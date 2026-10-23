Cái kết ngỡ ngàng của chuyện tình anh shipper cưới nữ tiến sĩ Mỹ dù không biết tiếng Anh

Hai người quen nhau trong thang máy khi anh đang đi giao hàng vào năm 2024.

Anh chàng shipper ở Thẩm Dương, Trung Quốc có biệt danh "Đông Bắc Tiểu Hảo" - người từng gây chú ý với cuộc hôn nhân xuyên quốc gia - mới đây tiết lộ anh và người vợ quốc tịch Mỹ, cô Hannah (một tiến sĩ), đã quyết định ly hôn. Hai người quen nhau trong thang máy khi đang giao hàng vào năm 2024 và kết hôn chớp nhoáng chưa đầy 5 tháng sau đó. Câu chuyện nhà gái không yêu cầu xe, nhà hay sính lễ từng được ví như "kịch bản cổ tích". Tuy nhiên, phía nhà trai thừa nhận rằng sự khác biệt về văn hóa và thói quen sinh hoạt ngày càng bộc lộ, cuối cùng dẫn đến quyết định đường ai nấy đi.

Theo báo Dương Thành Vãn Báo, hai người kết hôn lúc đó là vì "tình yêu và sự bồng bột nhất thời". Thời gian đầu họ có thể bao dung cho nhau, nhưng sau một thời gian dài chung sống, những điểm khác biệt ngày càng bộc lộ rõ rệt và không thể hòa giải. Nhận thấy cả hai đều không thể tiếp tục, họ đã chọn buông tay nhau.

Chuyện tình của hai người từng gây chú ý

Khi phản hồi cư dân mạng trên mạng xã hội, "Đông Bắc Tiểu Hảo" cho biết nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn là do khác biệt văn hóa, bao gồm thói quen ăn uống, ngôn ngữ và sở thích cá nhân. Tuy nhiên, anh phủ nhận các tin đồn về ngoại tình hay bạo lực gia đình, đồng thời chia sẻ thêm rằng cả hai chưa có con chung nên sau khi chia tay có thể bắt đầu lại cuộc sống riêng. Hannah có khả năng sẽ trở về Mỹ.

Chàng shipper họ Lưu (biệt danh "Đông Bắc Tiểu Hảo") vào tháng 11/2024 khi đang giao hàng đã gặp Hannah - một giáo viên mầm non sở hữu bằng tiến sĩ đến từ Mỹ - trong thang máy. Hai người bắt đầu bắt chuyện từ một câu tiếng Anh "Hello, I love you", sau đó trò chuyện qua phần mềm dịch thuật và phát hiện ra cả hai đều thích động vật, ẩm thực cũng như thể thao. Hannah cũng từng đồng hành cùng anh đi giao hàng dưới thời tiết mùa đông khắc nghiệt âm hơn 20 độ C.

Cuộc hôn nhân kết thúc sau hơn 1 năm

"Đông Bắc Tiểu Hảo" đã cầu hôn tại một ga tàu điện ngầm vào tháng 1/2025. Hai người tổ chức đám cưới tại quê nhà chú rể vào ngày 28/3 cùng năm, bố mẹ Hannah cũng đã gửi lời chúc phúc qua cuộc gọi video. Sau khi kết hôn, họ nuôi một chú chó cún tên là Pudding, cùng nhau nấu các món ăn Trung - Tây, và người chồng cũng từng lập kế hoạch đưa vợ đi du lịch khắp Trung Quốc để ủng hộ ước mơ trở thành nhà văn của cô. Giờ đây, sau thời gian dài chung sống không thể dung hòa những khác biệt trong sinh hoạt, họ đành cay đắng tuyên bố "cổ tích tan vỡ".

Nguồn: ETtoday