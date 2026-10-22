Nuốt một bộ phận của con cá, người phụ nữ bị suy cả gan lẫn thận

Bệnh nhân bị suy thận cấp, suy gan cấp, kèm theo rối loạn chức năng đông máu sau khi nuốt bộ phận này của cá.

Nuốt mật cá, người phụ nữ bị suy gan và suy thận cấp

Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, bà Ngô, sống tại thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đã nuốt sống một túi mật cá cùng với rượu trắng trong lúc chế biến cá làm thực phẩm.

Không lâu sau, người phụ nữ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu và chóng mặt. Tình trạng sức khỏe nhanh chóng chuyển biến xấu khiến bà phải nhập viện. Do bệnh diễn tiến nghiêm trọng, bà được chuyển cấp cứu ngay trong đêm đến Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán.

Sau khi nuốt mật cá, người phụ nữ bị suy gan và suy thận cấp (Ảnh minh họa)

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đã bị suy thận cấp, suy gan cấp, kèm theo rối loạn chức năng đông máu. Các bác sĩ lập tức tiến hành điều trị tích cực.

Sau 3 ngày cấp cứu, bà Ngô thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đến ngày 3/2/2025, sức khỏe hồi phục và bà được xuất viện.

Đây không phải trường hợp ngộ độc mật cá duy nhất được bệnh viện tiếp nhận trong dịp Tết. Một người đàn ông họ Tạ, gần 70 tuổi, sống tại khu Tân Châu, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cũng phải nhập viện sau khi tin vào bài thuốc dân gian và nuốt sống mật cá để chữa bệnh.

Bệnh nhân xuất hiện nôn mửa, tiêu chảy, được rửa dạ dày nhiều lần tại bệnh viện địa phương nhưng không cải thiện. Sau khi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán, ông được chẩn đoán suy gan cấp do ngộ độc mật cá. May mắn, người đàn ông được cứu chữa thành công và xuất viện ngày 4/2.

Vì sao mật cá có thể gây ngộ độc nguy hiểm?

Mật cá là túi chứa dịch mật, nằm ở vùng bụng của cá, có vai trò dự trữ dịch mật phục vụ quá trình tiêu hóa. Tuy có kích thước nhỏ nhưng mật của một số loài cá chứa nhiều chất độc có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.

Các thành phần được cảnh báo bao gồm axit mật, axit hydrocyanic, histamine và một số hợp chất độc khác.

Bệnh nhân ngộ độc mật cá (Ảnh: SCMP)

Đáng lo ngại, việc đun nóng, nấu chín hoặc ngâm rượu không loại bỏ được hoàn toàn độc tính . Vì vậy, ăn mật cá sống, hấp chín hay uống cùng rượu đều có thể dẫn đến ngộ độc.

Không phải mật của tất cả các loài cá đều có độc tính giống nhau. Tuy nhiên, mật của nhiều loài cá nước ngọt quen thuộc như cá trắm cỏ, cá chép, cá mè, cá diếc và cá trắm đen đều tiềm ẩn nguy cơ.

Để đảm bảo an toàn, người dân không nên ăn mật cá dưới bất kỳ hình thức nào.

Dấu hiệu ngộ độc mật cá cần đặc biệt cảnh giác

Ngộ độc mật cá thường diễn tiến nhanh, thời gian ủ bệnh có thể chỉ từ 30 phút đến khoảng 6 giờ . Những biểu hiện ban đầu thường liên quan đến đường tiêu hóa, bao gồm đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Sau vài giờ, người bệnh có thể xuất hiện vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn, đau vùng gan, đau thắt lưng, tiểu ít hoặc không có nước tiểu. Một số trường hợp bị phù mặt và hai chân.

Khi tình trạng ngộ độc tiến triển, gan, thận và tim có thể bị tổn thương, dẫn đến suy đa cơ quan, sốc và đe dọa tính mạng.

Người nghi ngờ nuốt phải mật cá cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, không chờ các triệu chứng trở nên nghiêm trọng. Trường hợp ngộ độc nặng có thể phải lọc máu để hỗ trợ loại bỏ chất độc và hạn chế tổn thương cơ quan.

Lưu ý để tránh ngộ độc

Để phòng tránh ngộ độc, người dân tuyệt đối không tin vào những lời truyền miệng cho rằng “nuốt mật cá có thể sáng mắt, chữa bệnh hoặc bồi bổ sức khỏe” .

Khi làm cá, cần loại bỏ túi mật cẩn thận. Nếu vô tình làm vỡ mật, phải cắt bỏ phần thịt cá bị dính dịch mật. Trường hợp dịch mật lan ra diện rộng, nên bỏ cả con cá để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cần tránh để dịch mật bắn vào mắt bởi các chất độc có thể gây viêm kết mạc, suy giảm thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa.