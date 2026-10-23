Phát hiện nam sinh 19 tuổi bỏ đại học, từng sống trong xe kéo, 21 tuổi khiến Facebook của Mark Zuckerberg chi hơn 50.000 tỷ đồng mua lại "giấc mơ"

Từng sống trong một không gian chật hẹp và làm công việc lương thấp, chàng trai này không ngờ ý tưởng theo đuổi từ thuở thiếu niên lại tạo nên bước ngoặt lớn đến vậy.

Bỏ đại học ở tuổi 19, sống trong xe kéo dài chưa đến 6m

Năm 2014, một thương vụ trị giá khoảng 2 tỷ USD trong ngành công nghệ Mỹ đã khiến cái tên Palmer Luckey trở thành tâm điểm chú ý. Khi ấy mới 21 tuổi, chàng trai từng bỏ đại học và sống trong một chiếc xe kéo cắm trại đã chứng kiến doanh nghiệp do mình đồng sáng lập được Facebook của Mark Zuckerberg mua lại.

Theo bài viết đăng trên Fortune ngày 18/8/2026, hành trình của Palmer Luckey bắt đầu từ những năm tháng tự mày mò chế tạo thiết bị công nghệ. Sinh năm 1992 tại California (Mỹ), anh sớm bộc lộ niềm đam mê với máy tính, điện tử và các thiết bị thực tế ảo.

Khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Luckey có thời gian học tại nhà. Điều này tạo điều kiện để anh dành nhiều giờ nghiên cứu những thiết bị điện tử, tháo lắp linh kiện và thử nghiệm các ý tưởng của riêng mình.

Palmer Luckey sinh năm 1992 tại Mỹ, sớm bộc lộ niềm đam mê với máy tính, điện tử và công nghệ thực tế ảo. (Ảnh: WIRED)

Khi mới 17 tuổi, Luckey đã bắt đầu chế tạo thiết bị thực tế ảo trong gara của gia đình. Anh đặc biệt quan tâm đến khả năng tạo ra một chiếc kính cho phép người sử dụng có cảm giác bước vào thế giới kỹ thuật số, thay vì chỉ quan sát hình ảnh qua màn hình thông thường.

Thời điểm đó, công nghệ thực tế ảo vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Các thiết bị thường đắt đỏ, cồng kềnh và chưa mang lại trải nghiệm đủ hấp dẫn đối với người dùng phổ thông. Luckey tin rằng những cải tiến về màn hình, cảm biến và thiết kế có thể giúp thay đổi điều này.

Sau đó, chàng trai trẻ theo học ngành báo chí tại Đại học Bang California, Long Beach. Tuy nhiên, con đường đại học không kéo dài lâu. Ở tuổi 19, anh quyết định bỏ học để tập trung phát triển dự án công nghệ mà mình đang theo đuổi.

Điều đáng chú ý là cuộc sống của Luckey khi ấy không hề hào nhoáng. Theo chia sẻ của Palmer Luckey, anh từng làm một công việc hưởng mức lương tối thiểu và sống trong chiếc xe kéo cắm trại dài khoảng 19 feet, tương đương 5,8m.

Năm 19 tuổi, Palmer Luckey quyết định bỏ đại học để theo đuổi đam mê công nghệ, từng sống trong chiếc xe kéo dài chưa đến 6m. (Ảnh: BI)

Trong hoàn cảnh đó, Luckey vẫn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện những nguyên mẫu thiết bị thực tế ảo. Anh dành thời gian cho việc thử nghiệm công nghệ, tìm kiếm người có cùng đam mê và từng bước biến ý tưởng cá nhân thành một dự án kinh doanh.

Một bước ngoặt xuất hiện khi Luckey nhận được sự chú ý của Peter Thiel, doanh nhân nổi tiếng với vai trò đồng sáng lập PayPal và là một trong những nhà đầu tư công nghệ có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon.

Luckey từng kể rằng khi mới 19 tuổi, chưa có bằng đại học và đang sống trong xe kéo, anh được Peter Thiel hỗ trợ khoản đầu tư 1 triệu USD vào dự án Oculus trong bối cảnh chưa nhiều người sẵn sàng đặt cược vào ý tưởng này.

Khoản đầu tư cùng sự quan tâm của giới công nghệ đã tạo thêm điều kiện để Luckey tiếp tục theo đuổi dự án. Nhưng bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh vẫn còn ở phía trước.

Khi "giấc mơ" của chàng trai trẻ lọt vào mắt xanh Mark Zuckerberg

Dự án mà Palmer Luckey theo đuổi chính là Oculus, doanh nghiệp phát triển công nghệ thực tế ảo với sản phẩm nổi bật là kính Oculus Rift.

