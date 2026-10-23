Ba loại quả hệt như "vựa collagen" giúp da mịn ẩm mùa hanh khô, ngừa mụn còn chống ung thư: Giá rẻ bất ngờ!

Dù đã sang mùa thu đông nhưng nắng vẫn gắt vào các thời điểm ban trưa, kết hợp khí trời hanh khô dễ làm da mất nước, nhăn nheo. Bổ sung ngay 3 loại quả rẻ tiền này giúp cấp ẩm, tăng sinh collagen và ngừa ung thư.

Nhiều chị em thường có tâm lý lơ là việc chăm sóc da khi qua hè. Tuy nhiên, dù đã sang thu đông nhưng năm nay nắng vẫn gắt vào các thời điểm trong ngày, đặc biệt là khoảng thời gian từ giữa trưa đến đầu giờ chiều. Sự kết hợp giữa tia UV cường độ cao và tiết trời hanh khô đặc trưng chính là kẻ thù thầm lặng tàn phá làn da.

Tia UV trong ánh nắng mặt trời xâm nhập sâu vào da gây lão hóa sớm, xuất hiện nếp nhăn và làm giảm độ đàn hồi. Bên cạnh đó, độ ẩm không khí giảm thấp khiến da bị mất nước nghiêm trọng, trở nên khô ráp, bong tróc và dễ kích ứng. Việc cơ thể bị thất thoát độ ẩm trong thời tiết này cũng làm suy giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính nếu không chăm sóc kịp thời.

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Chính vì vậy, bảo vệ sức khỏe và làn da trong những ngày này là việc cần đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc che chắn hay dưỡng ẩm bên ngoài, chúng ta phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể để cung cấp độ ẩm từ bên trong và tăng cường khoáng chất nuôi dưỡng, tái tạo tế bào da.

Theo Adam Meyer, chuyên gia dinh dưỡng và thể hình tại Canada, mọi người nên tăng cường ăn trái cây vì chúng vừa giàu nước vừa cung cấp nhiều collagen cần thiết cho da. Sau đây là 3 loại trái cây giàu collagen, đáp ứng đủ tiêu chí giúp trẻ khỏe cho chị em mà vẫn ăn ngon mùa thu đông:

1. Quả dứa

Không chỉ ngon miệng với hương vị chua ngọt đặc trưng, quả dứa (tên gọi khác là khóm, thơm) còn mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe và ngoại hình. Theo đó, dứa có loại enzyme bromelain giúp tiêu hóa protein tốt hơn, đồng thời kháng viêm, giảm sưng đau rất hữu ích cho người bị viêm khớp hay các bệnh viêm nhiễm.

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Bên cạnh đó, dứa là nguồn giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Vitamin C còn góp phần sản sinh collagen, duy trì làn da ẩm mịn, khỏe mạnh và ngăn ngừa lão hóa sớm do tác động từ ánh nắng và thời tiết hanh khô, nhất là phòng ngừa ung thư. Dứa cũng chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện chức năng ruột, ngăn ngừa táo bón và tạo cảm giác no lâu để kiểm soát cân nặng.

2. Đu đủ

Ít ai biết rằng loại quả rẻ bèo và dân dã này của Việt Nam lại là bạn thân của làn da. Tương tự như dứa, đu đủ sở hữu enzyme papain giúp làm dịu dạ dày, giảm tình trạng khó tiêu và đầy hơi.

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Trong làm đẹp, papain có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giúp da trở nên sáng mịn và bớt mụn thấy rõ. Beta carotene và các carotenoid khác trong đu đủ hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn quá trình oxy hóa tế bào da, giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn cùng các đốm sắc tố. Thêm vào đó, đu đủ giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim.

3. Quả nho

Tuy nhỏ nhắn nhưng quả nho lại sở hữu nhiều tác dụng đáng kinh ngạc. Nho là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa như resveratrol, quercetin và catechin có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư, bệnh tim mạch.

Nho chứa đến 80% là nước, giúp cung cấp nước và điện giải cho cơ thể, giữ cho da luôn đủ ẩm và ngăn ngừa tình trạng mất nước trong những ngày khô nẻ. Hơn nữa, nho còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp loại bỏ độc tố qua đường tiểu, làm giảm gánh nặng cho gan, thận. Nhờ lợi ích này mà làn da cũng sáng mịn hơn, ít mụn sưng viêm do cơ thể ít phải chịu tác hại từ độc tố.

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Một số biện pháp bảo vệ da khác vào mùa thu đông

- Sử dụng kem chống nắng: Hãy dùng kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 trở lên để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng. Cần thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ để đảm bảo da được bảo vệ liên tục khi đi ra ngoài.

- Duy trì độ ẩm cho da: Sử dụng kem dưỡng ẩm và uống đủ từ 2 đến 3 lít nước hằng ngày giúp cung cấp độ ẩm từ bên trong, duy trì sự tươi trẻ và sức khỏe cho làn da.

- Có lối sống khoa học và lành mạnh: Duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa để cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như làn da từ bên trong.

Nguồn và ảnh: Top Beauty, Eat This