Một ngân hàng lớn trên thế giới cắt giảm 5.000 nhân sự vì AI

Ngân hàng Barclays của Anh công bố kế hoạch cắt giảm 5.000 việc làm, tương đương khoảng 5% tổng nhân sự, trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III công bố ngày 22/10, Barclays cho biết ngân hàng đang tái cơ cấu để giảm chi phí vận hành, qua đó tạo thêm nguồn lực cho đầu tư.

Khoảng 60% số vị trí bị cắt giảm thuộc các bộ phận hỗ trợ, bao gồm cả đội ngũ phát triển phần mềm. Theo Barclays, kế hoạch này nhằm đơn giản hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ những thay đổi công nghệ được thúc đẩy bởi AI.

Thông tin được công bố cùng thời điểm Barclays báo cáo lợi nhuận trước thuế quý III đạt 2,3 tỷ bảng Anh (3,1 tỷ USD), tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và phù hợp với dự báo của giới phân tích do LSEG tổng hợp.

Doanh thu toàn tập đoàn đạt 7,4 tỷ bảng, thấp hơn mức dự báo 7,61 tỷ bảng. Thu nhập lãi thuần gần như không đổi, ở mức 3,91 tỷ bảng.

Trong khi đó, tỷ lệ vốn lõi cấp 1 (CET1) giảm nhẹ từ 14,3% cuối quý II xuống 14,2%, còn tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình giảm từ 16,1% xuống 11,7%.

Cổ phiếu Barclays giảm gần 1% vào lúc 8h50 sáng theo giờ London, chưa đầy một giờ sau khi thị trường mở cửa.

Theo CNBC