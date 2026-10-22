Phòng trọ 6,5m2 thuê giá 9,3 triệu/tháng của một nữ sinh viên

Khoảng trống duy nhất còn lại trong phòng chỉ đủ cho một người đứng.

Cộng đồng mạng Instagram và TikTok đã vô cùng kinh ngạc trước đoạn video của một nữ sinh viên đăng tải, hé lộ về căn hộ siêu nhỏ mà cô đang thuê tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc — nơi có diện tích chưa đầy 7 mét vuông.

Đoạn video hiển thị không gian vỏn vẹn 6,5 mét vuông, trong đó một chiếc giường đơn được kê sát bên bàn học, ba kệ sách và hộp đựng văn phòng phẩm. Khoảng trống duy nhất còn lại trong phòng chỉ đủ cho một người đứng. Đoạn clip đã thu hút hơn 2,1 triệu lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Căn phòng tý hon của Lydia

Lydia, sinh viên đang sinh sống tại Seoul, cho biết cô phải trả 357 USD mỗi tháng (~9,3 triệu VNĐ) cho căn hộ siêu nhỏ này. Căn phòng thậm chí tích hợp cả một góc tắm và nhà vệ sinh chật hẹp. Do diện tích quá hạn chế, cô phải tận dụng tối đa khoảng trống phía trên và dưới chiếc giường dài 2 mét để lưu trữ toàn bộ quần áo của mình.

Kiểu không gian sống này không hề hiếm gặp tại thủ đô Seoul. Theo các báo cáo, khoảng 60% — tương đương 137.256 hộ gia đình — thuộc khu vực đô thị Seoul đang phải sinh sống trong các phòng gosiwon hoặc gositel. Đây là dạng phòng cực kỳ nhỏ gọn, thường được thuê bởi sinh viên hoặc những người có thu nhập thấp.

Tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng

Khi một người xem đặt câu hỏi liệu căn phòng này có hợp pháp hay không, những người am hiểu về thị trường nhà ở tại Hàn Quốc đã đưa ra lời giải thích chi tiết.

Một tài khoản bình luận: "Những căn phòng này vốn không được thiết kế cho việc ở lâu dài, phần lớn chỉ dành cho sinh viên có thu nhập thấp. Tuy nhiên, cá nhân tôi rất thích ở đây mỗi khi tới Hàn Quốc vì nó nhỏ gọn, tiện lợi và rẻ. Giá thuê dao động từ 350 đến 450 USD mỗi tháng (~9,1 – 11,7 triệu VNĐ), đã bao gồm Wi-Fi tốc độ cao, nước nóng, cùng cơm trắng và kimchi miễn phí." Người này nói thêm rằng họ chỉ dùng căn phòng cho mục đích "ngủ, tắm và thay đồ" vì hầu hết thời gian trong ngày đều ở bên ngoài.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cảm thấy kinh hãi trước điều kiện sống quá chật hẹp. Một cư dân mạng bày tỏ: "Tôi chắc chắn sẽ bị hoảng sợ vì chứng sợ không gian hẹp nếu ở đó. Bạn thật mạnh mẽ, và tôi rất tiếc khi con người chúng ta phải sống trong hoàn cảnh như thế này."

Dù vậy, một tài khoản khác lại an ủi: "Bạn biết đấy, đó vẫn là một không gian an toàn riêng tư. Điều đó mới là quan trọng nhất." Thậm chí, một người xem khác còn so sánh với mức giá đắt đỏ tại Mỹ: "Căn phòng này còn rộng hơn cả cái hành lang mà tôi từng phải thuê với giá 200 USD ở New York."

Các gosiwon có diện tích siêu nhỏ chỉ vừa chiếc giường, bàn và nhà vệ sinh đã chiếm gần 1/3 diện tích

Đây là lựa chọn thường dành cho sinh viên

Khu vực bếp chung

Lý do lựa chọn căn hộ siêu nhỏ

Trong một video theo dõi sau đó trên TikTok, Lydia giải thích rằng cô cố tình chọn căn phòng siêu nhỏ này vì muốn tránh việc phải ở chung với bạn cùng nhà. Cô thà chấp nhận không gian riêng tư của chính mình, "ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc sống trong một căn phòng như phòng giam".

Ngoài ra, hệ thống thuê nhà truyền thống tại Hàn Quốc thường đòi hỏi khoản tiền đặt cọc rất cao — điều mà cô không sẵn sàng chi trả. Lydia cho biết cô không muốn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ để đóng một khoản tiền cọc lớn ngay từ đầu, do đó mô hình phòng siêu nhỏ này vừa tiện lợi lại vừa phù hợp với túi tiền.

Sống tiết kiệm tại Seoul là một thử thách không nhỏ. Chi phí sinh hoạt hàng tháng ước tính cho một người đơn thân (chưa bao gồm tiền thuê nhà) rơi vào khoảng 1.058,80 USD (~27,6 triệu VNĐ). Điều này biến các căn phòng nhỏ, không yêu cầu đặt cọc trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với giới trẻ đang tìm cách tích lũy tài chính.

Đối với nhiều người xem, video của Lydia đã phản ánh một thực trạng mang tính toàn cầu: diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp, giá thuê ngày càng tăng và một thế hệ trẻ đang phải nỗ lực hết sức để thích nghi với những gì họ có thể chi trả.

Nguồn: Newsweek