Năm 2012, Oculus gây chú ý khi đưa dự án lên nền tảng gọi vốn cộng đồng Kickstarter. Chiến dịch thu hút khoảng 2,4 triệu USD từ những người ủng hộ, cao hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu.

Sự hưởng ứng này cho thấy ý tưởng của Luckey không chỉ hấp dẫn một nhóm nhỏ những người yêu công nghệ. Nhiều nhà phát triển trò chơi và người quan tâm đến thực tế ảo cũng kỳ vọng Oculus có thể tạo ra một phương thức trải nghiệm nội dung kỹ thuật số hoàn toàn mới.

Sau chiến dịch gọi vốn, Luckey cùng các cộng sự tiếp tục phát triển sản phẩm, tuyển dụng nhân sự và xây dựng hoạt động của công ty. Oculus dần thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn.

Đến tháng 3/2014, Facebook bất ngờ công bố kế hoạch mua lại Oculus VR với giá trị thương vụ khoảng 2 tỷ USD. Đây là một trong những quyết định đầu tư đáng chú ý của mạng xã hội lớn nhất thế giới thời điểm đó.

Năm 2014, Facebook của Mark Zuckerberg công bố thương vụ mua lại Oculus với giá trị khoảng 2 tỷ USD, khi Palmer Luckey mới 21 tuổi. (Ảnh: Yahoo)

Theo thông báo chính thức của Facebook ngày 25/3/2014, giá trị thương vụ bao gồm khoảng 400 triệu USD tiền mặt và 1,6 tỷ USD cổ phiếu Facebook. Thỏa thuận còn có điều khoản thanh toán bổ sung tối đa 300 triệu USD bằng tiền mặt và cổ phiếu nếu đạt những cột mốc nhất định.

Nếu quy đổi khoản 2 tỷ USD theo tỷ giá tham khảo hiện nay, giá trị tương đương hơn 50.000 tỷ đồng. Đây là giá trị công bố của thương vụ mua lại doanh nghiệp, không phải số tiền cá nhân Palmer Luckey nhận được.

Khi thương vụ được công bố, Luckey mới 21 tuổi. Chỉ trong khoảng hai năm kể từ khi bỏ đại học để tập trung khởi nghiệp, chàng trai từng sống trong xe kéo đã góp phần tạo dựng một công ty được Facebook định giá hàng tỷ USD.

Điều khiến Mark Zuckerberg quan tâm đến Oculus không chỉ là khả năng phát triển kính thực tế ảo dành cho trò chơi điện tử. Nhà sáng lập Facebook nhìn thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ này vào giao tiếp, giải trí, giáo dục và nhiều hình thức tương tác kỹ thuật số khác.

Trong thông báo về thương vụ, Zuckerberg cho biết Facebook muốn chuẩn bị cho những nền tảng công nghệ của tương lai. Oculus được kỳ vọng có thể góp phần tạo ra những trải nghiệm xã hội mới, vượt ra ngoài cách con người sử dụng điện thoại và máy tính truyền thống.

Thương vụ đưa Palmer Luckey trở thành một trong những doanh nhân trẻ được chú ý tại Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, anh không dừng sự nghiệp ở lĩnh vực thực tế ảo.

Sau thương vụ Oculus, Palmer Luckey tiếp tục tham gia sáng lập Anduril Industries, doanh nghiệp công nghệ quốc phòng được định giá hàng chục tỷ USD. (Ảnh: LA Times)

Năm 2017, Luckey tiếp tục tham gia sáng lập Anduril Industries, doanh nghiệp phát triển công nghệ quốc phòng, hệ thống tự hành và các giải pháp giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo Fortune, đến năm 2026, Anduril được định giá khoảng 61 tỷ USD. Trong khi đó, tài sản cá nhân của Palmer Luckey được ước tính trên 5 tỷ USD, tương đương hơn 130.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Sự nghiệp của Luckey vì thế không chỉ gắn với thương vụ bán Oculus cho Facebook. Sau khi rời lĩnh vực thực tế ảo, anh tiếp tục xây dựng doanh nghiệp trong một ngành công nghệ hoàn toàn khác và thu hút những khoản đầu tư lớn.

Nhìn lại hành trình từ một thiếu niên chế tạo kính thực tế ảo trong gara, bỏ đại học ở tuổi 19 và từng sống trong chiếc xe kéo chưa đến 6m, Palmer Luckey đã có bước tiến đáng kinh ngạc. Chỉ hai năm sau quyết định rời giảng đường, "giấc mơ" công nghệ của anh trở thành một phần trong thương vụ trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng của Facebook.

Nguồn: Fortune