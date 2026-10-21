Bữa sáng "giảm cân tự nhiên" đang gây sốt! Giảm 1kg trong 3 ngày nhờ trứng luộc kết hợp 1 loại chất béo tốt, phụ nữ U40 đừng bỏ qua

Liệu một bữa sáng đơn giản có thực sự mang lại hiệu quả giảm mỡ như lời đồn?

Không cần nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, một bữa sáng với trứng luộc, dầu ô liu và những nguyên liệu quen thuộc đang được nhiều chị em chia sẻ như bí quyết hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Trào lưu này xuất phát từ Hàn Quốc, sau đó lan sang Đài Loan và tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội Threads.

Được gọi bằng cái tên hấp dẫn “phiên bản tự nhiên của thuốc giảm cân”, cách ăn này được cho là giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, liệu một bữa sáng đơn giản có thực sự mang lại hiệu quả giảm mỡ như lời đồn?

Bữa sáng “trứng luộc + dầu tốt” có gì đặc biệt?

Theo các chia sẻ đang lan truyền trên mạng xã hội, công thức cơ bản gồm trứng luộc kết hợp với một lượng nhỏ dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu tía tô.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp cơ thể no lâu hơn sau bữa ăn. Trong khi đó, dầu ô liu cung cấp chất béo không bão hòa, góp phần tạo cảm giác no và giúp cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo.

Sự kết hợp này có thể giúp bữa sáng cân đối hơn so với việc chỉ ăn bánh mì ngọt hoặc uống cà phê. Khi cảm giác no được duy trì tốt, chúng ta cũng có thể dễ kiểm soát việc ăn vặt giữa buổi.

Tuy nhiên, gọi đây là “thuốc giảm cân tự nhiên” chỉ là cách ví von trên mạng xã hội. Trứng và dầu ô liu không có tác dụng tương đương thuốc giảm cân, cũng không bảo đảm giúp giảm cân nếu tổng năng lượng nạp vào trong ngày vẫn vượt nhu cầu của cơ thể.

Công thức ăn kèm rong biển trên Threads được chị em chú ý

Nếu thấy trứng luộc và dầu ô liu hơi đơn điệu, chị em có thể tham khảo một phiên bản khác đang được chia sẻ trên Threads. Công thức kết hợp nhiều nguyên liệu, cuốn trong lá rong biển để tạo thành món ăn vừa tiện lợi vừa có nhiều hương vị.

Nguyên liệu gồm:

1 quả trứng luộc.

80-100g cá ngừ ngâm nước.

Khoảng nửa quả đến 1 quả dưa chuột.

Khoảng 50g ngô ngọt.

2-3 lá rong biển không tẩm gia vị.

1-2 thìa sữa chua không đường.

Cách làm: Trứng luộc bóc vỏ, nghiền nhỏ; cá ngừ và ngô để ráo nước; dưa chuột thái thành thanh dài. Trộn trứng, cá ngừ, ngô với một ít sữa chua không đường, sau đó cho cùng dưa chuột lên lá rong biển và cuốn lại để ăn. Có thể thêm một chút hạt tiêu đen nếu thích vị đậm đà hơn.

Điểm cộng của món ăn là có nhiều nhóm thực phẩm trong cùng một bữa. Trứng và cá ngừ cung cấp protein, dưa chuột và rong biển bổ sung chất xơ cùng một số vi chất, còn ngô cung cấp carbohydrate. Sữa chua không đường giúp hỗn hợp mềm và dễ ăn hơn.

Nếu muốn đổi vị, bạn có thể thay ngô bằng một ít kim chi. Tuy nhiên, kim chi thường chứa nhiều muối nên cần chú ý khẩu phần, nhất là khi đang kiểm soát lượng natri trong chế độ ăn.

Ăn thế nào để hỗ trợ giảm cân mà không thiếu chất?

Với phụ nữ U40, việc giảm cân không chỉ là ăn ít đi mà còn cần bảo đảm cơ thể được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất. Một bữa sáng có trứng, cá ngừ, rau củ và sữa chua có thể là lựa chọn thuận tiện, nhưng lượng ăn cụ thể cần điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng, mức độ vận động và các bữa còn lại trong ngày.

Khi chọn nguyên liệu, hãy ưu tiên cá ngừ ngâm nước, ít muối; rong biển nguyên vị, ít natri; sữa chua không đường. Nếu dùng dầu ô liu hoặc dầu tía tô, chỉ nên thêm một lượng vừa phải vì dù là chất béo có lợi, dầu vẫn chứa nhiều năng lượng.

Một lưu ý khác là không nên chỉ ăn trứng và dầu hoặc duy trì một bữa sáng quá ít thực phẩm với hy vọng giảm cân nhanh. Nếu thường xuyên đói bụng, mệt mỏi hoặc khó tập trung sau bữa ăn, bạn có thể cần điều chỉnh khẩu phần và bổ sung thêm thực phẩm phù hợp.

Muốn giảm cân bền vững, hãy nhớ 3 điều: Ăn đủ protein, sử dụng chất béo tốt với lượng hợp lý và quan tâm đến tổng khẩu phần cả ngày thay vì chỉ tập trung vào một bữa ăn.

Với phụ nữ sau tuổi 35, khi công việc bận rộn và những thay đổi về nội tiết có thể khiến việc kiểm soát cân nặng khó khăn hơn, một bữa sáng dễ chuẩn bị, đủ chất và duy trì được lâu dài sẽ hữu ích hơn nhiều so với những lời hứa giảm cân cấp tốc. Trứng luộc hay rong biển cuốn cá ngừ có thể là lựa chọn đáng thử, nhưng không có món ăn đơn lẻ nào thay thế được một chế độ ăn cân đối và thói quen vận động đều đặn.