4 thay đổi đáng kinh ngạc của những người uống một cốc nước khi thức dậy buổi sáng

“Bác sĩ, việc đầu tiên tôi làm mỗi sáng là uống một cốc nước lớn. Tôi đã duy trì thói quen này hơn 10 năm, vậy rốt cuộc nó có tốt không?”

Câu hỏi này được một người đàn ông 68 tuổi đặt ra tại một phòng khám ở Trung Quốc vài ngày trước. Ông cho biết mỗi ngày đều thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng và uống một cốc nước ấm trước khi đánh răng.

Vợ ông lại thường khuyên: “Đang đói bụng mà uống nước sẽ hại dạ dày!”. Trong khi đó, con trai ông đọc trên mạng rằng buổi sáng nhất định phải uống 500 ml nước để “làm loãng máu, cuốn trôi cục máu đông và đào thải độc tố tích tụ qua một đêm”.

Ba người trong gia đình, ba cách giải thích khác nhau khiến ông không biết đâu mới là đúng: “Vậy cốc nước buổi sáng của tôi là nước cứu mạng hay nước gây hại cho dạ dày?”.

Thực tế, uống một cốc nước sau khi thức dậy có thể là một thói quen tốt, đặc biệt với người từ 50-60 tuổi trở lên, theo chuyên gia. Trong khi ngủ, cơ thể vẫn mất nước thông qua hô hấp, da và việc đi tiểu. Người lớn tuổi cũng thường có cảm giác khát kém nhạy hơn người trẻ, vì vậy dễ uống không đủ nước mà không nhận ra.

Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng nước uống buổi sáng không phải “nước thần giải độc”, càng không thể thay thế thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ mỡ máu hay thuốc chống huyết khối.

Có thể giúp giảm khô miệng và cải thiện tình trạng thiếu nước nhẹ

Nhiều người thức dậy với cảm giác khô miệng, khô họng hoặc nước tiểu có màu đậm. Đây có thể là hệ quả của nhiều giờ không uống nước.

Uống một cốc nước sau khi thức dậy giúp bổ sung một phần lượng nước đã mất trong đêm. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, nước tiểu thường loãng hơn và có màu vàng nhạt hơn.

Với những người vốn không có thói quen chủ động uống nước, giá trị lớn nhất của cốc nước buổi sáng có thể đơn giản là nhắc cơ thể bắt đầu bổ sung nước cho một ngày mới.

Uống một cốc nước sau khi thức dậy giúp bổ sung một phần lượng nước đã mất trong đêm.

Có thể hỗ trợ người bị táo bón

Một số người lớn tuổi có thói quen ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu vào mỗi buổi sáng nhưng vẫn khó đi ngoài. Trong khi đó, họ lại tìm đến trà nhuận tràng hoặc thuốc xổ mà không nghĩ rằng mình có thể đang uống quá ít nước.

Khi cơ thể thiếu nước, đại tràng có xu hướng hấp thu thêm nước từ phân, khiến phân khô và cứng hơn. Uống đủ nước kết hợp với chất xơ có thể giúp phân mềm hơn, từ đó hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện táo bón.

Tuy nhiên, một cốc nước buổi sáng không phải “thuốc đặc trị” táo bón. Nếu cả ngày gần như không uống nước thì hiệu quả cũng rất hạn chế. Muốn cải thiện tình trạng này cần kết hợp rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, vận động phù hợp và duy trì thói quen đi vệ sinh đều đặn.

Nếu sau tuổi 50 đột nhiên xuất hiện táo bón kéo dài, đi ngoài ra máu, phân nhỏ bất thường hoặc sụt cân, không nên chỉ tìm cách uống nước mật ong hay các loại nước nhuận tràng mà cần đi khám.

Người vốn uống ít nước có thể cảm thấy tỉnh táo hơn

Một số người lớn tuổi thức dậy thường cảm thấy đầu óc nặng nề, mệt mỏi hoặc thiếu tỉnh táo. Tất nhiên, không thể quy tất cả những triệu chứng này cho thiếu nước.

