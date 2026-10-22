'Liều thuốc' kỳ diệu sau mỗi cái ôm

Thường xuyên ôm ấp, vuốt ve hay đụng chạm hằng ngày, có thể là một trong những cách tốt nhất để giúp bạn khỏe mạnh.

Ôm là một hành vi xã hội cực kỳ đơn giản nhưng có tác dụng giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và xây dựng kết nối. (Ảnh: ITN).

Bài viết này, giới chuyên gia nhấn mạnh ảnh hưởng tích cực của cái ôm như một hành vi xã hội đơn giản và hiệu quả đối với sức khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời khuyên mọi người nên dành 10-20 giây mỗi ngày để ôm những người mình yêu thương.

Tại các phòng khám, không ít người thắc mắc với bác sĩ: Ôm thực sự có ích cho sức khỏe không? Tại sao lại như vậy? Ngoài ra, nhiều người còn nhắc đến việc một số bệnh nhân tự kỷ sử dụng một loại máy ép để giúp giảm căng thẳng. Khi hai người bình thường ôm nhau, cơ chế diễn ra có giống như vậy không?

Những thắc mắc trên dẫn chúng ta vào một lĩnh vực nghiên cứu rất thú vị: Khoa học thần kinh về cảm giác chạm, còn gọi là khoa học thần kinh cảm giác, lĩnh vực này nghiên cứu cách não xử lý thông tin về chạm, bao gồm các khu vực não được kích hoạt và các chất hóa học thần kinh được giải phóng.

Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng quan tâm đến sự thay đổi hóa học thần kinh trong quá trình cảm giác chạm ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và cơ thể như thế nào.

Chạm là giác quan phát triển sớm nhất của chúng ta

Khi còn trong tử cung khoảng tám tuần, thai nhi đã bắt đầu nhận cảm giác từ các thụ thể cảm giác. Đến tháng thứ tám, toàn bộ cơ thể bé đều có thể cảm nhận được xúc giác.

Trong tử cung, thai nhi cảm nhận chuyển động của nước ối; sự hiện diện của nhau thai, dây rốn và thành tử cung; cũng như sự tiếp xúc với cơ thể của chính mình. Cảm giác chạm từ bên ngoài tử cung cũng có thể được nhận biết. Nghiên cứu thực tế cho thấy khi bà bầu chạm vào bụng, hoạt động của thai nhi sẽ tăng lên.

Sau khi sinh ra và trong suốt cuộc đời chúng ta, xúc giác đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự sống của chúng ta. Các tế bào thần kinh chuyên biệt xử lý cảm giác chạm và gửi thông tin đến não để giải mã.

Xúc giác giúp chúng ta phát hiện và hiểu các thông tin liên tục. Điều này bao gồm nhiệt độ, áp lực, cảm giác vui thích, đau, ngứa, rung động và thay đổi môi trường. Cũng quan trọng và liên quan đến vấn đề của bạn là vai trò của xúc giác trong kết nối xã hội. Nó quan trọng đến mức chỉ cần nhìn thấy người khác chạm vào nhau cũng có thể kích hoạt các vùng não liên quan đến xúc giác của chúng ta.

Ôm có lợi cho sức khỏe

Nghiên cứu cho thấy người với người khi ôm nhau có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong một loạt các thử nghiệm lâm sàng và trong phòng thí nghiệm. Các phép đo trước và sau khi ôm nhận thấy rằng ôm giúp chúng ta giảm mức cortisol. Nó còn dẫn đến việc giải phóng oxytocin – “hormone tình yêu” và dopamine – “hormone hạnh phúc”.

Lợi ích của ôm còn kéo dài hơn cả những gì chúng ta hình dung. Một số nghiên cứu phát hiện rằng ôm dẫn đến mức cortisol thấp hơn vào buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Đặt tay lên ngực trong 10 giây hoặc lâu hơn để tự xoa dịu cũng được chứng minh là hiệu quả.

Mặc dù máy ép hỗ trợ bệnh nhân tự kỷ thực sự mang lại cảm giác giống như cái ôm, nhưng ý định và kết quả của nó không giống nhau. Thiết bị này được sáng tạo bởi nhà văn kiêm nhà giáo dục nổi tiếng, đồng thời là người tự kỷ Temple Grandin. Bà đã phát triển thiết bị áp lực sâu này để quản lý lo âu và quá tải cảm giác thường gặp ở người tự kỷ. Nó thực sự dựa vào vật lý và mạng thần kinh của xúc giác. Tuy nhiên, các con đường xã hội và cảm xúc vốn có trong xúc giác của con người lại không được kích hoạt.

Nhìn chung, ôm là một hành vi xã hội cực kỳ đơn giản nhưng có tác dụng giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và xây dựng kết nối. Nếu ngay lúc này bạn có 10 hoặc 20 giây nhàn rỗi, hãy ôm người mà bạn yêu thương.