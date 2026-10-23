VIDEO: Thót tim khoảnh khắc xe tải treo lơ lửng trên cao tốc, người dân căng chăn đỡ tài xế rơi xuống

Chiếc xe tải đã treo lơ lửng trên đường cao tốc sau vụ va chạm với một chiếc sedan.

Một người đàn ông đã nhảy ra khỏi cabin của một chiếc xe tải đang treo lơ lửng đầy nguy hiểm trên đường cao tốc I-5 ở San Diego, California, Mỹ sau một vụ tai nạn giữa hai xe vào thứ Ba, ngày 20 tháng 10.

Arash Samiei đã ghi lại đoạn phim này khi di chuyển trong dòng xe kẹt cứng ngay sau khi chiếc xe tải chuyển nhà đâm vào dải phân cách giữa.

Màn giải cứu thành công của nhiều người qua đường

Khi Samiei tiến lại gần hiện trường vụ tai nạn, những người xung quanh đã tập trung trên mặt đường và căng sẵn một chiếc chăn để người đàn ông nhảy xuống. Sau đó, người ta thấy anh ta leo ra khỏi cửa xe, đu mình trên cabin và nhảy xuống an toàn.

Cơ quan Tuần tra Đường cao tốc California tại San Diego cho biết làn đường I-5 hướng bắc đã bị đóng sau vụ va chạm, khiến các tài xế phải chịu đựng tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền, theo các báo cáo.

Theo các tin tức báo chí, chiếc xe tải đã treo lơ lửng trên đường cao tốc sau vụ va chạm với một chiếc sedan. Bốn người trên chiếc xe con đã được đưa đến bệnh viện, trong khi tài xế xe tải — người bị văng ra khỏi xe — cùng hành khách của ông đã từ chối điều trị y tế.

Nguồn: ABC News