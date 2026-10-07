Việt Nam đã có "nhà dưỡng lão" cực xanh mát, nhiều hồ nước và khuôn viên rộng rãi: Tổ chức sinh nhật đủ đầy hàng tháng, nhận chăm sóc trọn đời từ 500 triệu

Ngay tại trung tâm TP.HCM,"nhà dưỡng lão" này bình yên với nhiều cây xanh, hồ nước êm ả, khác hẳn sự náo nhiệt ngoài kia. Nhìn lịch trình một ngày của các cụ, có lẽ người trẻ cũng muốn vào luôn từ bây giờ quá!

Đó chính là Viện Dưỡng Lão Vườn Lài!

Là cơ sở chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi, tọa lạc tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Dưỡng Lão Vườn Lài được đánh giá là một trong những địa điểm uy tín với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên môn, nhân viên chăm sóc tận tình, chu đáo.

Nơi đây, không chỉ có không gian xanh mướt, yên tĩnh khác hẳn nhịp sống thành phố xô bồ mà còn có những hoạt động vô cùng thú vị với người già.

Không gian xanh mát tại đây.

1 ngày của người cao tuổi ở viện dưỡng lão Vườn Lài có gì?

5h-6h30: Thức dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục buổi sáng.

6h30-7h30: Tắm nắng, sinh hoạt chung, uống sữa sáng.

7h30-8h30: Kiểm tra dấu sinh hiệu, ăn sáng, uống thuốc.

8h30-9h30: Sinh hoạt tập thể, uống cà phê sáng, chăm sóc y tế.

9h30-10h45: Tắm, vệ sinh cá nhân.

10h45-11h30: Ăn trưa, uống thuốc.

11h30-14h: Nghỉ trưa.

14h-15h: Thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn bữa phụ.

15h-16h30: Tập phục hồi chức năng, chăm sóc y tế.

16h30-17h30: Ăn chiều, uống thuốc.

17h30-18h: Vệ sinh cá nhân.

18h-20h30: Sinh hoạt chung, uống sữa tối, uống thuốc.

20h30: Kiểm tra dấu sinh hiệu, nghỉ tối.

Người cao tuổi nhận được gì khi đến đây?

Được nghỉ ngơi và sinh hoạt trong môi trường an toàn và vệ sinh sạch sẽ, phù hợp với người cao tuổi tại Viện và có sự hỗ trợ của các y tá, điều dưỡng.

Được chăm sóc ăn uống, vệ sinh cá nhân hàng ngày sạch sẽ.

Các loại thuốc bổ thông thường như các loại vitamin hoặc thuốc cảm không tính vào phí chăm sóc.

Nếu phải dùng đến các loại thuốc đặc trị như: kháng sinh, thuốc điều trị bệnh cấp hoặc mạn tính, điện châm, thủy châm... và các vật dụng khác như xe lăn, tã lót, sonde ăn, sonde tiểu,…thì gia đình phải chi trả theo hạng mục chi phí phát sinh hàng tháng hoặc mua mang đến gửi Viện Dưỡng Lão Vườn Lài.

Người cao tuổi sẽ được cấp phát các vật dụng cá nhân như: chăn màn, chậu, khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng… Chế độ dinh dưỡng được tính toán phù hợp với tình trạng bệnh lý và sức khỏe thực tế của người cao tuổi và ít nhất được chia làm 4 bữa/ngày (gồm 3 bữa chính và 1 bữa phụ).

Tham gia các hoạt động trong ngày theo lịch, phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của người cao tuổi.

Người cao tuổi giao lưu với các học sinh, sinh viên các trường đại học hoặc các đoàn thể khác tại hội trường lớn hoặc sân vườn của Viện. Viện Dưỡng Lão Vườn Lài thường xuyên tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức sinh nhật hàng tháng, tổ chức tham quan...

Chi phí tại viện dưỡng lão hẳn là vấn đề quan trong được nhiều người quan tâm. Có nhiều mức chi phí sống tại viện dưỡng lão khác nhau. Mức chi phí cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ và loại hình chăm sóc. Ở mỗi viện dưỡng lão khác nhau sẽ có mức chi phí khác nhau. Để giúp bạn hiểu rõ hơn thì bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các gói dịch vụ chăm sóc và chi phí chăm sóc tại Viện Dưỡng Lão Vườn Lài.

Chi phí chăm sóc tại Viện Dưỡng Lão Vườn Lài

1. Gói chăm sóc toàn diện

- Mức phí chăm sóc toàn diện 1 phòng 05 - 06 giường: 10.000.000 VNĐ/tháng.

- Mức phí chăm sóc toàn diện 1 phòng 04 giường: 11.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

- Mức phí chăm sóc toàn diện 1 phòng 03 giường: 13.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng.

- Mức phí chăm sóc toàn diện 1 phòng 02 giường: 15.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

- Phòng phục hồi trị liệu: 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

- Chăm sóc đặc biệt: 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

2. Gói chăm sóc phục hồi trị liệu

- Phòng phục hồi trị liệu cơ bản: 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

- Phòng phục hồi trị liệu nâng cao: 13.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

3. Gói chăm sóc đặc biệt

- Chăm sóc đặc biệt: 12.000.000 – 16.000.000 VNĐ/tháng

4. Gói chăm sóc y tế

- Mức phí chăm sóc toàn diện 1 phòng 05 - 06 giường: 12.000.000 VNĐ/tháng.

- Chăm sóc đặc biệt: 12.000.00 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

- Chi phí phát sinh (nếu có):

+ Ăn qua sonde 1.000.000 VNĐ/tháng

+ Mở khí nội quản 1.500.000 VNĐ/tháng

+ chăm sóc các ổ loét 1.000.000 – 3.000.000 VNĐ/tháng.

5. Gói chăm sóc dài hạn

Gói chăm sóc trọn đời từ 500 triệu đến 1,5 tỷ , tùy theo sức khỏe và độ tuổi của NCT.

Lưu ý: chi phí trên không bao gồm chi phí phát sinh chữa bệnh tại bệnh viện (nếu có).

Phòng an dưỡng từ 5 đến 6 giường.

Phòng an dưỡng 3 giường.

Phòng an dưỡng 2 giường.

Những điều lưu ý về chi phí chăm sóc tại Viện Dưỡng Lão Vườn Lài

Mỗi người cao tuổi mới vào Viện Dưỡng Lão Vườn Lài sẽ phải đóng khoản ký quỹ là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Số tiền này được sử dụng trong trường hợp người cao tuổi đến ở tại Viện Dưỡng Lão Vườn Lài phải đi bệnh viện cấp cứu hay điều trị tại bệnh viện. Nếu không sử dụng tới, Viện có trách nhiệm thanh toán lại số tiền trên khi chấm dứt hợp đồng.

Chi phí dành cho người cao tuổi là Việt kiều hay người nước ngoài sẽ không thay đổi (không phân biệt quốc tịch). Nếu đăng ký ở tạm trú dài hạn, Viện Dưỡng Lão Vườn sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi nói trên. Mức phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của người cao tuổi.