Hơn 20 y bác sĩ chạy đua cứu bé trai 7 tuổi bị xe container cán qua người

Bé trai 7 tuổi bị sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu và tổn thương trực tràng sau tai nạn với xe container.

Ngày 23/10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết vừa cấp cứu bé trai 7 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông, với sự tham gia của hơn 20 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa.

Trước đó, bé L.G.K. (7 tuổi, trú xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) được mẹ chở bằng xe máy đến trường thì xảy ra va chạm với xe container. Bé bị xe cán qua người, sau đó được lực lượng Cảnh sát giao thông đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, tổn thương phức tạp vùng tầng sinh môn, rách da cơ vùng mông lan lên lưng, vỡ xương chậu và tổn thương trực tràng. Các tổn thương nghiêm trọng khiến tình trạng của trẻ đặc biệt nguy kịch.

Các y bác sĩ nhiều khoa được huy động cứu bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình kích hoạt quy trình báo động đỏ, tổ chức hội chẩn khẩn cấp và huy động hơn 20 y bác sĩ thuộc các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc, Gây mê hồi sức, Ngoại nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm… tham gia cấp cứu.

Theo bác sĩ Khoa Cấp cứu, ê-kíp nhanh chóng kiểm soát hô hấp cho trẻ bằng đặt nội khí quản, thở máy; thiết lập đường truyền tĩnh mạch, bù dịch, sử dụng thuốc vận mạch, an thần, giảm đau, băng cầm máu tạm thời, cố định xương gãy và truyền máu khẩn cấp.

Các y bác sĩ vừa hồi sức, kiểm soát những tổn thương đe dọa tính mạng, vừa phối hợp thực hiện các can thiệp cấp cứu và phẫu thuật nhằm giữ lại sự sống cho bệnh nhi.

Sau 6 giờ chạy đua với thời gian, ê-kíp cấp cứu và phẫu thuật đã giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy kịch trước mắt. Trẻ được chuyển đến Khoa Hồi sức để tiếp tục chăm sóc khi tình trạng sức khỏe tạm ổn định, sau đó chuyển lên tuyến trên để theo dõi và tiếp tục điều trị.