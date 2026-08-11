Vì sao bệnh do virus Adeno dễ lây lan trong mùa hè?

Virus Adeno là một nhóm vi rút bao gồm hơn 100 chủng khác nhau, trong đó 49 chủng có thể lây nhiễm sang người.

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Mùa hè luôn là khoảng thời gian tuyệt vời để trẻ nhỏ và các gia đình tham gia những hoạt động vui chơi, bơi lội, du lịch hay các trại hè. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát, trong đó có bệnh do virus Adeno (Adenovirus).

Virus Adeno là gì?

Virus Adeno là một nhóm vi rút bao gồm hơn 100 chủng khác nhau, trong đó 49 chủng có thể lây nhiễm sang người. Virus này có thể gây bệnh quanh năm và tấn công mọi lứa tuổi.

Tùy thuộc vào chủng virus mắc phải, người bệnh có thể gặp các triệu chứng viêm đường hô hấp tương tự như cảm lạnh thông thường (sốt cao, ho, đau họng, sổ mũi) hoặc tiến triển thành các bệnh lý nặng nề hơn. Đặc biệt, virus Adeno còn được biết đến là nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm kết mạc hay dân gian thường gọi là bệnh đau mắt đỏ.

Vì sao virus Adeno dễ lây lan trong mùa hè?

Virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt bị nhiễm virus. Virus cũng có thể lây trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm.

Hiện nay đang là thời gian nghỉ hè, các gia đình thường xuyên đi du lịch và tổ chức nhiều hoạt động tập trung đông người. Trẻ em liên tục tham gia các lớp học hè, khu vui chơi giải trí, trại hè và đặc biệt là các hoạt động bơi lội để giải nhiệt. Chính môi trường sinh hoạt tập trung này làm tăng cơ hội tiếp xúc gần, tạo điều kiện cho virus Adeno lây truyền từ người sang người.

Phòng bệnh do virus Adeno như thế nào?

Trước bối cảnh bệnh do virus Adeno có nguy cơ lây lan nhanh trong mùa hè, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện 7 biện pháp phòng ngừa sau:

1. Thường xuyên rửa tay và hạn chế đưa tay lên mắt.

2. Không dùng chung đồ dùng cá nhân.

3. Chăm sóc mắt đúng cách khi có biểu hiện đau mắt đỏ.

4. Không tự ý sử dụng thuốc.

5. Hạn chế làm lây truyền bệnh cho người khác.

6. Chủ động theo dõi các triệu chứng và đi khám bệnh sớm.

7. Đối với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi.