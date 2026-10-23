Ung thư xâm lấn nhiều cơ quan: Sau 6 tháng kiên trì làm 1 việc, khối u thu nhỏ rõ rệt

Sau 6 tháng, khối u ung thư thu nhỏ còn khoảng 3,9cm, mở ra cơ hội đánh giá phẫu thuật.

Khối u 12cm xâm lấn nhiều cơ quan

Bệnh nhân V.T.T (68 tuổi, Quảng Ninh) được chẩn đoán ung thư túi tinh và phẫu thuật từ năm 2021. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng trước, khối u của bệnh nhân tái phát trong vùng tiểu khung, xâm lấn nhiều cơ quan lân cận.

Trong lần phẫu thuật tại một cơ sở y tế khác, tổn thương quá phức tạp khiến ê-kíp không thể can thiệp vào khối u. Bệnh nhân phải trải qua tình trạng tắc ruột, làm hậu môn nhân tạo trên thành bụng. Khối u đồng thời xâm lấn thành bàng quang, gây viêm và tiểu rắt liên tục, có khi chỉ khoảng 30 phút lại phải đi tiểu một lần.

Có những đêm, ông thức giấc tới 20 lần. Mỗi ngày, bệnh nhân phải sử dụng tới 6 viên thuốc giảm đau liều cao, trong khi đường rò từ khối u liên tục chảy dịch ra thành bụng.

Ông T từng thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa tìm được phương án can thiệp phù hợp, chủ yếu nhận lời khuyên theo dõi, chờ đợi. Hai tháng sống trong đau đớn và căng thẳng khiến chất lượng cuộc sống của người bệnh suy giảm nghiêm trọng.

Ảnh so sánh khối u trước và sau điều trị (Ảnh: BVCC)

Tuy nhiên, bệnh nhân đã không từ bỏ điều trị. Tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, hình ảnh PET-CT của ông T cho thấy khối u tái phát chiếm gần trọn vùng tiểu khung, kích thước khoảng 12cm, xâm lấn bàng quang, các quai ruột và tạo đường rò thông ra thành bụng.

Các bác sĩ thống nhất lựa chọn xạ trị thích ứng kết hợp hóa trị hàng tuần nhằm thu nhỏ khối u, kiểm soát triệu chứng, sau đó đánh giá lại khả năng phẫu thuật.

BSCKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông , cho biết vùng tiểu khung có đặc điểm giải phẫu phức tạp. Bàng quang liên tục thay đổi kích thước theo lượng nước tiểu, ruột dịch chuyển trong quá trình hoạt động, trong khi khối u cũng biến đổi sau từng giai đoạn điều trị.

Nếu chỉ sử dụng kế hoạch xạ trị cố định từ đầu, sự thay đổi này có thể khiến vị trí khối u không còn trùng khớp hoàn toàn với kế hoạch ban đầu, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ quan lành xung quanh.

Với kỹ thuật xạ trị thích ứng, hình ảnh vùng điều trị được ghi nhận ngay trong quá trình thực hiện, giúp bác sĩ đối chiếu với kế hoạch ban đầu và hiệu chỉnh khi cần thiết. Nhờ đó, việc phân bố liều xạ có thể được điều chỉnh phù hợp hơn với hình dạng, vị trí khối u tại từng thời điểm, đồng thời hạn chế tổn thương mô lành.

Hóa trị được phối hợp hàng tuần nhằm tăng độ nhạy của tế bào ung thư với tia xạ, hỗ trợ kiểm soát tổn thương.

Ông T kiên trì theo đuổi phác đồ của bác sĩ. Hiệu quả ban đầu được ghi nhận sau những mốc điều trị đầu tiên. Sau 10 và 20 buổi xạ trị, khối u thu nhỏ rõ rệt, đường rò trên thành bụng khô dần rồi ngừng chảy dịch. Khi tổn thương thay đổi kích thước, ê-kíp tiếp tục điều chỉnh kế hoạch xạ trị để tập trung vào phần khối u còn lại.

Đáng chú ý, sau 28 buổi xạ trị thích ứng kết hợp hóa trị, kích thước khối u giảm từ khoảng 12cm xuống còn 3,9cm. Như vậy, đường kính khối u giảm khoảng 8,1cm, tương đương gần 68% so với ban đầu.

Sau khi hoàn thành 28 buổi xạ trị kết hợp hóa trị, bệnh nhân bước vào giai đoạn hóa trị bổ trợ, dự kiến gồm 6 đợt. Sau đó, các bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá mức độ đáp ứng của khối u và khả năng phẫu thuật triệt căn.