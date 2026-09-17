Việt Nam vừa có thêm cơ sở dưỡng lão bán trú công lập tại 1 phường nội đô: Tương tự nơi giá chỉ 5,5 triệu đồng/tháng, phòng nghỉ, phòng ăn riêng, được kiểm tra sức khỏe

Hôm qua, ngày 16/9, phường Bồ Đề, Hà Nội chính thức đưa Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 6 phố Gia Thụy vào vận hành thí điểm. Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bồ Đề hiện có hơn 140.000 dân, trong đó hơn 21.000 người cao tuổi, chiếm trên 15,3% dân số. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng cũng như có thêm không gian giao lưu, sinh hoạt vì thế ngày càng lớn.

Thay vì xây dựng một viện dưỡng lão nội trú mới, địa phương lựa chọn Điểm Y tế Gia Thụy để cải tạo thành cơ sở chăm sóc ban ngày. Theo VOV1, sau khoảng 3 tháng chuẩn bị, cơ sở được đưa vào vận hành thí điểm. Trạm Y tế phường Bồ Đề giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn.

Điểm khác biệt nằm ở cách vận hành. Đây không phải nơi người cao tuổi chuyển đến sống dài hạn. Trang thông tin chính thức của Trạm Y tế phường Bồ Đề cho biết cơ sở hoạt động trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu, hướng tới những người có nhu cầu được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và tham gia sinh hoạt vào ban ngày. Mỗi trường hợp sẽ được tư vấn hình thức phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu thực tế.

Ảnh UBND Phường Bồ Đề

Mô hình vì vậy có thể hiểu gần giống hình thức “bán trú”: ban ngày người cao tuổi có nơi sinh hoạt và được hỗ trợ, trong khi buổi tối vẫn trở về nhà với con cháu. Theo Trạm Y tế Bồ Đề, một trong những lý do triển khai dịch vụ là thực tế nhiều gia đình phải đi làm, đi học trong giờ hành chính và khó có thể thường xuyên ở nhà chăm sóc người thân lớn tuổi.

Bên trong có phòng nghỉ, phòng ăn, khu kiểm tra sức khỏe

Không gian bên trong là một trong những điểm đáng chú ý của cơ sở mới.

Qua loạt hình ảnh được Trạm Y tế phường Bồ Đề công bố trong quá trình chạy thử, cơ sở có phòng nghỉ với các giường riêng để người cao tuổi nghỉ ngơi trong ngày. Một khu vực khác được gắn biển “Phòng ăn”; hình ảnh thực tế cho thấy các cụ dùng bữa tại bàn ngay trong cơ sở.

Ngoài ra còn có khu kiểm tra sức khỏe, nơi nhân viên y tế thực hiện các hoạt động theo dõi ban đầu. Hình ảnh công bố cho thấy người cao tuổi được đo huyết áp và trao đổi trực tiếp với cán bộ y tế.

Một không gian khác được dành cho vận động và phục hồi chức năng với xe đạp tập, máy đi bộ cùng các bài tập nhẹ. Trong quá trình chạy thử trước khai trương, người cao tuổi tại địa phương đã trực tiếp trải nghiệm vận động, rèn luyện thể chất, giao lưu và trò chuyện.

Không gian chăm sóc sức khỏe riêng biệt tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi phường Bồ Đề, Hà Nội (Ảnh VOV1)

Theo thông tin chính thức từ Trạm Y tế phường Bồ Đề, các dịch vụ tại đây gồm theo dõi sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc ban đầu; tư vấn phòng bệnh; vận động nhẹ và phục hồi chức năng; đọc sách, giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chuyện, rèn luyện trí nhớ, đồng thời bố trí thời gian nghỉ ngơi trong môi trường có nhân viên hỗ trợ.

VOV1 cho biết những nội dung như sàng lọc sức khỏe, sơ cấp cứu, an toàn khi vận động, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy cũng được xác định là các yêu cầu cần chú trọng ngay trong giai đoạn thí điểm.

Như vậy, một ngày tại mô hình này không đơn thuần là “gửi người già để có người trông”. Người cao tuổi có thể được theo dõi sức khỏe, vận động, ăn uống, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động tinh thần, trong khi vẫn duy trì cuộc sống tại gia đình.

Khu vực phòng nghỉ được bố trí gọn gàng, ngăn nắp (Ảnh VOV1)

Nhiều hoạt động chăm sóc, dưỡng lão được vận hành tại Cơ sở (Ảnh VOV1)

Các cơ sở cùng mô hình giá khoảng 5,5 triệu đồng/tháng

Một vấn đề nhiều gia đình quan tâm là chi phí. Hiện Trạm Y tế phường Bồ Đề chưa công bố một mức giá cố định. Trang thông tin của cơ sở chỉ cho biết người đăng ký sẽ được tư vấn cụ thể về mức chi phí tùy hình thức chăm sóc; các khoản thu sẽ được công khai và thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, mức phí của một cơ sở cùng mô hình tại Hà Nội có thể là dữ liệu tham khảo.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc thuộc TTXVN, tại Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Long Biên, tính toán cho thấy chi phí khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng, tương đương khoảng 250.000 đồng/ngày trong các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu. Khoản này gồm ăn uống, sinh hoạt, giường nghỉ, cơ sở vật chất và hoạt động chăm sóc thường xuyên.

Cũng theo nguồn này, con số trên thấp hơn mức khoảng 12-18 triệu đồng/tháng tại nhiều cơ sở dưỡng lão tư nhân. Tuy nhiên, hai loại hình không hoàn toàn tương đương bởi cơ sở chăm sóc ban ngày không cung cấp lưu trú 24/7 như phần lớn mô hình dưỡng lão nội trú.

Cơ sở tại phường Long Biên có giá khoảng hơn 5 triệu đồng/người/tháng (Ảnh Báo Điện tử Chính phủ)

Bồ Đề hiện là một trong 6 xã, phường của Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày, cùng Long Biên, Đống Đa, Quốc Oai, Tây Hồ và Việt Hưng. Phường dự kiến trong giai đoạn 2026-2027 sẽ tiếp tục hoàn thiện cách vận hành, lấy ý kiến người cao tuổi và gia đình; đến năm 2030 hướng tới mở rộng lên 2-3 cơ sở nếu điều kiện phù hợp.

Trong bối cảnh già hóa dân số và ngày càng nhiều gia đình có con cháu đi làm cả ngày, mô hình “sáng đến - chiều về” đang mở thêm một lựa chọn giữa hai phương án quen thuộc: tự chăm sóc hoàn toàn tại nhà hoặc chuyển người thân tới viện dưỡng lão nội trú.