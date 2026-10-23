Siêu bão mạnh nhất thế giới 2026 Champi biến thành hình số 6 kỳ dị: Đang áp sát với gió giật cấp 14, trường học đóng cửa, sân bay tê liệt

Bão Champi đang tiến gần khu vực Đông Á với mây bão xoáy tạo thành hình "số 6" đặc biệt.

Trung Quốc đối mặt mưa lớn, gió giật cấp 14

Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc, dù sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Champi đã giảm xuống khoảng 52 m/s (tương đương cấp 16), quy mô hoàn lưu bão lại có xu hướng mở rộng hơn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy mây bão phía Bắc kết hợp với không khí lạnh tràn xuống phía Nam, tạo thành dải mây dạng máng xối có hình dáng giống hệt "số 6".

Dù tâm bão được dự báo có thể chuyển hướng về phía Đông Bắc vào tối 24/10, các chuyên gia khí tượng cảnh báo không loại trừ khả năng tâm bão sẽ lướt sát qua vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Ảnh vệ tinh bão chiều 22/10

Trong ngày 23/10, vùng Bắc và Đông Đài Loan xuất hiện mưa to đến rất to. Riêng khu vực Đông Bắc, lượng mưa tích lũy có thể đạt tới 250 - 300 mm. Vùng biển Đài Loan và khu vực lân cận ghi nhận gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão có gió giật mạnh cấp 12 - 14.

Tại Trung Quốc đại lục, hoàn lưu ngoài của bão đã bắt đầu gây ảnh hưởng đến các tỉnh Phúc Kiến, Triết Giang và Giang Tô. Thành phố Thượng Hải dự báo sẽ chịu ảnh hưởng gió mưa rõ rệt nhất từ chiều tối 23/10 đến ngày 24/10, với lượng mưa phổ biến 90 - 120 mm. Các địa phương này đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng chống bão lũ.

Nhật Bản: Giao thông tê liệt, trường học nhà máy đóng cửa

Tại Nhật Bản, quần đảo Sakishima (thuộc tỉnh Okinawa) đang là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Champi. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, áp suất khí quyển ở tâm bão đạt 950 hPa, gió giật mạnh nhất lên tới 60 m/s (trên cấp 17).

Các đảo Iriomote, Miyako đã ghi nhận lượng mưa theo giờ phá kỷ lục lịch sử tháng 10. Chính quyền Miyako và Tarama đã cho toàn bộ học sinh và công nhân nghỉ học, nghỉ làm trong ngày 23/10. Hàng không bị ảnh hưởng nặng nề khi Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) cùng nhiều hãng khác hủy hàng trăm chuyến bay tại Naha, Miyako, Ishigaki..., làm gián đoạn lịch trình của hơn 23.000 hành khách.

Các cơ quan khí tượng cảnh báo bão Champi sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh khi áp sát quần đảo Sakishima cho đến ngày 24/10. Dự báo đến khoảng ngày 26/10, bão có thể tiếp cận hoặc đổ bộ trực tiếp vào khu vực Kyushu (Nhật Bản), sau đó suy yếu thành áp thấp ôn đới và quét qua phía Tây Nhật Bản. Người dân tại các khu vực ảnh hưởng được khuyến cáo cần sớm thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để ứng phó với mưa lớn và gió rít nguy hiểm.

Nguồn: ETtoday