Tuy nhiên, tình trạng mất nước nhẹ có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và trạng thái tinh thần. Vì vậy, với những người vốn uống không đủ nước, bổ sung nước vào buổi sáng có thể giúp giảm cảm giác khô miệng hoặc mệt mỏi.

Nhưng nếu một người thường xuyên chóng mặt, đứng lên thấy tối sầm mắt hoặc đi lại không vững, không nên chỉ uống thêm nước mà bỏ qua việc kiểm tra các nguyên nhân như huyết áp thấp, thiếu máu, rối loạn nhịp tim, đường huyết bất thường hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Uống đủ nước có lợi cho hệ tiết niệu

Một trong những thói quen thường gặp ở người bị sỏi thận là uống rất ít nước. Khi lượng nước đưa vào cơ thể thấp, nước tiểu dễ bị cô đặc. Nồng độ một số khoáng chất trong nước tiểu tăng lên có thể tạo điều kiện hình thành tinh thể và sỏi.

Vì vậy, uống đủ nước được xem là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa phần lớn các loại sỏi thận. Nước làm tăng lượng nước tiểu và giúp pha loãng những chất có khả năng hình thành sỏi.

Điều quan trọng không phải là “rửa thận” bằng một cốc nước lớn vào buổi sáng, mà là hình thành thói quen uống nước chủ động, đều đặn trong suốt cả ngày.

Đừng tin rằng uống nước buổi sáng có thể “cuốn trôi cục máu đông”

Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến trên mạng. Một số thông tin cho rằng sau một đêm, máu trở nên đặc hơn và uống ngay 500 ml nước có thể làm loãng máu, từ đó “cuốn trôi” cục máu đông và ngăn ngừa nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.

Cách giải thích này quá đơn giản. Uống nước giúp cơ thể khắc phục tình trạng thiếu nước nhưng không thể “rửa” hay làm loãng máu theo cách đơn giản như pha loãng một cốc nước trái cây.

Nhồi máu não và nhồi máu cơ tim liên quan đến nhiều yếu tố như xơ vữa động mạch, nứt vỡ mảng xơ vữa, hoạt hóa tiểu cầu, hệ thống đông máu, tăng huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ và hút thuốc.

Do đó, người đang sử dụng aspirin, clopidogrel, statin hoặc các thuốc khác theo chỉ định không được tự ý ngừng thuốc chỉ vì đã duy trì thói quen uống nước.

Không nhất thiết phải uống đúng 500 ml

Buổi sáng, người trưởng thành có thể bắt đầu bằng khoảng 200 ml nước, tương đương một cốc thông thường. Nếu cảm thấy khát, có thể uống thêm. Không cần vừa mở mắt đã cố uống một hoặc hai lít nước với mục đích “thải độc”.

Điều quan trọng hơn là tổng lượng nước trong cả ngày và thói quen uống từng lượng vừa phải, thay vì đợi đến khi khát dữ dội mới uống.

Đặc biệt, người bị suy tim nặng, một số trường hợp suy thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế lượng chất lỏng không nên áp dụng máy móc khuyến nghị “uống 8 cốc nước mỗi ngày”. Lượng nước phù hợp cần được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe, lượng nước tiểu, tình trạng phù và các chỉ số liên quan.

Vì vậy, một cốc nước ấm sau khi thức dậy là thói quen đơn giản đáng duy trì với nhiều người. Nó có thể giúp bổ sung lượng nước mất qua đêm, hỗ trợ hoạt động đường ruột và hệ tiết niệu, đồng thời nhắc chúng ta chủ động uống nước trong ngày.

Điều quan trọng nhất không nằm ở việc uống thật nhiều nước vào buổi sáng, mà là duy trì lượng nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong suốt cả ngày. Đặc biệt sau tuổi 50, đừng đợi đến khi khát mới nhớ uống nước.