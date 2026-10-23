Dừng xây dựng khẩn cấp sân vận động lớn gấp 2,5 lần Mỹ Đình, tổng vốn hơn 44.000 tỷ đồng, chủ đầu tư vỡ nợ

Sân vận động 100.000 chỗ, lớn gấp 2,5 lần Mỹ Đình, từng được kỳ vọng trở thành sân bóng đá chuyên dụng lớn nhất thế giới nhưng đã phải dừng giữa chừng.

Guangzhou Evergrande Football Stadium bị dừng xây dựng vì chủ đầu tư cạn vốn.

Tháng 4/2020, tập đoàn bất động sản Evergrande khởi công xây dựng sân vận động Guangzhou Evergrande Football Stadium tại quận Panyu, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Công trình được quy hoạch với sức chứa 100.000 khán giả, vượt nhiều sân bóng nổi tiếng thế giới. Nếu so với sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội, có khoảng 40.000 chỗ ngồi, quy mô khán đài của dự án lớn gấp 2,5 lần. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 12 tỷ nhân dân tệ (44.400 tỷ đồng).

Dự án được phát triển thành tổ hợp thể thao và thương mại quy mô lớn, với sân bóng chuyên dụng làm trung tâm. Theo thiết kế ban đầu, công trình mang hình dáng một bông sen khổng lồ, với các cánh hoa bao quanh khán đài, lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa của Quảng Châu.

Evergrande kỳ vọng sân vận động trở thành biểu tượng mới của thành phố, đồng thời là sân nhà của câu lạc bộ Guangzhou FC, đội bóng từng nhiều lần vô địch quốc gia Trung Quốc và 2 lần đăng quang AFC Champions League. Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2022.

Để triển khai dự án, Evergrande chi khoảng 6,813 tỷ nhân dân tệ (hơn 25.200 tỷ đồng) mua quyền sử dụng đất tại Quảng Châu. Đây là một trong những khoản chi lớn nhất trong tổng ngân sách phát triển sân vận động và tổ hợp phụ trợ.

Nhà thầu chính là China Construction Fourth Engineering Bureau, đơn vị thuộc tập đoàn xây dựng quốc doanh China State Construction Engineering Corporation. Hợp đồng xây dựng ban đầu có giá trị khoảng 4,3 tỷ nhân dân tệ (15.900 tỷ đồng).

Công trường được triển khai từ tháng 4/2020. Trong năm đầu tiên, các nhà thầu hoàn thành phần móng. Đến nửa đầu năm 2021, vòng khán đài phía dưới đã hình thành, tạo nên bộ khung bê tông quy mô lớn.

Tuy nhiên, tiến độ bắt đầu chậm lại khi Evergrande rơi vào cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng. Tập đoàn từng là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc, nhưng phải đối mặt với khối nợ hơn 300 tỷ USD. Khó khăn tài chính khiến Evergrande không thể tiếp tục duy trì hoạt động xây dựng sân vận động theo kế hoạch.

Tháng 11/2021, Reuters đưa tin dự án đã ngừng thi công ít nhất ba tháng do thiếu vốn. Chính quyền Quảng Châu bắt đầu can thiệp nhằm tìm phương án xử lý công trình dang dở.

Đến năm 2022, kế hoạch xây sân bóng 100.000 chỗ chính thức đổ vỡ. Tháng 8/2022, Evergrande đạt thỏa thuận trả lại quyền sử dụng khu đất cho chính quyền Quảng Châu, đổi lấy khoản hoàn trả 5,52 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 20.400 tỷ đồng. So với số tiền 6,813 tỷ nhân dân tệ từng bỏ ra mua quyền sử dụng đất, khoản hoàn trả thấp hơn khoảng 1,293 tỷ nhân dân tệ.

Dù Evergrande rút lui, chính quyền Quảng Châu không quyết định phá bỏ toàn bộ phần công trình đã xây dựng. Thay vào đó, dự án được chuyển giao cho Guangzhou City Investment Group, doanh nghiệp có vốn nhà nước, để tiếp tục phát triển theo phương án mới.

Tên gọi Guangzhou Evergrande Football Stadium được thay bằng Guangzhou Football Park. Thay đổi lớn nhất nằm ở sức chứa. Từ quy mô 100.000 khán giả, sân vận động được điều chỉnh xuống 73.000 chỗ, có khả năng mở rộng lên 75.000 chỗ khi cần thiết.

Hình dáng bông sen đặc trưng của phương án Evergrande cũng bị loại bỏ. Thiết kế mới lấy cảm hứng từ ngọc bội cổ thời Nam Việt và nghệ thuật chạm khắc ngà truyền thống của Quảng Châu.

Theo nhà thầu China Construction Fourth Engineering Bureau, khu sân vận động và các hạng mục phụ trợ được xây dựng trên diện tích đất khoảng 189.000 m2, với tổng diện tích sàn khoảng 478.000 m2.

Tháng 3/2024, công trường chính thức được tái khởi động. Hợp đồng xây dựng mới có giá trị khoảng 2,356 tỷ nhân dân tệ (8.700 tỷ đồng). Đến giữa năm 2025, kết cấu bê tông chính và hệ giàn thép vòng của sân đã hoàn thành, trong khi nhà thầu tiếp tục triển khai hệ mái, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện công trình.

Theo Investing.com, StadiumDB