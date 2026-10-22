Một giám đốc bay từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm cô sinh viên đúng 20/10: Ngày hôm sau nhận tin dương tính HIV

"Hai người có mối quan hệ tình cảm hơn 1 năm nay và đã nhiều lần "giao lưu" mà không dùng biện pháp bảo vệ. Có lẽ, khi đặt vé máy bay vào Sài Gòn, cả hai không nghĩ rằng chỉ một ngày sau, họ sẽ cùng ngồi trước mặt Huỳnh Sachi để xét nghiệm HIV", anh Ngô Tấn Huỳnh cho hay.

Anh Ngô Tấn Huỳnh (Huỳnh Sachi, Chuyên viên hỗ trợ cộng đồng tại TP.HCM) cho biết, anh mới tiếp nhận một cặp đôi đến test HIV và cả hai đều nhận kết quả dương tính.

Cụ thể, người đàn ông là một giám đốc, đang làm việc ở Hà Nội. Cô gái còn đang đi học, sống ở Sài Gòn. "Hai người có mối quan hệ tình cảm hơn 1 năm nay và đã nhiều lần "giao lưu" mà không dùng biện pháp bảo vệ. Có lẽ, khi đặt vé máy bay vào Sài Gòn, cả hai không nghĩ rằng chỉ một ngày sau, họ sẽ cùng ngồi trước mặt Huỳnh Sachi để xét nghiệm HIV", anh Ngô Tấn Huỳnh cho hay.

Trước đó, cô gái xem các bài viết của anh Ngô Tấn Huỳnh qua Tiktok, dạo gần đây thấy mệt mỏi và có nổi hạch. Nhân tiện chuyến gặp nhau này, cô đã bắt người yêu mình đi xét nghiệm cùng. Kết quả test nhanh của cả hai đều phản ứng với HIV. Sau khi thực hiện xét nghiệm khẳng định theo quy trình, cả hai đều được xác nhận nhiễm bệnh.

Chỉ trong một ngày, mọi thứ dường như đã thay đổi. Từ cuộc gặp gỡ nhân dịp 20/10, họ phải đối diện với những câu hỏi mà trước đó có lẽ chưa từng nghĩ đến.

Kết quả test HIV xác nhận cả hai cùng dương tính. (Ảnh: Anh Ngô Tấn Huỳnh cung cấp)

Cô sinh viên bàng hoàng, chưa biết phải bắt đầu từ đâu để đối diện với chuyện đang xảy ra. Những năm tháng học tập, công việc và tương lai phía trước bỗng trở thành những điều khiến cô lo lắng. Còn giám đốc, sau những phút đầu im lặng, bắt đầu lo lắng về một chuyện khác. Anh hỏi về nguy cơ lây truyền HIV và những việc cần làm tiếp theo. Bởi ở Hà Nội, anh còn có một gia đình, vợ và đứa con gái. Điều anh lo lúc này không chỉ là sức khỏe của bản thân, mà còn là liệu người vợ có thể đã bị phơi nhiễm hay không và anh cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình.

"Hai người, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng phải đối diện với một kết quả và những lo lắng rất thật về tương lai. Điều Huỳnh muốn chia sẻ không phải để phán xét mối quan hệ của hai người, cũng không thể kết luận ai đã lây HIV cho ai chỉ dựa trên kết quả xét nghiệm. Nhưng câu chuyện khiến Huỳnh suy nghĩ: trong một mối quan hệ, chúng ta có thể dành cho nhau tình cảm, thời gian và sự gần gũi, nhưng đôi khi lại bỏ qua điều rất quan trọng đó là trao đổi thẳng thắn về sức khỏe tình dục, sử dụng biện pháp bảo vệ và xét nghiệm HIV khi có nguy cơ", anh Ngô Tấn Huỳnh nói.

Lưu ý quan hệ tình dục an toàn, tránh mắc bệnh đáng tiếc

Theo BS Nguyễn Tấn Thủ (Ủy viên Ban chấp hành Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM), quan hệ tình dục an toàn là kiến thức quan trọng giúp bạn bảo vệ sức khỏe chính mình và người mình yêu thương. Dưới đây là một số lưu ý khi quan hệ tình dục, tránh những điều không mong muốn:

Quan hệ tình dục an toàn là kiến thức quan trọng giúp bạn bảo vệ sức khỏe chính mình và người mình yêu thương. (Ảnh minh họa: Internet)

- Sử dụng bao cao su đúng cách: Sử dụng bao cao su trong mỗi lần quan hệ tình dục qua đường âm đạo hoặc hậu môn để giảm nguy cơ lây truyền HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với quan hệ tình dục bằng miệng, nên sử dụng biện pháp bảo vệ phù hợp.

- Chủ động xét nghiệm: Xét nghiệm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi có hành vi nguy cơ, khi được khuyến nghị hoặc định kỳ theo tư vấn của nhân viên y tế. Không nên chủ quan vì nhiều bệnh có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng.

- Tìm hiểu các biện pháp dự phòng HIV: PrEP là thuốc dự phòng HIV trước khi có khả năng phơi nhiễm, dành cho người chưa nhiễm HIV có nguy cơ; PEP là biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm. Nếu có nguy cơ phơi nhiễm HIV, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và sử dụng PEP, không muộn hơn 72 giờ sau phơi nhiễm.

- Quan hệ tình dục có trách nhiệm: Trao đổi cởi mở với bạn tình về sức khỏe tình dục, cùng thống nhất biện pháp bảo vệ, hạn chế các hành vi làm tăng nguy cơ lây nhiễm và không quan hệ tình dục khi không có sự đồng thuận.

- Không dùng chung kim tiêm hoặc vật dụng có nguy cơ dính máu: Sử dụng bơm kim tiêm vô trùng, không dùng chung kim tiêm và các dụng cụ có thể làm lây truyền tác nhân gây bệnh qua đường máu.

- Tiêm vaccine phòng bệnh: Tiêm vaccine phòng HPV và viêm gan B theo độ tuổi, tiền sử tiêm chủng và khuyến nghị của nhân viên y tế để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan.

Đi khám khi có dấu hiệu bất thường: Khi xuất hiện các biểu hiện như tiết dịch bất thường ở cơ quan sinh dục, tiểu buốt, đau khi quan hệ, nổi mụn hoặc loét vùng sinh dục, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời. Không tự ý mua thuốc điều trị hoặc trì hoãn vì triệu chứng nhẹ.