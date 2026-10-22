Dừng xây dựng khẩn cấp toà nhà cao gấp 3 lần Landmark 72, tổng vốn đầu tư 26.300 tỷ đồng, đã đóng 145 cọc bê tông, nhiều tấm xuyên sâu 72 mét

Toà nhà này được kỳ vọng trở thành công trình cao nhất thế giới, với chiều cao thiết kế ít nhất 928 m, gấp 3 lần toà Landmark 72, và vốn đầu tư khoảng 26.300 tỷ đồng nhưng đã bị huỷ bỏ.

Nằm tại Dubai Creek Harbour, khu đô thị ven sông ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Dubai Creek Tower từng được quảng bá là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố với chiều cao gấp nhiều lần toà Landmark 72 của Việt Nam.

Công trình do tập đoàn bất động sản Emaar Properties phát triển, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Tây Ban Nha - Thụy Sĩ Santiago Calatrava, người nổi tiếng với những công trình có hình dáng độc đáo.

Theo thiết kế ban đầu được công bố năm 2016, Dubai Creek Tower dự kiến cao ít nhất 928 m, vượt tòa Burj Khalifa cao 828 m, hiện là công trình cao nhất thế giới. Đặt cạnh Keangnam Hanoi Landmark 72 tại Hà Nội, cao khoảng 336 m, siêu tháp Dubai có chiều cao thiết kế gấp khoảng 2,76 lần. Tổng vốn xây dựng ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ USD, tương đương 26.300 tỷ đồng.

Công tác đổ bê tông cho đài cọc của tòa tháp đã hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với tiến độ dự kiến.

Dubai Creek Tower được xây dựng giữa khu đô thị Dubai Creek Harbour rộng khoảng 6 km2, một trong những dự án bất động sản lớn của Dubai. Toàn khu từng được giới thiệu với giá trị phát triển khoảng 49 tỷ USD, gồm các tòa nhà dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn và nhiều tiện ích khác.

Không giống những tòa nhà chọc trời thông thường, Dubai Creek Tower được thiết kế với lõi bê tông khổng lồ, bao quanh bởi hệ thống cáp thép neo giữ, lấy cảm hứng từ hình dáng hoa huệ. Phần đỉnh dự kiến có 10 tầng quan sát, trong đó có khu vực ngắm cảnh 360 độ, không gian VIP, vườn treo và các tiện ích phục vụ du khách.

Ban đầu, chủ đầu tư kỳ vọng hoàn thành công trình trước Triển lãm Thế giới Expo 2020 tại Dubai. Dubai Creek Tower chính thức khởi công tháng 10/2016. Để xây dựng công trình cao gần 1 km, các nhà thầu phải triển khai hệ thống nền móng có quy mô đặc biệt lớn.

Tập đoàn xây dựng Soletanche Bachy của Pháp được Emaar trao hợp đồng thi công nền móng sâu từ tháng 6/2016. Hơn 600 nhân sự được huy động thực hiện các hạng mục cọc barrette, gồm 145 cọc chính chịu tải cho lõi tháp cùng hàng trăm cấu kiện móng và neo giữ hệ dây cáp.

Các cọc chính được thi công tới độ sâu khoảng 72 m. Một cọc từng được thử với tải trọng hơn 36.000 tấn, lập kỷ lục về thử tải nền móng vào thời điểm đó.

Sau khi hoàn thành hệ cọc, nhà thầu Six Construct, thuộc tập đoàn BESIX của Bỉ, tiếp tục thi công đài móng bê tông cốt thép. Đây là khối kết cấu nhiều tầng, có hình dáng tương tự chiếc bánh nhiều lớp, dày khoảng 20 m, giữ vai trò truyền tải trọng từ thân tháp xuống hệ cọc sâu dưới lòng đất.

Theo đơn vị thiết kế Santiago Calatrava, công đoạn này sử dụng khoảng 50.000 m3 bê tông, tương đương 120.000 tấn, cùng khoảng 16.000 tấn thép cốt.

Phối cảnh của dự án toà nhà chọc trời Dubai Creek Tower.

Trong khi đó, nhà thầu BESIX cho biết khối lượng thép thực tế của hạng mục đạt khoảng 18.000 tấn. Hơn 450 kỹ sư, công nhân và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia đã tham gia thi công đài móng. Riêng công đoạn đổ bê tông kéo dài chưa đầy 9 tháng và hoàn thành trong năm 2018.

Lượng thép sử dụng cho đài móng được nhà thầu so sánh với hơn hai lần khối lượng thép kết cấu của tháp Eiffel tại Paris. Việc hoàn thành phần móng từng được xem là cột mốc quan trọng, mở đường cho giai đoạn xây dựng thân tháp.

Tuy nhiên, công trình sau đó không tiếp tục phát triển như kế hoạch. Sau khi phần móng hoàn thành, quá trình xây dựng Dubai Creek Tower gần như không có tiến triển đáng kể.

Dự án không thể hoàn thành trước Expo 2020 như mục tiêu ban đầu. Đại dịch Covid-19 cùng những thay đổi trong chiến lược phát triển bất động sản khiến kế hoạch tiếp tục kéo dài. Đến tháng 8/2023, nhà sáng lập Emaar, Mohamed Alabbar, xác nhận công trình đang được thiết kế lại.

Tháng 1/2026, ông Alabbar tiếp tục thông báo Emaar dự kiến mở thầu xây dựng Dubai Creek Tower trong vòng 3 tháng, với phương án kiến trúc đã được điều chỉnh.

Dẫu vậy, kế hoạch lại bị trì hoãn. Tháng 6/2026, Emaar quyết định lùi việc đấu thầu thêm khoảng 3-4 tháng do biến động chi phí vật liệu và những khó khăn liên quan chuỗi cung ứng, vận tải. Đến nay, chủ đầu tư chưa công bố tổng vốn mới, chiều cao cuối cùng hoặc thời điểm hoàn thành của phương án thiết kế lại.

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