Cảnh báo 7 thói quen hàng ngày làm tăng nguy cơ sỏi thận, người Việt rất hay làm

Dưới đây là 7 thói quen hàng ngày có vẻ vô hại nhưng lại âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận, cùng những thông tin khoa học thực sự về chúng.

Sỏi thận không chỉ đơn thuần là những cơn đau nhói ở vùng hông. Theo nghiên cứu, cứ 11 người thì có 1 người mắc bệnh này vào một thời điểm nào đó trong đời, và nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao gấp đôi so với nữ giới. Sỏi thận thường là hệ quả của những thói quen tưởng chừng vô hại diễn ra hàng ngày. Từ thức uống buổi sáng đến chế độ ăn uống thường nhật, những thói quen nhỏ trong lối sống có thể âm thầm gây hại cho thận. Mặc dù nhiều người tin rằng chỉ việc ăn quá nhiều muối hoặc uống không đủ nước mới gây ra sỏi, nhưng thực tế phức tạp và đôi khi đáng ngạc nhiên hơn thế. Dưới đây là 7 thói quen hàng ngày có vẻ vô hại nhưng lại âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận, cùng những thông tin khoa học thực sự về chúng.

Bắt đầu ngày mới bằng trà hoặc cà phê đậm đặc khi bụng đói

Thật dễ chịu khi thức dậy và thưởng thức một tách trà hoặc cà phê nóng hổi. Tuy nhiên, khi đây là thứ đầu tiên cơ thể nạp vào, đặc biệt là khi chưa ăn gì, nó có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Cả hai loại đồ uống này đều chứa các hợp chất gọi là oxalate, đặc biệt là trà đen. Khi tiêu thụ quá nhiều hoặc dùng lúc bụng đói, oxalate có thể liên kết với canxi trong thận để tạo thành các tinh thể, từ đó dẫn đến hình thành sỏi thận. Việc bắt đầu ngày mới với những thức uống này khi bụng đói cũng có thể làm tăng nồng độ axit trong cơ thể.

Hãy bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm. Bạn nên để dành trà hoặc cà phê cho thời điểm sau khi đã ăn lót dạ.

Tiêu thụ quá nhiều đạm động vật mà không có sự cân bằng

Chất đạm (protein) rất cần thiết cho việc xây dựng cơ bắp và cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, đạm động vật làm tăng tính axit của nước tiểu, từ đó làm tăng bài tiết canxi và giảm nồng độ citrate, một chất ức chế tự nhiên ngăn ngừa sỏi thận. Một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều đạm động vật là yếu tố chính góp phần hình thành sỏi thận.

Việc bổ sung thêm các bữa ăn từ thực vật trong tuần và ăn các loại thực phẩm tốt cho thận như dưa chuột và chuối có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Thường xuyên bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng

Việc bỏ bữa có thể khiến nồng độ canxi trong nước tiểu tăng cao vào thời điểm sau đó trong ngày. Khi cơ thể không được cung cấp dinh dưỡng đều đặn, nó có thể phân giải mô cơ, làm tăng nồng độ axit uric, một nguyên nhân khác gây ra sỏi thận. Theo một số nghiên cứu, thói quen ăn uống không đều đặn có liên quan đến những thay đổi về chuyển hóa, tạo điều kiện cho sự hình thành sỏi.

Nên chia nhỏ các bữa ăn nhưng vẫn duy trì sự đều đặn. Ngay cả những món đơn giản như hạnh nhân ngâm và trái cây cũng có thể mang lại lợi ích.

Uống ít nước trong ngày, kể cả vào mùa đông

Cảm giác khát là tín hiệu tốt nhất báo hiệu cơ thể cần nước. Khi bạn bắt đầu thấy khát, quá trình mất nước đã diễn ra. Việc nạp ít nước khiến nước tiểu bị cô đặc, tạo điều kiện cho các khoáng chất như canxi và oxalate kết tụ lại và hình thành sỏi. Một nghiên cứu đã xác nhận rằng những người có nước tiểu loãng hơn có nguy cơ bị sỏi thấp hơn đáng kể.

Uống từng ngụm nước mỗi giờ. Việc thêm vài lát chanh hoặc vài giọt nước cốt chanh cũng rất hữu ích, vì chất citrate trong chanh giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi.

Tiêu thụ quá nhiều rau bina (cải bó xôi), củ dền và các loại hạt mỗi ngày

Những thực phẩm này chứa hàm lượng oxalate cao. Mặc dù rất giàu dinh dưỡng, nhưng nếu tiêu thụ quá mức, đặc biệt là khi không nạp đủ canxi, chúng có thể dẫn đến sỏi thận. Nghiên cứu cho thấy lượng oxalate cao trong chế độ ăn, nếu thiếu canxi để liên kết chúng lại trong đường ruột, sẽ làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Bạn có thể kết hợp các thực phẩm giàu oxalate với những thực phẩm giàu canxi như sữa đông hoặc phô mai, đồng thời tránh ăn quá nhiều các loại thực phẩm này trong cùng một ngày.

Nhịn tiểu, đặc biệt là khi đang làm việc hoặc đi lại

Việc trì hoãn đi tiểu không gây hại miễn là không kèm theo cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, nhịn tiểu trong thời gian dài tạo điều kiện cho các chất gây sỏi có thêm thời gian lắng đọng và kết tụ bên trong thận hoặc bàng quang. Thói quen này cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Hãy ưu tiên việc đi vệ sinh đều đặn, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải tạm nghỉ một chút trong lúc làm việc hoặc khi đang di chuyển.

Sử dụng quá nhiều thực phẩm bổ sung canxi mà không có chỉ định của bác sĩ

Lượng canxi dư thừa từ thực phẩm bổ sung (không phải từ thức ăn tự nhiên) có thể làm tăng nồng độ canxi trong nước tiểu, đặc biệt là khi uống lúc bụng đói. Việc nạp canxi từ các nguồn tự nhiên như sữa, hạt kê (ragi) hoặc hạt vừng giúp giảm nguy cơ sỏi thận, trong khi canxi từ thực phẩm bổ sung có thể làm tăng nguy cơ này nếu không được sử dụng đúng cách.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Times of India)