Lời khuyên cho những ai hay bị rụng tóc

Rụng tóc kéo dài có thể liên quan đến chế độ dinh dưỡng, căng thẳng, thói quen chăm sóc tóc hoặc một số vấn đề sức khỏe.

Thay vì vội vàng mua thuốc hay tìm sản phẩm kích thích mọc tóc, người thường xuyên bị rụng tóc nên chú ý 5 điều dưới đây.

1. Đừng chủ quan khi tóc rụng nhiều bất thường

Rụng tóc là hiện tượng tự nhiên trong chu kỳ phát triển của tóc. Trung bình, một người có thể rụng khoảng 50-100 sợi tóc mỗi ngày. Tuy nhiên, số lượng tóc rụng có thể thay đổi tùy từng người và tình trạng sức khỏe.

Nếu nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, tóc thưa dần, đường ngôi rộng hơn hoặc xuất hiện những mảng mất tóc rõ rệt, bạn không nên chỉ tìm cách khắc phục bằng dầu gội hay các sản phẩm chăm sóc tóc.

Rụng tóc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thay đổi nội tiết, căng thẳng kéo dài, thiếu hụt dinh dưỡng, tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh lý về da đầu. Việc xác định đúng nguyên nhân giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh mất thời gian và tiền bạc vào những sản phẩm không cần thiết.

Rụng tóc (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, nếu tóc rụng đột ngột, rụng thành từng mảng hoặc da đầu có biểu hiện đỏ, ngứa, đau, bong vảy, người bệnh nên đi khám chuyên khoa da liễu.

2. Không tự ý uống hoặc tiêm thuốc trị rụng tóc

Khi tóc rụng nhiều, không ít người tìm đến các loại thuốc uống, thuốc bôi, sản phẩm bổ sung hoặc dịch vụ tiêm dưỡng chất với hy vọng tóc mọc nhanh trở lại. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào được quảng cáo là kích thích mọc tóc cũng có hiệu quả và an toàn.

Tự ý sử dụng thuốc hoặc tiêm các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể khiến người dùng gặp tác dụng phụ, đặc biệt khi không biết chính xác thành phần, liều lượng và chống chỉ định. Một số sản phẩm còn có nguy cơ chứa thành phần không được công bố đầy đủ.

Việc điều trị rụng tóc cần dựa trên nguyên nhân cụ thể. Với một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thuốc điều trị; những trường hợp khác cần điều chỉnh dinh dưỡng, kiểm soát bệnh nền hoặc thay đổi thói quen chăm sóc tóc.

Do đó, người bị rụng tóc nên thăm khám trước khi sử dụng thuốc, không tự ý tăng liều hoặc kết hợp nhiều sản phẩm cùng lúc. Nếu tóc rụng sau khi bắt đầu dùng một loại thuốc, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ, không tự ý ngừng thuốc đang được kê đơn.

3. Ăn uống đủ chất, chú ý protein và sắt

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển của tóc. Khi cơ thể thiếu năng lượng, protein hoặc một số vi chất cần thiết, tóc có thể phát triển kém và dễ rụng hơn.

Protein là thành phần cấu tạo chủ yếu của sợi tóc. Trong khi đó, thiếu sắt cũng có thể liên quan đến tình trạng rụng tóc ở một số người, đặc biệt khi chế độ ăn không cân đối hoặc cơ thể có tình trạng mất máu kéo dài.

Để hỗ trợ sức khỏe của tóc, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, bao gồm thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, rau xanh và những thực phẩm giàu sắt phù hợp. Người đang ăn kiêng giảm cân cần tránh cắt giảm năng lượng quá mức hoặc loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm trong thời gian dài.

4. Hạn chế buộc tóc chặt và tác động nhiệt

Thói quen chăm sóc tóc hằng ngày cũng có thể góp phần khiến tóc gãy rụng. Buộc tóc quá chặt, thường xuyên tết tóc căng, nối tóc hoặc duy trì những kiểu tóc kéo căng chân tóc trong thời gian dài có thể gây rụng tóc do lực kéo.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, tóc có thể thưa dần ở những vùng thường xuyên chịu lực. Trong một số trường hợp, tổn thương kéo dài có thể dẫn đến mất tóc khó phục hồi.

Bên cạnh đó, sử dụng máy sấy ở nhiệt độ cao, máy uốn, máy duỗi hoặc hóa chất làm tóc thường xuyên có thể khiến sợi tóc khô, yếu và dễ gãy. Đây là tình trạng gãy thân tóc, khác với rụng tóc từ nang tóc, nhưng có thể khiến mái tóc trông thưa hơn.

Để hạn chế tổn thương, nên buộc tóc vừa phải, tránh kéo căng chân tóc, chải nhẹ nhàng và giảm tần suất sử dụng thiết bị tạo kiểu bằng nhiệt. Khi dùng máy sấy, nên chọn mức nhiệt phù hợp, giữ khoảng cách với tóc và tránh tác động nhiệt quá lâu lên cùng một vị trí.

5. Kiểm soát căng thẳng, duy trì giấc ngủ đầy đủ

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc. Sau những sự kiện gây áp lực lớn cho cơ thể như sốt cao, phẫu thuật, bệnh nặng, giảm cân nhanh hoặc stress đáng kể, một số người có thể xuất hiện tình trạng rụng tóc lan tỏa.

Đáng chú ý, tóc thường không rụng ngay khi yếu tố kích hoạt xảy ra mà có thể tăng rụng sau vài tháng. Vì vậy, người bệnh đôi khi không nhận ra mối liên hệ giữa tình trạng tóc và những thay đổi về sức khỏe trước đó.

Duy trì giờ ngủ đều đặn, vận động phù hợp, ăn uống cân đối và dành thời gian thư giãn có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không nên chỉ quy kết rụng tóc cho stress nếu tình trạng kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng.

Nếu tóc rụng nhiều bất thường, tóc thưa rõ hoặc không có dấu hiệu cải thiện, người bệnh nên đi khám để được xác định nguyên nhân. Chăm sóc tóc đúng cách cần đi cùng việc bảo vệ sức khỏe và điều trị phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm kích thích mọc tóc.