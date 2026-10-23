Cụ ông 71 tuổi lên núi tảo mộ một mình rồi mất tích bí ẩn, cảnh sát huy động thiết bị đặc biệt tìm kiếm

Cụ ông 71 tuổi đến một nghĩa trang trên núi tại Đài Loan (Trung Quốc), nhưng chuyến đi tưởng chừng bình thường lại dẫn đến sự việc khó ngờ.

Cụ ông 71 tuổi đi tảo mộ, đến tối vẫn chưa trở về

Ngày 13/10/2026, một sự việc bất thường xảy ra tại nghĩa trang Nam Vinh, thành phố Cơ Long, Đài Loan (Trung Quốc), khi cụ ông 71 tuổi họ Trần mất liên lạc trong lúc lên núi dọn cỏ, tảo mộ. Vụ việc khiến gia đình lo lắng, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Theo TVBS, cụ ông 71 tuổi sinh sống tại Nghi Lan. Sáng 13/10, ông một mình di chuyển đến nghĩa trang Nam Vinh để dọn dẹp khu vực mộ phần. Đây là khu nghĩa trang nằm trên địa hình đồi núi, có nhiều lối đi và những khu vực ít người qua lại.

Ban đầu, chuyến đi không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, khi trời bắt đầu tối, gia đình vẫn không thấy ông trở về. Người con trai cố gắng liên lạc và nhận được thông tin cha mình đang mắc kẹt trên núi, không thể tìm được đường ra ngoài.

Lo lắng cho sự an toàn của cha, người con lập tức trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cùng người thân đến khu nghĩa trang tìm kiếm.

Khi tới nơi, gia đình phát hiện chiếc ô tô của cụ ông vẫn đỗ gần khu vực lò hỏa táng. Tuy nhiên, dù tìm kiếm xung quanh, họ không thấy ông xuất hiện.

Đáng chú ý, trong những cuộc gọi với gia đình, cụ ông cho biết mình đã đi lại nhiều giờ nhưng vẫn không tìm được lối ra. Ông chỉ có thể mô tả một số vật thể gần đó, trong đó có máy xúc và những đống đất, nhưng không xác định được vị trí chính xác.

Những thông tin ít ỏi này khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nhất là khi khu nghĩa trang đã chìm trong bóng tối.

Huy động thiết bị đặc biệt, phát hiện cụ ông sau một đêm

Theo Next Apple, khoảng 21 giờ ngày 13/10, lực lượng cứu hỏa thành phố Cơ Long nhận được tin báo và nhanh chóng triển khai tìm kiếm. Ban đầu, 3 phương tiện cùng 7 nhân viên cứu hộ được điều động đến hiện trường.

Các nhân viên cứu hộ chia nhau kiểm tra những lối đi trong khu nghĩa trang và khu vực đồi núi lân cận. Tuy nhiên, địa hình phức tạp, thiếu ánh sáng cùng việc không xác định được vị trí của người mất tích khiến cuộc tìm kiếm kéo dài.

Đến gần nửa đêm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cụ ông. Do gia đình còn liên lạc được với ông qua điện thoại và xác nhận ông vẫn tỉnh táo, đội cứu hộ quyết định tạm dừng việc tìm kiếm trong đêm, chờ trời sáng để tiếp tục.

Sáng 14/10, lực lượng cứu hỏa tăng cường nhân sự, đồng thời huy động máy bay không người lái gắn camera để quan sát khu vực từ trên cao.

Thiết bị này giúp nhân viên cứu hộ rà soát các tuyến đường, sườn núi và những vị trí khó tiếp cận bằng đường bộ. Lực lượng tìm kiếm cũng chú ý đến các dấu hiệu địa hình mà cụ ông từng mô tả qua điện thoại.

Khoảng 9 giờ 27 phút cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cuối cùng phát hiện cụ ông tại một khu vực nghĩa trang gần Kim Bảo Tháp.

Thời điểm được tìm thấy, ông đã kiệt sức, tinh thần có phần hoảng loạn sau một đêm mắc kẹt ngoài trời. May mắn, cụ ông vẫn tỉnh táo và không có thương tích rõ ràng.

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng hỗ trợ nước uống, đưa ông xuống núi và chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Chi tiết bất thường trong lời kể của cụ ông

Sau khi được giải cứu, cụ ông 71 tuổi kể rằng trước đó có một người lạ đi xe máy chở ông lên núi. Ông dành nhiều thời gian dọn cỏ, đến khi chuẩn bị trở về thì trời đã tối và không thể xác định được đường xuống.

Theo truyền thông địa phương, cụ ông còn nhắc đến việc có người gọi mình đi lên và phía trước bị chặn, khiến ông không tìm được lối ra. Tuy nhiên, lời kể của ông chưa rõ ràng, nên chưa thể xác định chính xác toàn bộ diễn biến.

Một số nhân viên làm việc tại nghĩa trang cho biết khu vực này gần như không có đèn đường vào ban đêm. Phần lớn người đến dọn dẹp mộ phần đều rời đi từ buổi trưa hoặc đầu giờ chiều.

Khi trời tối, những lối đi giữa các khu mộ và đường đất trên núi rất dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt với người không quen địa hình.

Theo FTV, cụ ông đã di chuyển lệch hướng khoảng 1,5 km sang khu vực nghĩa trang khác. Việc phải ở ngoài trời suốt đêm mà không có thức ăn khiến sức khỏe và thể lực của ông suy giảm đáng kể.

Dù một số trang tin địa phương mô tả sự việc bằng những cụm từ mang màu sắc tâm linh, hiện không có bằng chứng cho thấy vụ mất phương hướng liên quan đến hiện tượng siêu nhiên.

Sự việc cũng là lời cảnh báo đối với những người đi tảo mộ tại các khu nghĩa trang trên núi. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nên đi cùng người thân, chuẩn bị điện thoại đầy pin, nước uống và rời khu vực trước khi trời tối để tránh những tình huống nguy hiểm.

Theo TVBS, Next Apple, FTV