Kỳ án khách sạn Nam Ninh năm 1932: Danh kỹ bị sát hại tàn nhẫn, hai thi thể trong mật thất, hung thủ đến nay vẫn là ẩn số

Vụ án mạng kép tại khách sạn Nam Ninh, Trung Quốc, năm 1932 đến nay vẫn là một bí ẩn rùng rợn. Danh kỹ Bạch Hàm Tiếu cùng người hầu bị sát hại tàn nhẫn bên trong căn mật thất khóa kín. Dù nỗ lực điều tra, hung thủ vẫn bặt tăm.

Vào rạng sáng ngày 28 tháng 1 năm 1932, bầu không khí sầm uất thường thấy tại khách sạn Nam Ninh trên phố Diêm Hành (Trung Quốc) đã bị thay thế bởi sự tĩnh lặng chết chóc. Tuần trưởng Cao Bỉnh Côn cùng các cảnh sát viên thận trọng bước lên tầng ba để điều tra một mùi hôi thối kỳ lạ phát ra từ đêm hôm trước.

Thứ mùi này gợi nhớ lại ký ức kinh hoàng về mùi tử thi từng bốc ra từ căn phòng số 13 ở tầng hai cách đó đúng hai mươi ngày. Tại căn phòng số 15, cảnh sát lật mở băng ghế dài và bàng hoàng phát hiện một vũng máu lớn đã đông cứng.

Lần theo dấu vết, họ tìm thấy những tờ báo dính máu nhơ nhuốc bị vứt ngoài cống rãnh. Đáng sợ hơn, trên bức tường của căn phòng trống không này lại treo hai khẩu súng ngắn kiểu mới. Dù hung khí đã được rửa bằng nước, những vệt máu đỏ sẫm vẫn còn vương lại trên thân súng. Đây đã là lần thứ hai trong vòng vỏn vẹn chưa đầy một tháng, khách sạn phồn hoa bậc nhất này biến thành hiện trường chứa đựng những dấu vết đẫm máu.

Ngược dòng thời gian về buổi chiều ngày 10 tháng 1 năm 1932, mùi tử thi bốc ra từ căn phòng số 13 đã khiến những người qua lại không thể chịu đựng nổi. Quản lý phòng vé Hứa Diệu Ba buộc phải trình báo sự việc lên đồn cảnh sát.

Khi lực lượng chức năng phá tung cánh cửa bị khóa chặt suốt hơn mười ngày, họ phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng của Bạch Hàm Tiếu - một danh kỹ mười tám tuổi nổi danh bậc nhất vùng Ung Giang - cùng người nữ hầu bốn mươi lăm tuổi họ Đàm.

Cả hai bị hạ sát một cách vô cùng tàn nhẫn. Bạch Hàm Tiếu bị đâm một nhát sâu ở cổ họng, tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu cùng hàng loạt vết dao chằng chịt trên cơ thể. Người nữ hầu cũng chịu chung số phận thê thảm với những vết đâm chí mạng ở đầu và cổ.

Điều khiến các thám tử đau đầu nhất chính là hiện trường vụ án. Bạch Hàm Tiếu tử vong trong tình trạng quần áo xộc xệch, nút áo bị bung và mất đi nội y. Tuy nhiên, căn phòng số 13 nằm ngay giữa phòng 12 và 14 - những nơi đều có khách lưu trú vào đêm xảy ra án mạng.

Việc hung thủ có thể ra tay hạ sát hai mạng người mà không hề phát ra một tiếng động hay tiếng kêu cứu nào cho thấy đây là một tội ác được lên kế hoạch cực kỳ tinh vi. Đồ trang sức trị giá hàng ngàn đồng bạc của nạn nhân đã không cánh mà bay, hiện trường chỉ còn sót lại một chiếc hộp nhỏ chứa 150 đồng trái phiếu kho bạc và hơn một đồng bạc lẻ.

Trong quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát đã phát hiện một dấu tay đẫm máu trên vách ván của phòng máy phát điện ở tầng một. Tại khu vực này, họ tiếp tục tìm thấy một chiếc chăn dính máu và một con dao sắc lẹm dài khoảng sáu đến bảy tấc được cất giấu dưới đáy thùng dầu.

Thêm vào đó, một đôi tất nam dính máu, một chiếc chiếu có dấu chân cùng một số đồ trang sức ngọc bích và hồng ngọc cũng được tìm thấy rải rác xung quanh. Những bằng chứng vật chất này lập tức dẫn đến việc nhà chức trách bắt giữ quản đốc Lương Tùng cùng năm công nhân làm việc tại phòng máy.

Tuy nhiên, dư luận xã hội vẫn không ngừng đặt ra những nghi vấn sắc bén. Ngày 14 tháng 1, báo Nam Ninh dân quốc nhật báo đăng tải một bài viết của tác giả Lôi Triết Sinh, thẳng thắn chỉ ra những điểm mâu thuẫn lớn trong quá trình điều tra.

Bài báo lập luận rằng hung thủ phải có ít nhất ba người để khống chế hai nạn nhân cùng lúc mà không gây ra tiếng động. Hơn nữa, việc cởi bỏ quần áo của nạn nhân có thể chỉ là một chiêu trò ngụy trang, bởi một kẻ giết người tàn bạo nhằm mục đích cướp của sẽ không đủ bình tĩnh để thực hiện những hành vi tỉ mỉ đó sau khi gây án.

Đáng chú ý nhất, bài viết đặt câu hỏi lớn về trách nhiệm của lực lượng cảnh sát tuần tra khi căn phòng số 13 bị khóa kín suốt mười ngày mà không một ai phát hiện ra sự bất thường.

Dưới áp lực vô hình từ dư luận, cục trưởng công an Nam Ninh Lưu Kiếm Kỳ đã treo mức thưởng khổng lồ lên tới tám trăm đồng bạc cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ và kết tội hung thủ. Bất chấp phần thưởng có thể mua được cả một gia tài, vụ án vẫn chìm sâu trong bế tắc.

Những mảnh chứng cứ rời rạc thu thập được tại phòng máy không đủ sức nặng pháp lý để kết tội các công nhân, khiến nhiều người bắt đầu tin rằng kẻ thủ ác thực sự đã cố tình sắp đặt hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sự xuất hiện của vết máu mới và hai khẩu súng ngắn tại căn phòng số 15 vào ngày 27 tháng 1 càng làm tăng thêm màn sương mù tâm lý bao trùm lên vụ án. Việc hung khí tiếp tục xuất hiện tại tầng ba trong khi khách sạn đã được sơ tán và có cảnh sát túc trực canh gác nghiêm ngặt ngày đêm cho thấy thủ phạm có thể là một băng đảng vô cùng chuyên nghiệp.

Cuối cùng, danh tính kẻ đã ra tay tàn sát danh kỹ Bạch Hàm Tiếu cùng người hầu vẫn mãi bị vùi lấp trong lớp bụi thời gian, biến thảm án khách sạn Nam Ninh thành một dấu hỏi lớn vĩnh viễn không có lời đáp.