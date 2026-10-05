Việt Nam mới có thêm viện dưỡng lão cấp xã "đưa đi đón về": Mỗi ngày đón nhiều nhất 50 người, không miễn phí vẫn "cháy chỗ"

Theo thông tin mới nhất ghi nhận được, hiện có rất nhiều người cao tuổi phải xếp hàng chờ đến lượt.

Đó chính là Cơ sở Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi xã Quốc Oai (Hà Nội)!

Tên gọi chính thức của mô hình là Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, không phải viện dưỡng lão nội trú truyền thống. Điểm khác biệt lớn nhất là các cụ không chuyển đến đây sinh sống lâu dài: Buổi sáng đến cơ sở, chiều trở về nhà và tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình. Cơ sở không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe ban ngày mà còn hướng tới xây dựng một không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người cao tuổi được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, được giao lưu, kết nối và tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi ngay tại địa phương.

Ảnh: Thành Ủy Hà Nội

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, cứ 8h mỗi sáng, Cơ sở Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi xã Quốc Oai lại rộn ràng tiếng nói cười. Người tập vận động, người xoa bóp bấm huyệt, người đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe; ở phòng sinh hoạt cộng đồng, những vần thơ, câu hát cất lên trong niềm vui gặp gỡ. Một không gian vừa đầm ấm, thân tình, vừa tràn đầy sức sống đang dần trở thành “điểm hẹn” mỗi ngày của người cao tuổi trên địa bàn.

Theo Hà Nội Mới thông tin, chỉ sau ít ngày chính thức đi vào hoạt động từ 10 /7, cơ sở đã nhanh chóng thu hút đông đảo người cao tuổi đến tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu văn hóa, văn nghệ và kết nối cộng đồng. Trung bình mỗi ngày có từ 30-40 lượt người cao tuổi đến sinh hoạt, tối đa 50 người/ngày. Con số ấy cho thấy mô hình đã đáp ứng đúng nhu cầu của người dân và nhanh chóng tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cuộc sống của người cao tuổi ở đây thay đổi thế nào?

Trước đây, khi con cháu đi làm, phần lớn thời gian nhiều người cao tuổi chỉ quanh quẩn ở nhà. Từ khi biết xã mở cơ sở chăm sóc ban ngày, ngày nào các cụ cũng háo hức đến để được gặp gỡ bạn bè, tập thể dục và kiểm tra sức khỏe. Ở đây có bác sĩ theo dõi sức khỏe, có bạn già cùng trò chuyện, đọc thơ, hát với nhau nên tinh thần phấn chấn hẳn. Nhiều người cao tuổi thấy mình khỏe hơn, yêu đời hơn.

Ảnh: Sở Y Tế - UBND Thành phố Hà Nội

Không gian kết nối ấy còn được làm phong phú bằng nhiều hoạt động văn hóa. Các chương trình giao lưu thơ ca, văn nghệ với Hội Cựu chiến binh xã Quốc Oai đã mang đến bầu không khí đầm ấm. Những bài hát, câu thơ mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm đã góp phần lan tỏa tinh thần “sống vui, sống khỏe, sống có ích” đến mỗi người cao tuổi.

Đặc biệt, các cụ còn được Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn cài đặt và sử dụng VNeID, ứng dụng chăm sóc sức khỏe, các nền tảng liên lạc trực tuyến cũng như những kỹ năng số cơ bản để thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công. Những việc tưởng như nhỏ ấy lại giúp người cao tuổi tự tin hơn trong cuộc sống số, rút ngắn khoảng cách với con cháu và xã hội.

Cơ sở vật chất với 12 phòng chức năng, 5 phòng nghỉ, tối đa khoảng 50 người/ngày

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Quốc Oai là địa phương thứ hai tại Hà Nội triển khai mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày theo hình thức công lập, sau Long Biên. Xã hiện có hơn 10.300 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 17% dân số. Cơ sở tại Quốc Oai được tổ chức với 12 phòng chức năng và 5 phòng nghỉ, khả năng phục vụ tối đa khoảng 50 người mỗi ngày trong giai đoạn đầu.

Tầng một bố trí khu vực đón tiếp, kiểm tra sức khỏe đầu ngày, phòng kết nối cộng đồng, phòng chăm sóc Đông y, khu y tế và bếp dinh dưỡng. Tầng hai gồm phòng vận động và phục hồi chức năng, phòng tư vấn tâm lý, phòng tĩnh tâm, các phòng nghỉ và không gian sinh hoạt chung. Ngoài ra, khu tập luyện ngoài trời được bố trí nhằm giúp người cao tuổi tăng cường thể lực và hòa mình với thiên nhiên.

(Ảnh: vnExpress)

Trong giai đoạn đầu, cơ sở dự kiến phục vụ khoảng 50 người mỗi ngày, ưu tiên người cao tuổi còn khả năng tự lập hoặc bán tự lập trên cơ sở tự nguyện và có sự đồng thuận của gia đình. Việc tiếp nhận được thực hiện thông qua quy trình sàng lọc chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng chăm sóc.

Không gian bên trong được chia thành nhiều khu riêng biệt cho từng nhu cầu. Cơ sở có khu khám và tư vấn sức khỏe, phòng chăm sóc Đông y, phòng vận động và phục hồi chức năng, phòng tư vấn tâm lý, phòng tĩnh tâm, khu sinh hoạt cộng đồng, bếp dinh dưỡng và khu tập luyện ngoài trời.

Thực tế sau khi đi vào hoạt động cho thấy phòng phục hồi chức năng và khu chăm sóc Đông y là những khu vực được nhiều người cao tuổi sử dụng. Các hoạt động như xoa bóp, bấm huyệt kết hợp vận động giúp người tham gia cải thiện khả năng vận động, đặc biệt với những vấn đề xương khớp thường gặp ở tuổi cao.

Đối tượng tham gia chủ yếu là người cao tuổi còn khả năng tự lập hoặc bán tự lập. Các cụ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, theo dõi các chỉ số định kỳ, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng thuốc và lựa chọn hoạt động phù hợp với thể trạng.

(Ảnh: Hà Nội Mới)

Nhanh chóng quá tải sau hơn 3 tháng hoạt động

VnExpress mới đây đưa tin, mô hình viện dưỡng lão công lập bán trú tại Hà Nội như Cơ sở Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi xã Quốc Oai đang gặp tình trạng "cháy chỗ".

Khảo sát của VnExpress ghi nhận cơ sở tại phường Long Biên tính chi phí 5,5 triệu đồng/tháng; phường Bồ Đề dự kiến thu 2,5 triệu đồng. Tại phường Tây Hồ, người tham gia đang đóng 100.000 đồng/ngày. Cơ sở xã Quốc Oai không tổ chức ăn bán trú nên không thu phí nhưng lại rơi vào tình trạng thiếu vật tư tiêu hao. Nhiều cán bộ hưu trí cho biết họ sẽ phải tính toán lại mức chi tiêu nếu cơ sở áp dụng thu phí. Họ mong muốn chi phí được duy trì ở mức tương đương trường mầm non công lập nhằm tránh tạo gánh nặng kinh tế. Thực tế, để duy trì mô hình, các cơ sở đang gánh khá nhiều khoản chi: từ bữa ăn chính, phụ, tiền thuốc men, thảo dược ngâm chân, trả công bảo vệ, lao công, cho đến việc mời chuyên gia hướng dẫn vận động, bấm huyệt...