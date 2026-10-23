Sinh con ở tuổi 67, người mẹ nay nằm viện, con gái nhỏ mới 7 tuổi cũng phải sớm thích nghi với nhiều thiệt thòi

Khi quyết định sinh con ở tuổi 67, bà Điền Tân Cúc và chồng tin rằng lương hưu, bảo hiểm y tế cùng khoản tích cóp sẽ giúp họ nuôi con khôn lớn. Nhưng bảy năm sau, những biến cố sức khỏe khiến cuộc sống gia đình thay đổi, cô con gái nhỏ cũng phải sớm thích nghi với nhiều thiệt thòi.

Năm 2019, câu chuyện bà Điền Tân Cúc ở Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, mang thai tự nhiên và sinh con ở tuổi 67 từng gây xôn xao. Bảy năm trôi qua, bé gái được đặt tên Thiên Tứ, mang ý nghĩa “món quà trời ban”, nay đã gần 7 tuổi.

Ở độ tuổi nhiều đứa trẻ vẫn được bố mẹ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, Thiên Tứ đã quen với việc ở nội trú trong tuần. Cuối tuần về nhà, cô bé thường theo bố đến bệnh viện thăm mẹ.

Bố bé, ông Hoàng Duy Bình, đã 75 tuổi. Mẹ bé, bà Điền Tân Cúc, phải điều trị phục hồi chức năng sau một cơn nhồi máu não.

Quyết định sinh con từng khiến gia đình phản đối

Khi phát hiện mang thai năm 2019, bà Điền Tân Cúc đã nghỉ hưu nhiều năm. Chồng bà khi ấy 68 tuổi. Hai người có một con trai và một con gái đều đã trưởng thành, lập gia đình riêng.

Việc bà mang thai tự nhiên ở tuổi 67 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng ngay trong gia đình, quyết định giữ thai đã vấp phải sự phản đối của các con.

Người con trai lớn khi ấy đã làm bố, con gái của anh cũng sắp vào cấp hai. Việc bất ngờ có thêm một cô em gái nhỏ khiến anh khó chấp nhận. Ngoài những lời bàn tán, anh còn lo lắng về những trách nhiệm có thể phát sinh sau này.

Người con gái lớn cũng khuyên mẹ cân nhắc. Bà vốn có bệnh nền, sinh con ở tuổi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu sức khỏe bố mẹ suy giảm, việc chăm sóc đứa trẻ sẽ trở thành bài toán khó.

Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn quyết tâm sinh con. Họ cho rằng mình còn khỏe, có lương hưu hằng tháng, bảo hiểm y tế đầy đủ và đủ khả năng nuôi thêm một đứa trẻ.

Bà Điền Tân Cúc từng sảy thai nên hai người càng coi lần mang thai này là duyên phận. Khi con gái chào đời, họ đặt tên bé là Thiên Tứ.

Câu chuyện khi ấy tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng sinh con là lựa chọn riêng của hai vợ chồng, miễn họ đủ điều kiện chăm sóc. Nhưng cũng có người lo ngại: Khi đứa trẻ trưởng thành, bố mẹ đã gần 90 tuổi, ai sẽ đồng hành và làm chỗ dựa cho con?

Những tranh luận ấy chưa có hồi kết thì gia đình liên tiếp gặp biến cố.

Mất con trai, sức khỏe người mẹ ngày càng suy giảm

Người con trai lớn vẫn mang nhiều khúc mắc sau quyết định sinh em bé của bố mẹ. Cùng lúc, hôn nhân của anh đổ vỡ, anh một mình nuôi hai con gái và chịu nhiều áp lực.

Anh dần tìm đến rượu. Khi Thiên Tứ mới hơn 1 tuổi, người anh trai qua đời vì ngộ độc rượu cấp tính sau thời gian dài uống rượu quá mức.

Hai vợ chồng giấu nỗi đau mất con trong nhiều năm. Trong khi đó, trên mạng vẫn xuất hiện những lời trách móc, cho rằng người con trai bất hiếu, cắt đứt quan hệ với bố mẹ.

Mãi đến Ngày của Cha năm 2026, họ mới công khai chuyện con trai đã mất. Hai người không muốn con qua đời rồi vẫn bị người ngoài bàn tán về chuyện gia đình.

Sau mất mát ấy, sức khỏe bà Điền Tân Cúc cũng ngày càng yếu.

Bà vốn bị tăng huyết áp và có tiền sử nhồi máu não. Năm 2024, bà gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, chân bị gãy nhiều chỗ. Dù điều trị thời gian dài, khả năng đi lại vẫn không hồi phục như trước.

Đến tháng 4/2026, trong một lần về quê Sơn Đông giải quyết công việc, bà lại bị nhồi máu não. Sau một tuần nằm viện, bà qua cơn nguy hiểm nhưng bị liệt nửa người, gần như không thể tự chăm sóc bản thân và phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng.

Từ người quán xuyến việc nhà, bà trở thành người cần hỗ trợ cả khi ăn uống, trở mình. Gia đình vừa phải lo chi phí điều trị, chăm sóc, vừa cần có người túc trực.

Lương hưu và bảo hiểm y tế giúp trang trải một phần, nhưng việc chăm sóc người bệnh còn đòi hỏi rất nhiều thời gian, sức lực.

Người bố 75 tuổi vừa chăm vợ, vừa làm việc nuôi con

Từ năm 2025, gia đình chuyển đến Nam Ninh, Quảng Tây. Hai vợ chồng mong khí hậu ấm áp sẽ tốt hơn cho sức khỏe, đồng thời có họ hàng tại đây hỗ trợ.

