Khối u 10cm chèn khí quản, mẹ ung thư gồng mình giành giật sự sống cho con

Đau đớn do khối u có kích thước 10cm đè nén đường thở, người mẹ ung thư vú di căn vẫn gồng mình chịu đựng suốt 34 tuần để giữ trọn sự sống cho con.

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú di căn giai đoạn muộn, chị L.T.N. (38 tuổi) nhập viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở tuần thai thứ 34 trong tình trạng kiệt sức. Căn bệnh khởi phát từ 3 năm trước, nay đã tàn phá diện rộng, phá hủy hàng loạt đốt sống, xương chậu và xâm lấn màng phổi.

Khối u trung thất kích thước hơn 10cm chèn ép trực tiếp vào khí quản cùng bóng tim to khiến từng hơi thở của chị trở nên gấp gáp, đau đớn dữ dội. Dù sức chịu đựng chạm giới hạn và hai chân gần như hạn chế vận động, người mẹ vẫn kiên cường cắn răng nén đau, quyết tâm giữ thai nhi thêm từng ngày để con có thêm cơ hội sống sót.

Nhận thấy tình trạng suy hô hấp nguy cấp của cả mẹ lẫn con, cuộc hội chẩn khẩn cấp được triển khai dưới sự chỉ đạo phẫu thuật chính của TS.BS Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ ung thư.

Bài toán đặt ra cho đội ngũ Gây mê Hồi sức lúc này cực kỳ hóc búa, bởi phương án gây mê toàn thân tiềm ẩn rủi ro tử vong rất cao nếu không thể phục hồi hô hấp sau mổ do khối u đè nén đường thở. Ngược lại, kỹ thuật gây tê thông thường cũng gặp rào cản lớn khi tế bào ung thư đã di căn chèn ép nặng nề vùng cột sống.

Tiếng khóc chào đời của em bé ở tuần 34 vang lên khiến cả phòng mổ vỡ òa cảm xúc.

BSCKII. Bạch Minh Thu, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, cùng ê-kíp quyết định đưa ra giải pháp phối hợp linh hoạt giữa gây tê tủy sống liều thấp và duy trì độ tê qua đường ngoài màng cứng.

Phương án này vừa giúp tránh nguy cơ tụt huyết áp cấp trên nền bệnh nhân suy tim, suy hô hấp, vừa đảm bảo kiểm soát cơn đau tuyệt đối cho phẫu thuật viên thao tác.

Các kịch bản Hồi sức kỹ lưỡng như đặt đường truyền tĩnh mạch trung ương, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn và chủ động thuốc trợ tim qua bơm điện tự động đều được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi biến động.

Ngay khi các chỉ số sinh hiệu được kiểm soát ổn định, ca mổ lấy thai diễn ra khẩn trương và chuẩn xác nhằm giảm thiểu tối đa thời gian tổn hại sức khỏe người mẹ. Tiếng khóc chào đời của em bé ở tuần 34 khiến cả phòng mổ vỡ òa cảm xúc.

Bên kia màn che phẫu thuật, sản phụ tỉnh táo, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài khi chứng kiến đứa con khỏe mạnh được chuyển sang chăm sóc sơ sinh chuyên sâu.

Sau 2 ngày hậu phẫu tích cực, sức khỏe chị N. Hồi phục ổn định và đủ điều kiện chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị ung thư, khép lại một hành trình vượt khó hy hữu bằng bản lĩnh y khoa và tình mẫu tử thiêng liêng.