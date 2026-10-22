Một nam sinh 16 tuổi đang bị cảnh sát Malaysia điều tra vì cáo buộc dùng rìu tấn công giáo viên tại một trường quốc tế ở Kuching, bang Sarawak. Đáng chú ý, đoạn video được cho là ghi lại quá trình chuẩn bị và diễn biến vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một nam sinh 16 tuổi sau khi học sinh này phát trực tiếp vụ dùng rìu tấn công giáo viên tại một trường tư thục ở Kuching, thủ phủ bang Sarawak.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy khoảng 7h50 sáng ngày 21/10, nam sinh bước vào lớp học và dùng rìu tấn công nữ giáo viên rồi rời đi.

Nam sinh sau đó quay lại lớp qua một cửa khác, vung rìu về phía một học sinh trong khi những người còn lại hoảng loạn bỏ chạy. Khi nữ giáo viên tìm cách can thiệp, nam sinh tiếp tục vung rìu tấn công cô nhưng bị hai nam sinh khống chế và tước vũ khí.

Cảnh sát nhận được tin báo về vụ việc lúc 8h03 cùng ngày thông qua đường dây khẩn cấp MERS 999.

Phó ủy viên cảnh sát bang Sarawak - Saifullizan Ishak - cho biết, theo nội dung trình báo, học sinh này đã mang pháo đến trường và dùng rìu khiến nữ giáo viên bị thương. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nhằm làm rõ các tình tiết liên quan.

Vụ việc được điều tra theo Điều 324 Bộ luật Hình sự Malaysia về hành vi cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm.

Ảnh: SCMP

Ông Saifullizan đồng thời kêu gọi người dân không suy đoán hoặc lan truyền thông tin chưa được xác minh, nhằm bảo đảm quá trình điều tra và tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan.

Vụ việc gây lo ngại tại Kuching, đặc biệt sau khi xuất hiện thông tin cho rằng nam sinh đã phát trực tiếp vụ tấn công lên mạng xã hội.

Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là đã ghi lại những khoảnh khắc trước và trong vụ tấn công. Trong nhà vệ sinh của trường, nam sinh lấy bật lửa và một chiếc rìu từ cặp sách, đồng thời dùng điện thoại gắn trên đầu để ghi hình.

Sau đó, nam sinh chạy về phía một lớp học. Hình ảnh trở nên rung lắc trong quá trình di chuyển. Khi vụ việc xảy ra, chiếc điện thoại dường như bị rơi xuống, khiến màn hình chuyển sang màu đen. Dù vậy, tiếng la hét vẫn vang lên trong đoạn ghi hình.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân cũng như những tình tiết liên quan.

Nguồn: Malaymail, SCMP