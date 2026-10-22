Lại là bữa sáng giảm cân kiểu Nhật gây sốt: Trứng luộc kết hợp 1 loại quả, có người giảm 3-4kg sau một tháng

Giảm cân bền vững không nằm ở một món ăn thần kỳ, mà ở những thói quen đủ tốt để duy trì mỗi ngày.

Trên mạng xã hội Threads, công thức ăn trứng kèm rong biểnđể giảm cân đang được chị em chú ý. Nhưng có một kiểu bữa sáng gồm kiwi và trứng luộc cũng hấp dẫn với nhiều người nhờ cách chuẩn bị đơn giản, dễ áp dụng ngay cả với người bận rộn. Không những thế, kiểu ăn này còn có tác dụng giảm cân. Một số chia sẻ cho biết có người giảm được 3-4kg sau một tháng ăn theo cách này. Tuy nhiên, liệu sự kết hợp giữa hai thực phẩm quen thuộc có thực sự giúp giảm cân hiệu quả?

Kiwi kết hợp trứng luộc: Bữa sáng đơn giản nhưng đủ chất?

Gần đây, một số người dùng Threads chia sẻ rằng họ liên tục bắt gặp hình ảnh các cô gái Nhật ăn sáng với kiwi và trứng luộc trên Instagram. Công thức này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi không cần chế biến cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm mà vẫn có thể đáp ứng một phần nhu cầu dinh dưỡng buổi sáng.

So với thói quen ăn bánh ngọt, bánh quy hoặc uống đồ uống nhiều đường vào đầu ngày, kiwi kết hợp trứng luộc có thể là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Kiwi cung cấp vitamin C và chất xơ, trong khi trứng là nguồn protein chất lượng cao, giúp bữa ăn có sự kết hợp giữa trái cây và thực phẩm giàu đạm.

Vị chua ngọt tự nhiên của kiwi cũng giúp món ăn dễ thưởng thức mà không cần thêm đường. Trong khi đó, trứng luộc có thể chuẩn bị từ trước, tiết kiệm thời gian cho những người bận rộn vào buổi sáng.

Tuy nhiên, một quả kiwi và một quả trứng có thể chưa đủ đáp ứng nhu cầu năng lượng của nhiều người. Tùy theo thể trạng, mức độ vận động và cảm giác đói, bạn có thể kết hợp thêm sữa đậu nành không đường, sữa chua không đường hoặc yến mạch để bữa sáng cân bằng hơn.

Vì sao kiwi được ưa chuộng trong thực đơn giảm cân?

Không chỉ có hương vị thơm ngon, kiwi còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, trong đó có vitamin C và chất xơ.

Chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, duy trì nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón. Với những người ít ăn rau quả hoặc thường xuyên bỏ qua bữa sáng, bổ sung kiwi vào thực đơn hằng ngày là một cách đơn giản để tăng lượng trái cây tiêu thụ.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng kiwi không phải loại quả có khả năng đốt mỡ đặc biệt. Chưa có đủ bằng chứng cho thấy chỉ ăn kiwi có thể giúp giảm cân nhanh chóng. Hiệu quả kiểm soát cân nặng phụ thuộc chủ yếu vào tổng lượng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt.

Vì vậy, thay vì chỉ ăn kiwi với mục tiêu giảm cân cấp tốc, bạn nên xem đây là một phần trong chế độ ăn đa dạng, kết hợp rau xanh, trái cây, protein và các nguồn tinh bột phù hợp.

Trứng luộc có thực sự là thực phẩm hỗ trợ giảm mỡ?

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Trong quá trình giảm cân, bổ sung đủ protein giúp duy trì khối cơ, đặc biệt khi kết hợp với các bài tập tăng cường sức mạnh.

So với những món ăn sáng cần nhiều thời gian chế biến, trứng luộc có ưu điểm là tiện lợi, dễ mang theo và không cần sử dụng nhiều dầu mỡ. Khi kết hợp với kiwi, món ăn vừa bổ sung protein, vừa cung cấp chất xơ và vitamin.

Dù vậy, protein không phải cứ ăn càng nhiều càng tốt. Một bữa sáng chỉ có trứng và trái cây cũng có thể thiếu năng lượng nếu khẩu phần quá nhỏ. Nếu thường xuyên cảm thấy đói vào giữa buổi sáng hoặc có công việc đòi hỏi nhiều thể lực, bạn nên bổ sung thêm bánh mì nguyên cám, yến mạch hoặc một nguồn tinh bột phù hợp.

Điều quan trọng là xây dựng khẩu phần đủ chất, thay vì cố gắng cắt giảm tối đa lượng thức ăn để cân nặng giảm nhanh hơn.

Giảm 3-4kg sau một tháng nhờ bữa sáng này: Có đáng tin?

Thông tin về việc một số phụ nữ giảm khoảng 3-4kg trong một tháng nhờ ăn sáng với kiwi và trứng luộc đang khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên, đây là kết quả được chia sẻ trên mạng xã hội, không thể xem là bằng chứng cho thấy công thức này có thể mang lại hiệu quả tương tự với tất cả mọi người.

Cân nặng thay đổi do nhiều yếu tố, bao gồm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày, hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và sự thay đổi lượng nước trong cơ thể. Nếu việc ăn sáng với kiwi và trứng luộc giúp một người hạn chế đồ ngọt, kiểm soát khẩu phần tốt hơn và duy trì chế độ ăn hợp lý, cân nặng có thể giảm theo thời gian. Nhưng kết quả đó không đến từ riêng một loại quả hay một món ăn.

Nếu muốn thử bữa sáng này, bạn có thể bắt đầu bằng kiwi và trứng luộc, sau đó điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu của bản thân. Hãy kết hợp với chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Giảm cân bền vững không nằm ở một món ăn thần kỳ, mà ở những thói quen đủ tốt để duy trì mỗi ngày. Thay vì chạy theo mục tiêu giảm vài kilogram trong thời gian ngắn, hãy ưu tiên cách ăn uống giúp cơ thể đủ năng lượng, duy trì khối cơ và kiểm soát cân nặng lâu dài.