Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết

Đắk Lắk vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết Dengue trong năm 2026.

Hình minh họa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân là nam, sinh năm 1949, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, có tiền sử đái tháo đường type 2.

Ngày 30/7, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột trong tình trạng nói khó, yếu toàn thân. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, nghi viêm phổi do hít phải thức ăn hoặc chất nôn, đột quỵ nhồi máu não và sốt xuất huyết Dengue. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị.

Kết quả xét nghiệm Real-time RT-PCR do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thực hiện xác định bệnh nhân dương tính với virus Dengue type 2. Bệnh nhân tử vong lúc 4 giờ 50 ngày 3/8 với nhiều bệnh lý kèm theo, trong đó có sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5, viêm phổi nặng, đột quỵ nhồi máu não và đái tháo đường type 2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ của CDC tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 6/8, phường Tân An ghi nhận 49 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 6 ổ dịch đang hoạt động. Tại khu vực nhà bệnh nhân và các hộ dân lân cận, ngành Y tế ghi nhận thêm một trường hợp sốt nghi mắc sốt xuất huyết.

Điều tra vector tại khu vực ghi nhận chỉ số Breteau (BI) ở mức 77, cho thấy mật độ dụng cụ chứa nước có lăng quăng, bọ gậy cao và nguy cơ lây truyền sốt xuất huyết đáng lưu ý.

Ngay sau khi ghi nhận ca tử vong, CDC tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra dịch tễ tại bệnh viện, gia đình và khu vực xung quanh; đồng thời hướng dẫn Trạm Y tế phường Tân An phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại nhà bệnh nhân và các hộ lân cận.

Ngành y tế cũng tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động loại bỏ các dụng cụ chứa nước có thể phát sinh lăng quăng, bọ gậy, phòng muỗi đốt và đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu nghi mắc sốt xuất huyết.

Trước diễn biến dịch bệnh, người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, thu gom và loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước, phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất phòng, chống dịch.