Lợi ích sức khỏe ít ai ngờ khi nói chuyện phiếm

GD&TĐ - Sự bùng nổ của công nghệ khiến cảnh bạn bè, người quen tụ tập trò chuyện sau bữa tối hoặc tán gẫu với hàng xóm ngày càng ít đi…

Nói chuyện phiếm có tác dụng như “trị liệu bằng lời nói”. (Ảnh: ITN).

Con người là sinh vật xã hội, điện thoại và mạng không thể thay thế giao tiếp trực tiếp. Các chuyên gia tâm lý đều đồng ý rằng gặp mặt trực tiếp cần một người dốc toàn bộ tâm trí, ngôn ngữ, biểu cảm, tư thế cơ thể đều trở thành phương tiện để diễn đạt quan điểm, điều mà điện thoại hay mạng không thể sánh được.

Tuy nhiên, không nhiều người nhận ra điều này và coi trọng nó. Người già sau khi về hưu ở nhà một mình, giao tiếp đột ngột giảm, nếu không chủ động ra ngoài, rất dễ rơi vào tình trạng khép mình; người đi làm vì bận rộn, khi giao tiếp khó tránh khỏi xu hướng dùng điện thoại và mạng để tiết kiệm thời gian; thậm chí có người vì quá say mê giao tiếp qua mạng, dẫn đến giảm khả năng giao tiếp trong thế giới thực.

Một trang web ở Anh khảo sát 2.000 người trưởng thành phát hiện, ngày càng nhiều người dùng mạng xã hội để kết bạn với người khác giới, thậm chí trong lúc hẹn hò cũng phải dùng mạng xã hội để trò chuyện, khoảng 1/3 thì vì quá ngại hoặc xấu hổ, không dám gọi điện hoặc nói chuyện trực tiếp với người mình thích.

Trị liệu bằng lời nói

Từ một góc độ nào đó, trò chuyện hay nói chuyện phiếm có tác dụng giống như “trị liệu bằng lời nói”, chẳng hạn như giúp xả áp lực, giảm stress, giải tỏa cô đơn,... Hơn nữa, các nghiên cứu trong và ngoài nước còn phát hiện, trò chuyện phiếm còn có những lợi ích sau, được xem là một kho báu sức khỏe.

Không thua kém trò chơi rèn trí não: Các nhà tâm lý học tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) phát hiện, thường xuyên tám chuyện hoặc thảo luận về nghệ thuật, âm nhạc và những chủ đề thú vị, nhẹ nhàng có thể cải thiện trí nhớ ở người già. Hiệu quả rèn não của nó không thua gì sudoku, giải ô chữ, cờ hoặc các trò chơi trí tuệ khác.

Xóa bỏ cảm xúc tiêu cực: Một nghiên cứu của nhà tâm lý xã hội Rob Will tại Đại học California, Berkeley, Mỹ cho thấy, trò chuyện phiếm giúp loại bỏ cảm xúc tiêu cực. Will cho rằng, ngay cả khi trêu chọc nhau về một số trải nghiệm không vui, nó cũng giúp mọi người phục hồi nhanh hơn sau thất bại và lấy lại tâm trạng tốt.

Tăng sự tự tin: Nghiên cứu tại Đại học Groningen (Hà Lan) cho thấy, nghe chuyện phiếm của người khác, dù tốt hay xấu, đều giúp cá nhân tự nhìn nhận bản thân, nâng cao tự đánh giá và tăng sự tự tin.



Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, nghe câu chuyện tích cực của người khác có thể mang tính giáo dục, chỉ ra con đường để cải thiện bản thân.

Giảm cảm giác cô đơn: Nghe có vẻ như tốn thời gian để “nói chuyện phiếm”, nhưng thực ra đây là một cách quan trọng để kết nối với xã hội bên ngoài, xác nhận bản thân không bị tách rời khỏi xã hội.

“Tám chuyện” không phải là nói lung tung vô nghĩa

Giao tiếp là một nghệ thuật, dù chỉ là nói chuyện phiếm cũng cần kỹ năng.

Chọn đúng người đồng hành: Người quen hoặc những người có sở thích chung sẽ dễ tìm được chủ đề chung hơn. Ví dụ, người cao tuổi có thể chọn bạn già hoặc những người cùng tham gia hoạt động làm bạn trò chuyện. Cần lưu ý, chỉ khi cả hai bên cùng thu được lợi ích từ cuộc trò chuyện thì mới có cơ sở để tiếp tục lâu dài.

Giữ đúng tâm thế: Một trong những chìa khóa của giao tiếp là giữ đúng tâm thế, không nên quá tập trung vào bản thân. Dù trò chuyện về gì cũng không phải để khoe khoang hay châm chọc người khác, ngay cả khi xả cảm xúc cũng cần biết tiết chế.

Vì vậy, dù nói gì, tốt nhất nên chuyển mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, đặc biệt khi nói về chuyện của người khác, cần tưởng tượng xem người đó có chấp nhận không, có tiết lộ bí mật cá nhân hay không.

Chọn đúng chủ đề: Những chuyện nhỏ trong gia đình, chuyện lạ trong xã hội, chính trị, giải trí, chuyện quá khứ, cũng như những chủ đề chưa bao giờ lỗi thời như “ăn, mặc, ở, dùng, đi lại” đều có thể là chủ đề để tán gẫu. Nhưng nên tìm sở thích chung, bắt đầu từ nhỏ rồi mở rộng, tốt nhất nên bắt đầu từ những gì người khác nói trước, không nên bắt đầu từ bản thân.

Sử dụng đúng kỹ năng: Khi trò chuyện, không nên dễ dàng phủ nhận người khác, nên dành nhiều lời khen cho đối phương; không nên chỉ một mình nói mà nên hướng dẫn người khác tham gia bày tỏ; vào những lúc phù hợp, có thể đặt câu hỏi hoặc phát triển ý của người khác, để thể hiện rằng bạn đang lắng nghe và có chung suy nghĩ.