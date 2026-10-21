Người đàn ông 48 tuổi đi khám phát hiện gan nhiễm mỡ nặng dù không bia rượu, thể thao đều: Thủ phạm là món nước healthy vạn người mê

Bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện gan nhiễm mỡ độ 3, được đánh giá là gan nhiễm mỡ nặng.

BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông) cho biết, gần đây anh tiếp nhận một bệnh nhân nam (48 tuổi, Hà Nội), đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện gan nhiễm mỡ độ 3, được đánh giá là gan nhiễm mỡ nặng.Khai thác tiền sử của bệnh nhân này cho thấy, bệnh nhân không ham mê bia rượu, nhậu nhẹt, tháng cùng lắm 1 buổi, thể trạng bình thường, không béo phì, tập luyện thể thao đều đặn.

Gặng hỏi mãi, cuối cùng người đàn ông này cũng chia sẻ với bác sĩ, mình có sở thích uống nước cam ép tươi thay nước lọc hàng ngày. Mỗi ngày, anh tiêu thụ 2-3 lít nước cam ép tươi vì ngon lại nghe nói là món nước healthy.

Nước cam uống quá nhiều có thể phản tác dụng. (Ảnh minh họa: Internet)

"Hầu như toàn bộ lượng fructose nạp vào đều phải đi thẳng đến gan để chuyển hóa. Tế bào gan là nơi duy nhất sở hữu enzyme Fructokinase (KHK) để tích cực tiêu thụ loại đường này. Nó đánh mất khả năng đốt cháy mỡ và giữ mỡ ở gan", BS Đoàn Dư Mạnh phân tích. Bởi vậy, suy nghĩ uống nước cam ép thay nước lọc, uống càng nhiều càng tốt vô tình gây hại sức khỏe người dùng.

Bệnh nhân sau đó được BS Mạnh chỉ định uống nước lọc thay nước cam ép, kiêng đường bao gồm nước ép, trái cây ngọt và dùng thuốc bổ trợ. "Tuyệt đối không uống nước ép thay nước lọc. Nước ép trái cây tươi tuy lành mạnh hơn những loại nước ngọt đóng chai, đồ uống pha thêm đường nhưng uống quá nhiều thì cũng hại không kém. Vitamin trong nước ép không biết được bao nhiêu mà toàn đường fructose nạp vào người", BS Mạnh cảnh báo.

BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Ngoài uống nước ép quá nhiều mỗi ngày, dưới đây là những nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ không ngờ

Theo Webmd, nhiều người tưởng những việc này tốt cho sức khỏe nhưng thực tế có thể phản tác dụng, gây gan nhiễm mỡ:

Uống thực phẩm bổ sung vô tội vạ

Ngay cả khi trên nhãn ghi là “tự nhiên”, sản phẩm đó vẫn có thể không an toàn cho bạn nếu dùng không đúng chỉ định.

Thừa cân và béo phì

Lượng mỡ thừa có thể tích tụ trong các tế bào gan, dẫn đến tình trạng viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASH), trước đây được gọi là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH). Hệ quả là gan có thể bị sưng lên. Theo thời gian, mô gan có thể trở nên cứng và hình thành sẹo (các bác sĩ gọi đây là xơ gan). Bạn có nguy cơ cao mắc MASH nếu bị thừa cân hoặc béo phì, đang ở độ tuổi trung niên hoặc mắc bệnh tiểu đường. Tin tốt là tình trạng này có thể cải thiện; chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên có thể giúp ngăn chặn bệnh tiến triển, thậm chí phục hồi một phần tổn thương tại gan.

Dư thừa vitamin A từ thực phẩm bổ sung

Cơ thể bạn cần vitamin A. Việc bổ sung dưỡng chất này thông qua thực phẩm, chẳng hạn như trái cây tươi và rau củ (đặc biệt là các loại có màu đỏ, cam, vàng), hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các loại thực phẩm bổ sung chứa hàm lượng vitamin A cao, điều này có thể gây hại cho gan. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thêm vitamin A, vì có khả năng cơ thể bạn không thực sự cần đến lượng bổ sung đó.

Uống quá nhiều đồ uống có ga

Phòng tránh gan nhiễm mỡ từ thói quen đơn giản như ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao... (Ảnh minh họa: Internet)

Các nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ đồ uống có ga có nguy cơ mắc MASH cao hơn. Mặc dù chưa có bằng chứng khẳng định trực tiếp rằng các loại đồ uống này là nguyên nhân gây bệnh, nhưng nếu bạn đang uống quá nhiều nước ngọt và từng có ý định cắt giảm, thì đây chính là một lý do hợp lý để thay đổi thói quen đó.

Dùng Acetaminophen không đúng chỉ định

Khi bị đau lưng, đau đầu hoặc cảm lạnh, bạn có thể tìm đến các loại thuốc giảm đau. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng đúng liều lượng cần thiết! Nếu bạn vô tình dùng quá liều bất kỳ sản phẩm nào có chứa acetaminophen, chẳng hạn như uống một viên thuốc trị đau đầu cùng với một loại thuốc trị cảm lạnh khác mà cả hai đều chứa acetaminophen, thì gan của bạn có thể bị tổn thương. Hãy kiểm tra liều lượng và giới hạn an toàn khi sử dụng trong một ngày. Chỉ cần tuân thủ các giới hạn đó, bạn sẽ không gặp vấn đề gì.

Nạp nhiều chất béo chuyển hóa (Trans fats)

Chất béo chuyển hóa là loại chất béo do con người tạo ra, thường có trong một số thực phẩm đóng gói và các loại bánh nướng. (Bạn sẽ thấy chúng được liệt kê dưới dạng thành phần "được hydro hóa một phần"). Chế độ ăn giàu chất béo chuyển hóa khiến bạn dễ tăng cân hơn, điều này không hề tốt cho gan của bạn. Hãy kiểm tra danh sách thành phần; ngay cả khi nhãn ghi là 0 gam chất béo chuyển hóa, sản phẩm đó vẫn có thể chứa một lượng nhỏ, và nếu tích tụ dần thì tổng lượng nạp vào cơ thể sẽ không hề nhỏ.