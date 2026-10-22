Chỉ 3 ngày nữa, siêu sân bay 100.000 tỷ đồng, rộng gấp 3 lần Nội Bài chính thức mở cửa: Tham vọng đón 82 triệu khách/năm nhưng khởi đầu chỉ có 6 chuyến bay/ngày hoặc ít hơn

Sân bay mới của Australia sẽ đón những hành khách đầu tiên vào ngày 26/10, dự kiến chỉ khai thác khoảng 6 chuyến bay chở khách mỗi ngày hoặc ít hơn trong năm đầu tiên.

Ngày 25/10/2026, Western Sydney International (WSI), sân bay quốc tế mới của thành phố Sydney, Australia, dự kiến chính thức đón những hành khách đầu tiên. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5,6 tỷ AUD, tương đương 3,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm mở cửa, sân bay đã thu hút sự chú ý bởi một nghịch lý: quy mô đầu tư hàng tỷ USD nhưng lịch bay thương mại ban đầu còn khá thưa thớt. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, WSI dự kiến chỉ khai thác khoảng 6 chuyến bay chở khách mỗi ngày hoặc ít hơn trong năm đầu tiên.

Sân bay sẽ mở cửa bằng chuyến bay của hãng hàng không Jetstar đến Gold Coast. Jetstar, thành viên của tập đoàn Qantas, hiện là một trong những hãng bay chủ chốt tại WSI. Qantas dự kiến bắt đầu khai thác các đường bay nội địa từ tháng 3/2027, với tần suất ban đầu còn hạn chế.

Ở mảng quốc tế, Air New Zealand dự kiến khai thác đường bay đến Auckland từ ngày 26/10, trong khi Singapore Airlines lên kế hoạch bay hằng ngày giữa Sydney và Singapore từ ngày 23/11. Hãng hàng không Vietjet dự kiến mở đường bay từ TP.HCM đến WSI vào tháng 1/2027, ban đầu với 2 chuyến mỗi tuần, trước khi tăng lên 3 chuyến từ tháng 3/2027. Fiji Airways cũng lên kế hoạch khai thác 3 chuyến mỗi tuần đến Nadi từ ngày 19/3/2027.

Theo SCMP, ông Simon Hickey, Giám đốc điều hành Western Sydney International cho biết, sân bay đang đàm phán với nhiều hãng hàng không và kỳ vọng sẽ có thêm các đường bay trong thời gian tới. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng mạng bay còn phụ thuộc vào mức độ đón nhận của người dân địa phương.

Thực tế này cho thấy việc hoàn thành một sân bay quy mô lớn chưa đồng nghĩa với việc hình thành ngay một trung tâm hàng không sôi động. Ngoài năng lực hạ tầng, hiệu quả khai thác còn phụ thuộc vào số lượng hãng bay, tính hấp dẫn của các đường bay, khả năng kết nối giao thông và nhu cầu đi lại thực tế.

Western Sydney International được xây dựng tại Badgerys Creek, cách trung tâm Sydney khoảng 50 km về phía tây. Theo quy hoạch được công bố, khu đất sân bay có diện tích khoảng 1.780 ha, gấp khoảng 3 lần diện tích 544 ha hiện có của sân bay Nội Bài theo số liệu quy hoạch được dẫn trước đó.

Sân bay có đường băng dài 3,7 km và nhà ga được xây dựng để phục vụ các chuyến bay nội địa, quốc tế cùng hoạt động vận tải hàng hóa.

Theo đơn vị quản lý sân bay, WSI được thiết kế để phục vụ tối đa khoảng 10 triệu lượt hành khách mỗi năm trong giai đoạn đầu. Về dài hạn, sân bay có thể được phát triển theo từng giai đoạn, nâng công suất danh nghĩa lên khoảng 82 triệu lượt khách mỗi năm vào thập niên 2060.

Một trong những trở ngại đối với khả năng thu hút hành khách của WSI là kết nối với trung tâm Sydney. Sân bay mới nằm cách khu vực trung tâm khoảng 50 km, xa hơn đáng kể so với sân bay Kingsford Smith hiện hữu.

Theo thông tin được công bố trước ngày khai trương, tuyến đường sắt kết nối trực tiếp với sân bay dự kiến chưa thể vận hành trước năm 2027 và có khả năng lùi đến năm 2028. Trong thời gian chờ đợi, hành khách có thể sử dụng xe buýt trung chuyển đến trung tâm Sydney với chi phí khoảng 55 AUD, tương đương 38 USD, cho hành trình kéo dài khoảng một giờ.

Một tuyến xe buýt miễn phí, hoạt động với tần suất 30 phút mỗi chuyến, cũng được bố trí để kết nối sân bay với ga St Marys. Trong khi đó, từ sân bay Kingsford Smith, hành khách có thể di chuyển bằng taxi hoặc tàu hỏa đến khu vực trung tâm trong khoảng 20 phút, tùy điểm đến và điều kiện giao thông.

Theo kế hoạch phát triển, WSI đặt mục tiêu phục vụ 8,4 triệu lượt hành khách mỗi năm vào cuối năm 2030, gần 20 triệu lượt vào năm 2045 và 82 triệu lượt vào năm 2063. Trong khi đó, sân bay Kingsford Smith đã đón hơn 42,5 triệu lượt khách trong năm 2025.

Dù đối mặt với những thách thức ban đầu, Western Sydney International có một lợi thế đáng kể: khả năng hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày.

Khác với WSI, sân bay Kingsford Smith chịu các quy định hạn chế tiếng ồn ban đêm, trong đó phần lớn hoạt động bay bị cấm trong khung giờ từ 23h đến 6h. Việc không chịu lệnh giới nghiêm tương tự giúp WSI có thêm dư địa để sắp xếp lịch bay đêm, khai thác các chuyến bay đường dài và phát triển hoạt động vận tải hàng hóa.

Đây cũng là một trong những lý do Australia kỳ vọng sân bay mới có thể chia sẻ áp lực với cửa ngõ hàng không hiện hữu, đồng thời mở rộng năng lực kết nối quốc tế của Sydney.

Tuy nhiên, WSI đi vào hoạt động trong bối cảnh ngành hàng không phải đối mặt với nhiều sức ép, từ chi phí nhiên liệu tăng, giá vé cao đến tình trạng thiếu máy bay mới.