Hà Nội ghi nhận 146 ca sốt xuất huyết trong một tuần, tăng 50 ca so với tuần trước và xuất hiện thêm 3 ổ dịch mới, cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 17/7 đến 24/7/2026, toàn thành phố ghi nhận 146 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước (96 ca). Đồng thời, thành phố ghi nhận 3 ổ dịch mới tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng.

Lũy tích từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 871 ca sốt xuất huyết tại 111 phường, xã, chưa có ca tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (475 ca). Toàn thành phố đã ghi nhận 30 ổ dịch, trong đó 9 ổ dịch vẫn đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, tuần qua Hà Nội ghi nhận 109 ca mắc tại 57 phường, xã, giảm 15 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, CDC Hà Nội nhận định số ca mắc có thể gia tăng trong tháng 8 và tháng 9 khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 4.184 ca tay chân miệng, không có ca tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (3.293 ca). Trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch tại trường học ở phường Quảng Oai, hiện còn 1 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận 14 ca sởi, 7 ca ho gà, 1 ca uốn ván người lớn và 185 ca COVID-19 trong tuần qua.

Đối với bệnh dại, tuần qua không ghi nhận ổ dịch mới trên động vật. Tuy nhiên, từ đầu năm đã ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó tại các phường, xã Hạ Bằng, Đoài Phương, Hòa Lạc, Thạch Thất, Kiều Phú và Yên Xuân. CDC Hà Nội cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện ổ dịch trên đàn chó và có thể xảy ra ca tử vong ở người nếu người dân chủ quan, không tiêm phòng sau khi bị chó, mèo cắn.

CDC Hà Nội nhận định số ca sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn gia tăng theo chu kỳ hằng năm và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đồng thời có thể xuất hiện thêm các ổ dịch mới. Bên cạnh đó, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như COVID-19 và bệnh do Adenovirus cũng có xu hướng gia tăng trong dịp nghỉ hè do nhu cầu du lịch, vui chơi và tập trung đông người.

Trong thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát chặt các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động; tăng cường vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại khu vực nguy cơ cao; đồng thời đẩy mạnh giám sát bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và trường học, phối hợp với ngành thú y phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người và tuyên truyền người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ.