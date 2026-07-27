Uống cà phê mỗi ngày, sau 6 tháng người đàn ông 60 tuổi nhận kết quả bất ngờ

Một tách cà phê nhỏ có thể giúp tăng cường sức khỏe nếu bạn chọn đúng loại, nhưng lại là gánh nặng cho cơ thể nếu bạn chọn sai loại.

Ông Trương năm nay 60 tuổi ở Trung Quốc và mới nghỉ hưu được hai năm. Cuộc sống của ông viên mãn hơn cả khi còn đi làm. Con trai và con dâu ông đi làm sớm và về muộn, còn cháu trai ông thì mới bắt đầu học tiểu học. Ngày nào ông cũng đưa đón cháu, mua sắm thực phẩm, nấu ăn và giám sát việc học tập của cháu. Sau một ngày làm việc vất vả, ông thường bị đau lưng và đầu óc mơ hồ.

Năm ngoái, trong một đợt khám sức khỏe, nồng độ axit uric trong máu của ông là 462 μmol/L, cao hơn một chút so với giới hạn trên của mức bình thường. Bác sĩ nói rằng tình trạng này chưa đến giai đoạn bệnh gút, ông nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống trước, không cần vội vàng dùng thuốc.

Khi người bạn chơi cờ của ông nghe thấy điều này, liền đưa ra một lời khuyên: "Uống cà phê đi! Tôi đọc được trong một bài báo khoa học rằng cà phê có thể làm giảm axit uric và giúp tỉnh táo hơn. Ông mệt mỏi vì chăm sóc con cái, uống cà phê là một giải pháp đôi bên cùng có lợi".

Ban đầu, ông Trương không thích uống những "thứ lạ" này, nhưng ông không chịu nổi sự mệt mỏi ngày càng tăng, lại sợ axit uric sẽ tiếp tục tăng cao gây bệnh gút, nên ông đành mua một hộp cà phê hòa tan lớn ở siêu thị.

Ông uống một tách mỗi sáng và một tách nữa trước khi đón cháu trai vào buổi chiều. Vị ngọt của cà phê chắc chắn giúp ông ấy cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Ông tin rằng loại cà phê này không chỉ giúp giảm mệt mỏi mà còn âm thầm làm giảm nồng độ axit uric, gần như là một chế độ chăm sóc sức khỏe được thiết kế riêng cho ông ấy.

Ông kiên trì thực hiện thói quen này suốt sáu tháng trời mà không hề bỏ sót ngày nào. Tuần trước, khi đến bệnh viện tái khám, ông ấy hoàn toàn choáng váng khi nhận được kết quả xét nghiệm: nồng độ axit uric trong máu của ông không những không giảm mà còn tăng lên đến 528 μmol/L.

Điều khiến ông càng bối rối hơn là ông đã bị tim đập nhanh trong hai tuần qua, và chỉ có thể ngủ được sau khi trằn trọc trên giường một hoặc hai tiếng mỗi đêm, trong khi ban ngày ông lại cảm thấy mệt mỏi hơn.

Ông cầm đơn thuốc đến phòng khám bác sĩ, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu: "Tôi uống cà phê mỗi ngày để giảm axit uric, vậy tại sao nó lại cao hơn nữa? Tất cả những lời khẳng định đó đều là sai sao?".

Sau khi lắng nghe về thói quen uống cà phê của ông ấy trong sáu tháng qua, bác sĩ đã ngay lập tức tìm ra vấn đề: không phải cà phê không hiệu quả, mà là ông ấy đã uống sai loại cà phê ngay từ đầu.

Ông Trương mua cà phê hòa tan có thêm đường trắng và kem không sữa. Cà phê có vị ngọt và mịn, nhưng mỗi cốc thực chất lại chứa rất nhiều đường và axit béo chuyển hóa.

Giới chuyên môn đều nhất trí rằng việc tiêu thụ quá nhiều fructose thúc đẩy quá trình sản sinh axit uric trong cơ thể và làm giảm hiệu quả bài tiết axit uric của thận, trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng gây tăng nồng độ axit uric trong máu.

Ông uống hai cốc cà phê ngọt mỗi ngày, có vẻ như đang cố gắng "hạ axit uric", nhưng thực tế, ông đang bí mật tiêu thụ rất nhiều fructose, chất này lại cản trở quá trình chuyển hóa axit uric.

Nhiều người lầm tưởng rằng tất cả các loại cà phê đều giống nhau và họ chỉ cần mua về rồi pha. Trên thực tế, loại cà phê có thể có tác dụng tích cực đối với quá trình chuyển hóa axit uric là cà phê đen nguyên chất, không đường hoặc kem.

Các dữ liệu y tế công khai cho thấy cà phê đen chứa các polyphenol như axit chlorogenic, có thể ức chế nhẹ quá trình tổng hợp axit uric trong cơ thể và có tác dụng lợi tiểu nhất định, giúp cơ thể đào thải nhiều axit uric hơn. Việc tiêu thụ vừa phải trong thời gian dài có thể giúp kiểm soát axit uric trong máu một cách hiệu quả.

Lưu ý khi uống cà phê

- Uống nhiều cà phê hơn không nhất thiết có nghĩa là kết quả tốt hơn

Nhiều người cho rằng vì cà phê có tác dụng tốt nên họ nên uống nhiều hơn, ba hoặc bốn tách mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng kết quả lại phản tác dụng. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy lượng caffeine khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành khỏe mạnh không quá 400 miligam, tương đương với khoảng 2-3 tách Americano cỡ vừa.

Vượt quá liều lượng này có thể khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích liên tục, dễ dẫn đến các vấn đề như tim đập nhanh, run tay, mất ngủ và huyết áp dao động.

Ngủ không đủ giấc và thói quen ngủ không đều đặn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng trao đổi chất của cơ thể và cản trở quá trình bài tiết axit uric bình thường, do đó khiến nồng độ axit uric trong máu luôn ở mức cao.

- Uống cà phê vào chiều muộn

Tác dụng của caffeine có thể kéo dài sáu hoặc bảy giờ, nếu uống cà phê vào sau 3-4 giờ chiều điều này đương nhiên ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm. Đây là một lý do quan trọng khác khiến nồng độ axit uric của ông Trương tăng lên thay vì giảm xuống.

- Cà phê chỉ là phương pháp bổ sung và không bao giờ có thể thay thế việc kiểm soát axit uric đúng cách

Nhiều người, một khi tìm thấy cái gọi là "phương pháp thần kỳ hạ axit uric", lại ăn nhiều hải sản, súp đậm đà và nội tạng động vật, với những kết quả dễ đoán trước.

Các hướng dẫn y tế chỉ ra rằng các biện pháp can thiệp lối sống đối với chứng tăng axit uric máu rất toàn diện, bao gồm hạn chế thực phẩm giàu purin, giảm lượng fructose, uống đủ nước mỗi ngày, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát cân nặng. Đây là những yếu tố cốt lõi để kiểm soát nồng độ axit uric. Cà phê chỉ có thể đóng một vai trò nhỏ, bổ sung thêm vào các bước thiết yếu này và không thể chữa khỏi bệnh.

Nếu vẫn giữ thói quen ăn uống vô độ các món canh hầm và đồ kho, nạp quá nhiều purine, việc uống cà phê cũng không đem lại tác dụng.

- Không phải ai cũng có thể uống cà phê

Nếu bạn bị loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, nhịp tim nhanh, huyết áp không ổn định hoặc loãng xương nặng, uống cà phê có thể làm tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định.

Ngay cả đối với những người phù hợp để uống cà phê, hãy nhớ một vài nguyên tắc: chọn cà phê đen nguyên chất và cố gắng không thêm đường, kem hoặc chất tạo béo; uống 1-2 tách mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi sáng; và uống nhiều nước lọc sau khi uống cà phê, và không bao giờ thay thế lượng nước uống hàng ngày bằng cà phê.

Tóm lại, không có con đường tắt nào khi nói đến sức khỏe. Một tách cà phê nhỏ có thể giúp tăng cường sức khỏe nếu bạn chọn đúng loại, nhưng lại là gánh nặng cho cơ thể nếu bạn chọn sai loại.

Nguồn và ảnh: Sohu