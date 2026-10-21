Người cao tuổi có thể lựa chọn hình thức bán trú "sáng đến, chiều về", hoặc nội trú để được chăm sóc thường xuyên.

Tọa lạc tại số 9 phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội, Viện dưỡng lão nằm trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông rộng 10 ha. Công trình được khởi công tháng 7/2022, chính thức khai trương tháng 11/2024, với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng.

Bên trong viện dưỡng lão rộng 25.000m² có gì?

Khu phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi có tổng diện tích sử dụng khoảng 25.000m², gồm 2 tầng hầm và 8 tầng nổi, với khả năng phục vụ gần 400 người cao tuổi với nhiều khu vực dành riêng cho lưu trú, chăm sóc sức khỏe, ăn uống và giải trí.

Khu lưu trú có 158 phòng gồm: 53 phòng một giường, 88 phòng hai giường, 16 phòng bốn giường và một phòng Family dành cho nhiều người, diện tích từ 20 đến 45m². Ngoài ra, cơ sở còn có 16 căn hộ cao cấp rộng 42m². Khu căn hộ Phú Quý có diện tích 65m² với chế độ chăm sóc sức khỏe 24/7, liệu trình y tế đặc biệt và hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Khu lưu trú có 158 phòng và 18 căn hộ cao cấp

Tại tầng hầm B1, khu tắm khoáng Onsen và xông hơi Jjim Jil Bang chiếm khoảng 1.800m². Trong đó, khu Onsen rộng 800m², có 8 bể khoáng nóng - lạnh và khu tắm thảo dược. Bên cạnh là 10 phòng xông hơi với nhiều loại hình như đá muối Himalaya, đá quý, phòng xông Oxy Hinoki, phòng tuyết lạnh, hang hồng ngoại, xông phụ khoa, khu xả xông cùng dịch vụ spa trị liệu.

Khu tắm khoáng Onsen và xông hơi Jjim Jil Bang cùng dịch vụ spa trị liệu

Hệ thống tiện ích đa dạng như nhà hàng Gasuto, hội trường lớn Hikari và phòng giải trí Asahi Club hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, chăm sóc sức khỏe và giao lưu của cư dân trong suốt thời gian lưu trú.

Các tầng nổi được phân chia theo nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc. Tầng 1 (Cát Tường) có nhà hàng Asahi với phong cách Japandi thư thái, thanh lịch, bể bơi bốn mùa rộng 200m² và Asahi gym. Tầng 2 (Trường Phúc) bố trí khu phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, phòng chăm sóc sắc đẹp.

Phòng sinh hoạt chung là nơi tổ chức các hoạt động câu lạc bộ cho người cao tuổi

Đặc biệt là phòng sinh hoạt chung Như Ý, đây là nơi tổ chức các hoạt động câu lạc bộ bổ ích, mang đến cho người cao tuổi cơ hội giao lưu, kết nối cộng đồng. Tầng 3 (Trường Thọ) dành cho người cần chăm sóc đặc biệt, trong khi các tầng 4 đến 6 (Trường Cửu, Trường Sinh, Trường Minh) phục vụ người cao tuổi còn khả năng tự sinh hoạt.

Trên sân thượng là vườn Nhật Trường Xuân rộng 1.200m², kết hợp hài hòa giữa không gian xanh, trong lành cùng khu vực phòng tâm linh Thường Chiếu khép kín, mang lại sự riêng tư cho cư dân. Ngay trước tòa nhà còn có Công viên Phương Đông rộng 25.000m² rợp bóng cây xanh là nơi tản bộ, tập thể dục của người cao tuổi.

"Sinh hoạt phí" chục triệu mỗi tháng, người cao tuổi được chăm sóc ra sao?

Người cao tuổi có thể lựa chọn hình thức bán trú "sáng đến, chiều về", hoặc nội trú để được chăm sóc thường xuyên.

Với gói bán trú, cơ sở có dịch vụ xe đưa đón, phục vụ bữa ăn, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các sinh hoạt trong ngày. Người cao tuổi có thể tham gia câu lạc bộ, tập vận động và sử dụng những tiện ích phù hợp với thể trạng, tùy theo gói đăng ký. Buổi chiều, các cụ trở về nhà, tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình.

Trong khi đó, người ở nội trú được bố trí mức chăm sóc theo khả năng tự sinh hoạt. Nhân viên hỗ trợ vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn uống, đi lại và nghỉ ngơi khi cần. Với những người chân yếu hoặc cần sử dụng xe lăn, cơ sở có nhân viên trợ giúp, đồng thời bố trí ca trực ban đêm để đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Người cao tuổi có thể lựa chọn hình thức bán trú "sáng đến, chiều về" hoặc ở nội trú

Theo chị Nguyễn Thị Thưởng, nhân viên chăm sóc người cao tuổi, thực đơn hàng ngày được bộ phận dinh dưỡng phối hợp với nhà bếp xây dựng, có thể điều chỉnh theo sức khỏe và sở thích của từng người. Các cụ còn được bác sĩ khám định kỳ hằng tuần, tư vấn điều trị hoặc phục hồi chức năng khi cần thiết.

Ngoài việc chăm sóc thể chất, cơ sở bố trí phòng sinh hoạt chung, thư viện và tổ chức các hoạt động như thể dục, yoga, vẽ tranh, thơ ca, chơi cờ, giao lưu và hoạt động ngoại khoá. Người cao tuổi có thể lựa chọn tham gia tùy sức khỏe và sở thích, thay vì chỉ ăn uống, nghỉ ngơi, đọc sách, thư giãn tại phòng.

Người cao tuổi được bác sĩ thăm khám định kỳ, tư vấn điều trị hoặc phục hồi chức năng khi cần thiết

Điểm đáng chú ý là mô hình "viện trong viện" - viện dưỡng lão nằm cùng khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - giúp người cao tuổi lưu trú tại đây được tiếp cận những trang thiết bị y tế hàng đầu của bệnh viện và được hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Về chi phí, đại diện cơ sở cho biết, gói bán trú khoảng từ 13 triệu đồng/tháng, trong khi nội trú có giá từ 28 triệu đồng/tháng. Mức thanh toán cụ thể phụ thuộc hạng phòng, nhu cầu chăm sóc và các dịch vụ đăng ký thêm.