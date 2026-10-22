‘Chuyến bay địa ngục’ khi nhiều hành khách nôn ói giữa không trung, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lên máy bay

Chuyến bay từ đảo Rhodes (Hy Lạp) đến Düsseldorf (Đức) phải hạ cánh ưu tiên sau khi nhiều hành khách bất ngờ xuất hiện triệu chứng đường tiêu hóa. Khi máy bay đáp xuống, hàng loạt xe cứu thương và nhân viên y tế đã chờ sẵn trên đường băng.

Hành khách nôn ói giữa không trung

Tối 18/10, chuyến bay EW9631 của hãng Eurowings khởi hành từ đảo Rhodes, Hy Lạp, tới Düsseldorf, Đức, bất ngờ trở thành một hành trình đầy căng thẳng khi nhiều hành khách đồng loạt cảm thấy không khỏe giữa chuyến bay.

Theo Eurowings, phi hành đoàn nhận thấy một số hành khách rất không khỏe nên tổ lái yêu cầu máy bay được hạ cánh ưu tiên xuống sân bay Düsseldorf. Trên máy bay khi đó có 212 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn.

“Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít ập lên một máy bay trên đường băng ở Đức sau khi nghi ngờ xảy ra một đợt bùng phát norovirus.” Ảnh: Need To Know/Jam Press.

Một hành khách có mặt trên chuyến bay, Nathalie Gombik, 28 tuổi, kể rằng cô tận mắt chứng kiến một số người có biểu hiện bất thường. Theo lời Nathalie, ít nhất 3 hành khách có triệu chứng rõ rệt, trong khi khoảng 3 người khác cũng có vẻ không khỏe.

Đáng chú ý, một số hành khách đã nôn ói ngay trên máy bay.

Nathalie cho biết tình hình càng khiến cô bất an khi các thành viên phi hành đoàn bắt đầu đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo lời kể của cô, phi hành đoàn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và xử lý sự việc một cách kín đáo, khiến nhiều hành khách không biết mức độ nghiêm trọng của tình hình bên ngoài.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, hành khách cũng không biết rằng một lực lượng cứu hộ lớn đã được điều động tới sân bay.

Hàng loạt xe cứu thương chờ sẵn khi máy bay hạ cánh

Khoảng 22h, máy bay hạ cánh tại Düsseldorf. Trên đường băng lúc này đã có ít nhất 10 xe cứu thương cùng nhiều phương tiện cứu hộ và lực lượng cứu hỏa chờ sẵn. Sân bay thậm chí kích hoạt quy trình ứng phó với tình huống có thể có nhiều người cần hỗ trợ y tế, do ban đầu chưa rõ có bao nhiêu hành khách bị ảnh hưởng.

Hình ảnh các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lên máy bay càng khiến sự việc gây chú ý.

Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế không nghiêm trọng đến mức có hàng loạt người cần cấp cứu như lo ngại ban đầu. Ảnh: Need To Know/Jam Press.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, tình hình thực tế không nghiêm trọng đến mức có hàng loạt người cần cấp cứu như lo ngại ban đầu. Cơ quan cứu hỏa Düsseldorf cho biết 3 hành khách được nhân viên y tế chăm sóc ngay tại sân bay. Những người này có triệu chứng đường tiêu hóa. Hai người sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra thêm.

Eurowings cho biết 3 hành khách được đưa đi bệnh viện như một biện pháp thận trọng. Những hành khách còn lại có thể tiếp tục hành trình về nhà bình thường.

Một hành khách cho biết mọi người phải ở lại trên máy bay khoảng 90 phút sau khi hạ cánh trước khi được phép rời đi.

Sự việc nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn liên quan đến norovirus, bởi Rhodes đang ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh đường tiêu hóa.

Một số báo cáo cho biết từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 10, hơn 1.400 người có triệu chứng đường tiêu hóa đã được điều trị tại bệnh viện trên đảo Rhodes. Điều này khiến khả năng hành khách tiếp xúc với virus trước chuyến bay được đặt ra.

Ảnh: ANC-NEWS

Ít nhất 10 xe cứu thương được điều động tới sân bay Düsseldorf vào tối 18/10. Ảnh: ANC-NEWS

Norovirus thường gây viêm dạ dày - ruột cấp tính, với các triệu chứng phổ biến như nôn ói và tiêu chảy. Tuy nhiên, đây mới là thông tin về đặc điểm của virus nói chung, không phải xác nhận các hành khách trên chuyến bay bị tiêu chảy hay mắc norovirus.

Hiện Eurowings cho biết nguyên nhân khiến các hành khách đổ bệnh vẫn chưa được xác định và sự việc đang được điều tra. Cơ quan cứu hỏa Düsseldorf cũng cho biết chưa thể kết luận các triệu chứng xuất phát từ một bệnh truyền nhiễm hay do ngộ độc thực phẩm.

Nathalie, người trực tiếp chứng kiến sự việc, sau đó cho biết cô cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tương tự vào ngày 20/10, hai ngày sau chuyến bay. Tuy nhiên, trường hợp này cũng chưa được xác nhận có liên quan đến norovirus.

Vì vậy, dù hình ảnh nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ và hàng loạt xe cứu thương khiến chuyến bay trở nên đáng sợ, hiện chưa có bằng chứng cho thấy một đợt bùng phát norovirus đã xảy ra trên máy bay.

Nguồn: WDR, Eurowings, RTL, NY Post