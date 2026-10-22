Phát hiện điểm bất thường ở đỉnh mây siêu bão mạnh nhất thế giới 2026 Champi, chuyên gia nhận định: Đây là bão "cấp độ quỷ"

Trong ảnh hồng ngoại tăng cường, bão hiện lên với gam màu hồng đặc biệt, nhìn giống như một miếng "tiramisu hồng" khổng lồ.

Siêu bão Champi tiếp tục tiến gần Đài Loan (Trung Quốc). Tài khoản phổ biến kiến thức khí tượng nổi tiếng trên Weibo "Những người đam mê thời tiết Trung Quốc" (tiền thân là Diễn đàn Bão do Viện Nghiên cứu Bão Thượng Hải (thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc) thành lập năm 2002, với các thành viên nòng cốt bao gồm các tiến sĩ từ Đại học Phục Đán) cho biết, ảnh mây vệ tinh sáng ngày 21/10 cho thấy đỉnh cụm mây lõi của Champi khá bằng phẳng.

Trong ảnh hồng ngoại tăng cường, nó hiện lên với gam màu hồng đặc biệt, nhìn giống như một miếng "tiramisu hồng" khổng lồ; ở chính giữa là một mắt bão hình tròn gần như hoàn hảo, tạo nên một hình ảnh vô cùng ấn tượng.

Phần đỉnh mây lõi của bão Champi khá bằng phẳng. (Ảnh: Chụp từ Weibo)

Trang "Những người đam mê thời tiết Trung Quốc" mô tả những cơn bão có thể tạo ra cấu trúc mây này thường sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, xứng đáng gọi là bão "cấp độ quỷ", đồng thời cảnh báo các tàu thuyền trên biển nhất định phải chủ động né tránh. Tuy nhiên, sắc hồng trên ảnh mây vệ tinh chủ yếu đến từ quá trình xử lý phối màu nhân tạo của ảnh hồng ngoại, chứ không phải các đám mây có màu hồng thực sự.

Về việc bão Champi sẽ di chuyển như thế nào, có chuyên gia chỉ ra rằng dữ liệu rạng sáng ngày 21 cho thấy Champi có thể đổ bộ hoặc quét qua phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) trước, sau đó tiếp tục đi lên phía bắc hướng về vùng bờ biển phía nam tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), thậm chí có khả năng đổ bộ lần hai. Dự báo đường đi mới nhất đã dịch gần về phía bờ biển Trung Quốc hơn so với trước đây.

Bất kể bão Champi cuối cùng đổ bộ vào Đài Loan rồi mới đi lên phía bắc hay đổi hướng sớm hơn ở vùng biển, vùng bờ biển phía đông Trung Quốc đều có thể xuất hiện gió mạnh và mưa lớn rõ rệt. Họ cũng cho biết ngoài Đài Loan cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão, người dân ở các khu vực khác tại Trung Quốc không cần phải hoảng loạn tích trữ hàng hóa chỉ vì những dự báo đường đi ban đầu.

Nguồn: ETtoday