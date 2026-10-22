Giới siêu giàu Mỹ, châu Âu, Ả Rập đua nhau tìm nơi "giấu" vàng - láng giềng Việt Nam bất ngờ được lựa chọn

Các nhà đầu tư giàu có từ Mỹ, châu Âu và Trung Đông – những người đang cảm thấy bất an trước các cuộc chiến tranh, nợ công và tình trạng bất ổn chính trị tại quê nhà – đang hướng về quốc gia này như một nơi an toàn để cất giữ vàng của họ.

Công việc kinh doanh kim loại quý đầu tiên của Gregor Gregersen tại Singapore khởi đầu ngay dưới gầm giường của ông. Ông cất giữ một lượng bạc - dù không nhiều - và thực hiện các giao dịch tại nhà ga tàu điện gần nơi ở để thăm dò nhu cầu thị trường địa phương.

Gần 17 năm sau, cựu kiến trúc sư dữ liệu ngân hàng người Đức này hiện sở hữu một kho lưu trữ khổng lồ cao sáu tầng với diện tích 16.700 mét vuông. Kho này có sức chứa đủ lớn để lưu giữ khoảng 10% nguồn cung vàng hàng năm và 30% nguồn cung bạc hàng năm của thế giới.

Giờ đây, quy mô kinh doanh của ông không chỉ vượt xa căn phòng ngủ ngày trước mà còn vượt ra ngoài phạm vi khách hàng trong nước; ông đang cung cấp thêm không gian lưu trữ cho các nhà đầu tư nước ngoài — những người muốn cất giữ kim loại quý của mình ở một nơi xa hơn.

Một nơi an tâm và tin cậy

Gregersen không phải là người duy nhất hưởng lợi từ xu hướng này. Các ngân hàng và đơn vị kinh doanh kim loại quý tại quốc đảo Singapore cho biết, ngày càng có nhiều nhà đầu tư giàu có từ Mỹ, châu Âu và Trung Đông — những người cảm thấy bất an trước các cuộc chiến tranh, nợ công và bất ổn chính trị tại quê nhà — đang tìm cách đa dạng hóa địa điểm lưu trữ vàng của họ. Các nhà đầu tư giàu có từ nước ngoài đang chuyển kim loại quý của mình đến Singapore, tìm kiếm một nơi lưu trữ an tâm và đáng tin cậy.

Gregor Gregersen.

Theo ước tính từ đơn vị kinh doanh kim loại quý J. Rotbart & Co., lượng vàng do tư nhân nắm giữ tại Singapore đã tăng khoảng 16 lần kể từ năm 2014, đạt hơn 800 tấn vào năm ngoái, trong đó phần lớn mức tăng đến từ châu Âu. Công ty này dự báo con số đó sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và năm tới.

Tại sao điều này lại xảy ra?

Manish Tibrewal, đồng sáng lập Farro Capital — một văn phòng quản lý tài sản đa gia đình (multi-family office) có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho các gia đình siêu giàu — cho biết: "Các gia đình giàu có lâu đời, vốn từng lưu giữ vàng vật chất tại các khu vực pháp lý khác, đang chuyển một phần tài sản đó sang Singapore. Một nhóm khác - những gia đình trước đây chưa từng mua vàng vật chất - nay cũng bắt đầu mua vàng thông qua các ngân hàng tư nhân hoặc trực tiếp từ các đơn vị kinh doanh kim loại quý" để cất giữ tại quốc đảo này.

Singapore đang nỗ lực tận dụng sự chuyển dịch này để phát triển kinh doanh. Các ngân hàng, bao gồm Nomura Holdings Inc. và Oversea-Chinese Banking Corp., đang bổ sung các dịch vụ giao dịch và lưu ký kim loại quý tại đây. Các cơ quan chính phủ cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm biến quốc gia này thành một thị trường vàng lớn hơn.

Kho lưu trữ vàng tại The Reserve, Singapore.

Sự quan tâm đến vàng đã gia tăng trong vài năm qua, sau khi các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào kim loại này vào năm 2022, tạo đà cho một đợt tăng giá kéo dài nhiều năm. Dù giá vàng gần đây chịu nhiều áp lực, sức hấp dẫn của nó với tư cách là công cụ phòng ngừa rủi ro trước tình trạng nợ công ngày càng tăng và những bất ổn địa chính trị vẫn không hề suy giảm.

Theo dữ liệu từ các đơn vị vận hành, Singapore hiện có khả năng lưu trữ ít nhất 2.200 tấn vàng tại hai kho bảo mật cao do tư nhân quản lý. Trong đó, 500 tấn được lưu giữ tại "The Reserve" – tên gọi kho lưu trữ của Gregersen – và ít nhất 1.700 tấn tại "Le Freeport", một cơ sở lưu ký thường được ví như "Fort Knox của châu Á". Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5, đơn vị vận hành Le Freeport cho biết nhu cầu lưu trữ vàng tại đây đã tăng mạnh trong những năm gần đây, khiến kho ngầm của họ gần như đã kín chỗ.

Lượng vàng do khách hàng gửi tại hệ thống lưu trữ của Gregersen đã tăng gấp ba lần kể từ đầu năm 2020, đạt 8,6 tấn vào tháng 9. Theo dữ liệu từ công ty, khoảng 90% trong số đó là khách hàng nước ngoài. Gregersen chia sẻ rằng ông xây dựng kho lưu trữ này với kỳ vọng sẽ dần lấp đầy nó trong nhiều thập kỷ tới.

Kho lưu trữ bạc tại The Reserve, Singapore.

