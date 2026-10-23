Pháp lần đầu ghi nhận ca nhiễm virus Shamonda hiếm gặp

Pháp lần đầu ghi nhận một trường hợp nhiễm virus Shamonda ở người, song cơ quan chức năng khẳng định không có nguy cơ đối với cộng đồng.

Bệnh nhân này đã bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng và tử vong hồi đầu tháng 10. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Pháp khẳng định không có rủi ro đối với cộng đồng.

Theo cơ quan chức năng Pháp, bệnh nhân có thể đã nhiễm virus do bị con dĩn đốt.

Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc tại châu Phi và châu Á, lần đầu xuất hiện tại châu Âu vào cuối tháng 7 vừa qua, trong đó có các trang trại gia súc ở Pháp.

(Ảnh chụp màn hình)

Gia súc là vật chủ chính, với các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, suy nhược và giảm sản lượng sữa.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra trường hợp nhiễm bệnh ở người, đồng thời phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi tình hình.