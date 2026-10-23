Biệt thự 135 tỷ nhà Bruno Fernandes bị trộm

Dinh thự bị trộm đột nhập, Bruno Fernandes đối mặt "cơn ác mộng" kép sau trận thua muối mặt của MU.

Bi kịch nối tiếp bi kịch với Bruno Fernandes. Ngay trong đêm Manchester United nhận thất bại muối mặt 1-4 trước Como tại Champions League, dinh thự trị giá 4 triệu bảng (khoảng 135 tỷ VNĐ) của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Cheshire đã bị nhóm đạo chích đột nhập và lấy đi nhiều tài sản giá trị.

Theo xác nhận từ Cảnh sát Cheshire, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối thứ Tư (21/10) tại biệt thự của gia đình Bruno ở vùng Nether Alderley. Thời điểm đó, vợ anh – cô Ana Pinho cùng hai con nhỏ đều không có mặt ở nhà. Lợi dụng khu vực rừng rậm phía sau, ba kẻ trộm đã nhảy qua hàng rào, đột nhập vào bên trong và vơ vét nhiều đồ trang sức thiết kế đắt giá cùng các vật dụng có giá trị khác. Bất chấp hệ thống camera giám sát và báo động công nghệ cao đã được kích hoạt, nhóm tội phạm vẫn kịp tẩu thoát chỉ sau khoảng 5 phút tác quái, trước khi lực lượng chức năng kịp đến hiện trường nhờ lời báo động từ một người hàng xóm phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Biệt thự nhà Bruno bị trộm (Ảnh: Daily)

Đội trưởng của Quỷ đỏ chỉ hay tin về vụ trộm khi đáp chuyến bay cùng toàn đội trở về Anh vào rạng sáng hôm sau. Thanh tra điều tra David Jarvis thuộc Cảnh sát Cheshire cho biết cơ quan chức năng đang trong giai đoạn đầu của chiến dịch truy tìm nhóm hung thủ và kêu gọi các nhân chứng trong khu vực cung cấp thêm thông tin. Đáng chú ý, Bruno Fernandes chỉ là nạn nhân mới nhất trong chuỗi các vụ đột nhập nhắm vào nhà riêng của các ngôi sao bóng đá tại khu vực Cheshire khi họ đi thi đấu xa nhà, tiếp nối những trường hợp trước đó của Paul Pogba, Victor Lindelof, Jesse Lingard hay Ruben Dias.

Sự cố tai hại tại quê nhà diễn ra đúng vào thời điểm tiền vệ 32 tuổi trải qua một đêm thi đấu ác mộng trên đất Ý. Nhập cuộc chệch đạc và để ngôi sao Nico Paz bên phía Como chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 2, Manchester United nhanh chóng vỡ trận và gục ngã 1-4 trước đội bóng của HLV Cesc Fabregas.

Bruno nhận cú đúp tin không vui (Ảnh: Getty)

Chưa dừng lại ở đó, Fernandes tiếp tục châm ngòi cho những sóng gió nội bộ khi công khai chỉ trích chiến thuật của HLV Michael Carrick trên sóng TNT Sports ngay sau trận đấu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bày tỏ sự bất bình trước lối chơi thụ động của toàn đội, cho rằng ban huấn luyện đã sai lầm khi không áp dụng chiến thuật bắt người 1 kèm 1, vô tình trao quá nhiều không gian cho đối thủ tung hoành. Đây đã là tuần thứ hai liên tiếp phòng thay đồ Old Trafford dậy sóng vì những phát biểu bộc trực của các trụ cột, tiếp nối tuyên bố nhắm vào ban lãnh đạo của trung vệ Lisandro Martinez trước đó.

Dù phong độ có phần chững lại so với mùa giải thăng hoa trước Bruno Fernandes được dự đoán vẫn sẽ giữ vững chiếc băng đội trưởng. Ban lãnh đạo Man Utd khẳng định đang tích cực hỗ trợ gia đình thủ quân của mình vượt qua cú sốc tâm lý.