Ông Hoàng Duy Bình còn thuê một mảnh đất ở ngoại ô trong 20 năm, dự định xây căn nhà có sân nhỏ. Ông muốn vừa làm nơi ở, vừa quay video ngắn kiếm thêm thu nhập để nuôi Thiên Tứ đến tuổi trưởng thành.

Nhưng khi vợ đổ bệnh, mọi kế hoạch phải thay đổi.

Mỗi sáng, ông đến bệnh viện chăm vợ, giúp lau người, đút ăn và theo dõi việc tập phục hồi chức năng. Buổi chiều, ông tranh thủ giải quyết công việc luật sư. Ngoài ra, ông còn quay video và thu xếp các buổi phát trực tiếp để có thêm thu nhập.

Tuổi cao, không thể làm việc đều đặn tại văn phòng, ông nhận những vụ việc phù hợp với khả năng, cố gắng kiếm thêm được khoản nào hay khoản ấy.

Ông thường nói sức khỏe mình vẫn ổn, nhưng những người quen nhận thấy ông già đi rõ rệt. Tóc, lông mày bạc trắng, có hôm bận đến mức không kịp nghỉ trưa.

Người con gái lớn vẫn giúp đỡ gia đình. Khi mẹ nhập viện vì nhồi máu não, cô đến chăm sóc, lo thủ tục và hỗ trợ những việc cần thiết.

Cô sống kín đáo, không muốn xuất hiện trước ống kính. Tuy nhiên, việc ít xuất hiện không có nghĩa là cô cắt đứt quan hệ với bố mẹ như những lời đồn trên mạng.

Dù vậy, cô cũng có gia đình và cuộc sống riêng, không thể một mình gánh hết việc chăm bố mẹ cùng em nhỏ.

Thiên Tứ sớm làm quen với cuộc sống xa nhà

Khi mới đến Nam Ninh, Thiên Tứ chỉ hơn 5 tuổi đã được gửi vào trường nội trú, cuối tuần mới về nhà.

Ông Hoàng Duy Bình giải thích rằng ông muốn rèn tính tự lập cho con. Trên thực tế, việc đưa đón, chăm sóc bé hằng ngày cũng trở nên khó khăn khi ông phải vừa làm việc, vừa lo cho gia đình.

Những ngày đầu, gần như thứ Hai nào đến trường Thiên Tứ cũng khóc. Bé nắm tay bố không chịu buông, nói muốn sớm được về nhà.

Dần dần, cô bé không khóc nữa. Bé biết bố bận, mẹ bị bệnh cần người chăm sóc nên có tủi thân cũng ít nói ra.

Ở trường, Thiên Tứ ít chủ động nô đùa. Khi các bạn kể được bố mẹ đưa đi công viên giải trí hay siêu thị, bé thường ngồi bên cạnh lắng nghe.

Có bạn hỏi vì sao bố mẹ bé già như ông bà, Thiên Tứ không tranh cãi mà lặng lẽ đi chỗ khác chơi.

Cuối tuần về nhà, bé thường theo bố vào bệnh viện. Cô bé giúp lấy khăn giấy, đưa cốc nước, kiễng chân đút sữa cho mẹ.

Sự hiểu chuyện ấy khiến người lớn thương cảm. Khi nhiều bạn cùng tuổi vẫn thoải mái làm nũng, đòi đồ chơi, Thiên Tứ đã sớm học cách quan sát người lớn và cố gắng không làm gia đình thêm vất vả.

Nuôi con không chỉ cần đủ tiền

Câu chuyện của gia đình Thiên Tứ đặt ra một vấn đề vượt ra ngoài khoản tiền cần để nuôi một đứa trẻ.

Khi cân nhắc sinh con ở tuổi cao, nhiều người nghĩ trước tiên đến tiền tiết kiệm, lương hưu, học phí và sinh hoạt phí. Nhưng sức khỏe, thời gian và khả năng đồng hành cũng là những điều cần tính đến.

Trẻ cần người đưa đón, chăm sóc lúc ốm, hướng dẫn khi gặp khó khăn, có mặt trong những buổi họp phụ huynh và lắng nghe khi con chịu ấm ức. Những nhu cầu ấy không thể được đáp ứng chỉ bằng điều kiện kinh tế.

Không ai có thể dự đoán hết bệnh tật hay tai nạn. Tuy nhiên, khi tuổi tác giữa cha mẹ và con cách nhau quá xa, việc chuẩn bị phương án chăm sóc lâu dài càng trở nên cần thiết.

Có người cảm phục nỗ lực của ông Hoàng Duy Bình và bà Điền Tân Cúc. Cũng có người cho rằng quyết định năm xưa chưa tính đủ những khó khăn mà đứa trẻ có thể phải đối mặt.

Giờ đây, điều hiện hữu là người bố 75 tuổi đang gắng gượng chăm vợ, làm việc và nuôi con; còn cô con gái gần 7 tuổi phải sớm thích nghi với cuộc sống ít có bố mẹ ở bên.

Sinh con là một quyết định, nhưng nuôi con là trách nhiệm kéo dài nhiều năm. Trước khi đón một đứa trẻ, bên cạnh mong muốn của người lớn, cần cân nhắc cả người sẽ chăm sóc, đồng hành và bảo vệ con trên chặng đường trưởng thành.