỹ Công chúa xứ Asturias, trong tiếng kèn túi rộn rã mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Hàng trăm cổ động viên đã có mặt từ sớm trước cửa khách sạn để vây kín, reo hò và mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy thần tượng. Dù lực lượng an ninh được thắt chặt, chân sút sinh năm 1987 vẫn dành thời gian tiến lại gần đám đông để giao lưu, ký tặng và gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ.

Theo lịch trình làm việc tại Asturias, bên cạnh lễ trao giải chính thức tại Nhà hát Campoamor, Messi sẽ tham gia buổi giao lưu đặc biệt với các sinh viên và học giả địa phương. Sự kiện này thu hút sự quan tâm kỷ lục với gần 20.000 đơn đăng ký, dù ban tổ chức chỉ chọn ra 3.000 người may mắn tham dự. Chuyến ghé thăm ngắn ngủi nhưng vô cùng sôi động tại Oviedo một lần nữa khẳng định sức hút toàn cầu bền bỉ của huyền thoại bóng đá thế giới.