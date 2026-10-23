Sóng gió bủa vây Công Vinh - Thuỷ Tiên

Những tín hiệu tích cực và thái độ bình thản của Thủy Tiên - Công Vinh trước sóng gió dư luận.

Sau khi chính thức quay lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, cựu tiền đạo Lê Công Vinh chủ yếu dành thời gian cho công việc kinh doanh và các hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, tình yêu bóng đá chuyên nghiệp vẫn luôn thôi thúc cựu thủ lĩnh vực của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tìm kiếm những thử thách mới. Vào tháng 9/2026, Công Vinh gây bất ngờ cho người hâm mộ đông đảo khi chia sẻ hình ảnh trực tiếp lớp và huấn luyện cho đội bóng của Trường Đại học Hokuriku tại Nhật Bản.

Hình ảnh này nằm trong kế hoạch học tập, trau dồi chuyên môn và tích lũy năng lực nhằm hoàn thiện việc đào tạo chuyên gia huấn luyện viên chuyên nghiệp của anh. Nhật Bản vốn không phải là điểm xa lạ với Công Vinh, bởi vào năm 2013, anh từng khoác áo CLB Consadole Sapporo tại J.League 2 và để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Trở về xứ sở hoa anh đào sau hơn một thập kỷ trong một trò chơi hoàn toàn mới, Công Vinh đang từng bước khẳng định sự nguy hiểm và định hướng lâu dài với sự nghiệp cầm quân trong tương lai.

Công Vinh đang đầu tư cho việc học tập

Song song với những bước tiến mới của chồng trên con đường thể thao, ca sĩ Thủy Tiên - vợ Công Vinh cũng đang liên tục phát đi những tín hiệu tích cực về việc quay trở lại với con đường nghệ thuật. Sau khoảng thời gian sống kín đáo, hạn chế xuất hiện trước khi truyền thông và lựa chọn cách rút lui về chăm sóc gia đình, nữ ca sĩ tăng dần mở rộng hơn khi tương tác với những người hâm mộ trên mạng xã hội nền tảng. Cô ấy cũng là chủ nhà tham gia các bài đăng quảng cáo cho các nhãn hàng và trở lại với công việc thường ngày.

Đáng chú ý nhất, vào tháng 8 vừa qua, Thủy Tiên đã phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Chấp nhận sau khoảng 6 năm gần như vắng bóng trên thị trường V-pop. Lần tái sinh này của giọng ca Giấc mơ tuyết trắng không mang màu sắc quá rộng hay phông rộng, mà chọn phương thức tiếp cận từ tốn kém, nhẹ nhàng và tự nhiên. Sự nghiệp xuất hiện trở lại qua từng sản phẩm âm nhạc hay bài đăng công việc cho thấy nữ ca sĩ đang tìm lại sự thoải mái thoải mái, bình yên để tiếp tục cống hiến cho khán giả theo cách phù hợp nhất với giai đoạn cuộc sống hiện tại.

Sự bình yên của cặp đôi trước cơn gió

Trải qua gần hai thập kỷ gắn bó, cuộc hôn nhân của Thủy và Tiên Công Vinh không ít lần trở thành thành tâm điểm bàn của dư luận với hàng loạt tin đồng thất thiệt. Mới nhất, khi một tài khoản mạng xã hội để lại bình luận thảo luận nghi vấn cả hai đã chia tay, Thủy Tiên đã trực tiếp trả lời lại ngay dưới bài đăng bằng thái độ vô cùng nhẹ nhàng và hài hước: "Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?". Cách phản ứng thông minh, không tránh nhưng cũng không đưa câu chuyện đi quá xa của nữ ca sĩ đã nhanh chóng dập tắt những suy diễn vô căn cứ từ cộng đồng mạng.

Thực tế, tình huống "d khóc lóc cười" này từng xảy ra với Công Vinh vào tháng 6/2024. Cựu tiền đạo từng hóm hỉnh chia sẻ trên trang cá nhân việc hai vợ chồng liên tục được hôn ly đến công trình mẹ hai bên tin là thật và phải gọi điện, thậm chí đến tận nhà để "giáo huấn" về đạo làm vợ chồng. Công Vinh khi đó cũng thẳng thắn bày tỏ áp lực từ dư luận: "Không nói thì bảo im lặng là đồng ý, nói thì bảo càng trình bày tin đồn càng đúng".

Vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên bình yên trước sóng gió dư luận

Chính việc từng đối mặt với rất nhiều thị phi trong quá khứ đã giúp cả Công Vinh và Thủy Tiên luyện tập được tâm thế bình yên trước mọi lời đồn đoán. Thay vì sa vào các cuộc thảo luận kéo dài trên mạng xã hội, cặp đôi lựa chọn tập trung vào định hướng sự nghiệp riêng, người theo đuổi con đường huấn luyện viên chuyên nghiệp, người trở lại với đam mê âm nhạc đồng thời xây dựng một mái ấm gia đình kín tiếng.