Bốn loại đồ uống tốt cho thận: Dân dã, rất dễ để tự làm tại nhà

Không cần tìm kiếm đâu xa những phương pháp giải độc đắt đỏ, thận sẽ rất "biết ơn" nếu bạn dùng 4 loại đồ uống lành tính, dễ dàng pha chế ngay tại gian bếp trong nhà này.

Thận đảm nhận vai trò như một hệ thống lọc tinh vi, làm việc liên tục để loại bỏ độc tố, chất thải và duy trì sự cân bằng nước cho toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, áp lực từ lối sống hiện đại cùng chế độ ăn uống nhiều natri và đường dễ khiến chức năng thận suy giảm theo thời gian.

Theo các chuyên gia y tế, bên cạnh nước lọc thì bổ sung những loại đồ uống tự nhiên, giàu chất chống oxy hóa và vi chất lành tính là giải pháp đơn giản nhất giúp làm sạch bài tiết và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như sỏi thận hay suy thận. Dưới đây là 4 lựa chọn tuyệt vời, dễ làm tại nhà mà bạn có thể bổ sung ngay vào thực đơn hằng ngày:

1. Nước chanh ấm pha loãng

Nước chanh ấm từ lâu đã được xem là "liệu pháp tự nhiên" hàng đầu giúp thanh lọc hệ tiết niệu và bảo vệ màng lọc thận.

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Chanh chứa hàm lượng axit citric dồi dào. Khi vào cơ thể, citrate kết hợp với canxi trong nước tiểu, từ đó ngăn chặn sự kết tinh và tích tụ của các tinh thể oxalat canxi, vốn là nguyên nhân chính gây ra 80% các ca sỏi thận. Một nghiên cứu công bố trên Journal of Endourology cho thấy việc uống nước chanh pha loãng hằng ngày giúp làm tăng đáng kể nồng độ citrate trong nước tiểu, làm giảm rõ rệt tỷ lệ hình thành sỏi mới ở những người có tiền sử mắc bệnh.

Để thực hiện tại nhà, bạn chỉ cần vắt lấy nước cốt của 1/2 quả chanh tươi pha cùng 300ml nước ấm khoảng 40 độ C. Bạn có thể thêm 1 thìa cà phê mật cụp nhỏ để cân bằng vị. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá chua hoặc uống khi bụng đang cồn cào rỗng tuếch vào buổi sáng để tránh ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày.

2. Lá trà tươi hãm nước uống

Trà xanh không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa vượt trội giúp bảo vệ tế bào thận khỏi các tổn thương do gốc tự do.

Hợp chất polyphenol đặc trưng trong trà xanh, đặc biệt là Epigallocatechin Gallate (EGCG), có khả năng kháng viêm mạnh mẽ và làm giảm áp lực oxy hóa lên các tế bào cầu thận. Theo nghiên cứu được công bố trên American Journal of Physiology, các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp cải thiện chỉ số lọc cầu thận (eGFR) và làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận do biến chứng của đường huyết cao.

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Cách làm rất đơn giản, bạn rửa sạch một nắm lá trà xanh tươi, vò nhẹ cho tróc bớt lớp biểu bì, sau đó hãm với nước sôi khoảng 80 đến 90 độ C trong 10 đến 15 phút rồi lọc lấy nước uống. Bạn nên tránh uống trà xanh quá đặc hoặc uống ngay sau bữa ăn vì tanin trong trà có thể cản trở sự hấp thu sắt của cơ thể. Thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức là vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều.

3. Nước râu ngô

Râu ngô là vị thuốc dân gian quen thuộc nhưng lại sở hữu những giá trị y khoa tuyệt vời đối với đường tiết niệu và hệ bài tiết.

Râu ngô chứa dồi dào flavonoid, saponin và các khoáng chất như kali. Nghiên cứu đăng tải trên Phytomedicine chỉ ra rằng chiết xuất râu ngô có tác dụng lợi tiểu nhẹ nhàng, giúp làm tăng lưu lượng nước tiểu để bài tiết vi khuẩn và cặn bã ra khỏi thận. Nhờ cơ chế này, nước râu ngô giúp làm giảm tình trạng ứ trệ chất thải, hỗ trợ hạ huyết áp và làm dịu niêm mạc đường tiết niệu bị viêm nhiễm.

Bạn chuẩn bị khoảng 50g râu ngô tươi rửa sạch, đun sôi cùng 1 lít nước trong vòng 10 đến 15 phút trên lửa nhỏ, sau đó lọc lấy nước uống thay nước lọc trong ngày. Vì râu ngô có tác dụng lợi tiểu khá mạnh, bạn không nên uống vào buổi tối muộn để tránh làm gián đoạn giấc ngủ do phải đi tiểu đêm nhiều lần.

4. Nước ép táo tươi

Táo là loại trái cây nổi tiếng thân thiện với thận nhờ chứa lượng kali, phốt pho và natri rất thấp, đây là ba yếu tố vi lượng mà thận yếu thường gặp khó khăn trong việc đào thải.

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Táo dồi dào chất xơ hòa tan pectin cùng các hợp chất chống oxy hóa. Pectin giúp liên kết và loại bỏ các kim loại nặng cũng như chất thải trong đường ruột trước khi chúng kịp đi vào máu và gây áp lực lọc lên thận. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học nhận thấy chế độ ăn bổ sung pectin từ táo giúp làm giảm chỉ số viêm nội mạc và hỗ trợ duy trì chức năng bài tiết của thận ổn định.

Bạn lấy 1 đến 2 quả táo tươi, rửa sạch, giữ nguyên vỏ vì vỏ chứa nhiều pectin nhất, bỏ hạt và ép lấy nước tự nhiên. Bạn chỉ nên uống nước ép táo 2 - 3 lần mỗi tuần và nên uống ngay sau khi ép để tránh hiện tượng oxy hóa làm giảm lượng chất chống oxy hóa, đồng thời tuyệt đối không thêm đường cát hay bất kỳ chất tạo ngọt nhân tạo nào vào nước ép.

Mẹo nhỏ giúp bảo vệ thận toàn diện khi thưởng thức đồ uống

Trước khi áp dụng bất kỳ công thức thảo mộc hay nước ép nào, bạn cần ghi nhớ nước lọc tinh khiết vẫn luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu và không thể thay thế cho sức khỏe của thận. Duy trì thói quen uống đủ 1,5 đến 2 lít nước lọc mỗi ngày giúp duy trì áp suất lọc ổn định, làm pha loãng các chất thải và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thận vận hành trơn tru.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, việc ưu tiên nguyên liệu tự nhiên và tự chế biến đồ uống tại nhà giúp bạn kiểm soát hoàn toàn lượng đường, tránh bị nhiễm các chất phụ gia phốt pho nhân tạo vốn có nhiều trong các loại nước đóng chai thương mại.

Những người đã mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn muộn khi cần hạn chế lượng dịch nạp vào, hoặc có các vấn đề về gút và huyết áp cần tư vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa để điều chỉnh lượng khoáng chất cũng như lượng nước uống sao cho phù hợp với thể trạng.