Sức hấp dẫn này một phần đến từ việc khách hàng cân nhắc về những rủi ro có thể xảy ra ở những nơi khác. Theo Gregersen, nhiều người lo ngại về chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, cũng như sự ổn định về chính trị và tài khóa tại các quốc gia như Mỹ. Họ tin tưởng gửi gắm tài sản tại Singapore – nơi có nền tảng tài chính vững mạnh và năng lực quốc phòng đảm bảo – ngay cả khi họ chưa có nhu cầu sử dụng số tài sản đó trong hàng thập kỷ tới.

"Những người muốn lưu trữ vàng dài hạn – từ 30 đến 40 năm – thường tìm kiếm một quốc gia giàu có, không đối mặt với khủng hoảng hệ thống lương hưu và có khả năng tự bảo vệ tốt," Gregersen cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại The Reserve. "Singapore chính là quốc gia như vậy".

Singapore muốn trở thành trung tâm giao dịch vàng của châu Á

Các nhà kinh doanh cho biết họ cũng ghi nhận những cuộc trao đổi tương tự. Richard Wang, người đứng đầu chi nhánh tại Singapore của công ty J. Rotbart & Co., cho biết số lượng yêu cầu trực tuyến từ các khách hàng phương Tây đã tăng gấp ba lần trong năm qua. Mối quan tâm lớn nhất đến từ Mỹ, theo sau là Canada, Vương quốc Anh và Úc. Các khách hàng tiềm năng bày tỏ lo ngại về thâm hụt ngân sách và sự bất ổn chính trị tại Mỹ.

Khung cảnh toà nhà The Reserve.

David J. Mitchell, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty kinh doanh kim loại quý Indigo Precious Metals, cho biết nhu cầu mua vàng từ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao ở châu Âu và Mỹ đã tăng khoảng 25% trong năm qua. Một nền tảng giao dịch kim loại quý khác có trụ sở tại Singapore là Gauld cho biết khoảng 40% khách hàng châu Âu của họ đã chuyển một phần vàng từ Thụy Sĩ sang Singapore hoặc chọn Singapore làm nơi thực hiện các giao dịch mua mới. Công ty này cho biết một số khách hàng đã thay đổi quan điểm về Thụy Sĩ sau khi việc phong tỏa các tài sản của Nga (vốn đang chịu lệnh trừng phạt) làm lung lay niềm tin vào sự trung lập của quốc gia này.

Chính phủ Singapore đang tìm cách tận dụng đà phát triển này để khẳng định vị thế là trung tâm giao dịch vàng trọng điểm tại châu Á. Vào tháng 6, các quan chức thông báo rằng Sở Giao dịch Singapore (Singapore Exchange Ltd.) sẽ triển khai hệ thống thanh toán bù trừ phi tập trung (over-the-counter) cho vàng vào cuối năm 2026. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) cũng cho biết sẽ cung cấp dịch vụ lưu kho cho các ngân hàng trung ương và các thực thể quốc gia nước ngoài. Ngoài ra, trong năm nay, Singapore đã mở rộng các chính sách miễn thuế cho các quỹ và văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) đầu tư vào kim loại quý vật chất.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong chia sẻ: "Bạn có thể tin tưởng Singapore trong việc quản lý tài sản của mình. Đây chính là nơi mà giới nhà giàu muốn đặt tài sản của họ".

Tuy nhiên, xét theo quy mô của thị trường vàng toàn cầu, dòng vốn đổ vào Singapore vẫn còn khá khiêm tốn. Theo dữ liệu từ Trade Data Monitor, lượng vàng nhập khẩu vào Singapore tính đến tháng 8 năm nay đã tăng 44%, đạt 171 tấn. London, trung tâm giao dịch vàng thỏi lớn nhất thế giới, hiện lưu trữ lượng vàng nhiều gấp gần 60 lần con số đó, phần lớn là vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương. Trong khi đó, lượng vàng lưu trữ tại các kho liên kết với sàn giao dịch kỳ hạn Comex ở New York đạt khoảng 730 tấn.

Đối với các ngân hàng tại Singapore, xu hướng dịch chuyển mới là yếu tố quan trọng hơn cả. Theo Akshay Prasad, người đứng đầu bộ phận sản phẩm đầu tư và giải pháp tư vấn thuộc khối quản lý tài sản quốc tế của Nomura, ngân hàng này đã bắt đầu cung cấp dịch vụ lưu ký vàng vật chất tại Singapore nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả những khách hàng từ khu vực Trung Đông.

Ông cho biết, sự quan tâm của khách hàng đối với vàng xuất phát từ những lo ngại về lạm phát, sự bất định liên quan đến lãi suất dài hạn và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Đồng thời, niềm tin vào năng lực quản trị của Singapore chính là yếu tố quyết định nơi họ chọn để cất giữ tài sản này.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Prasad từ Nomura chia sẻ: "Thông thường, bạn sẽ muốn mua và lưu giữ tài sản tại những khu vực pháp lý an toàn, nơi bạn cảm thấy yên tâm. Singapore chính là nơi đáp ứng được yêu cầu đó."

Năm nay, ngân hàng OCBC cũng đã mở rộng sang lĩnh vực vàng vật chất, sau khi khối lượng vàng nắm giữ của các khách hàng tại đơn vị ngân hàng tư nhân của họ – Bank of Singapore – tăng hơn 40% so với cuối năm 2025. Ngân hàng này cho biết, cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế đều ngày càng ưu tiên giao dịch thông qua các thực thể tại Singapore thay vì các công ty có trụ sở tại Mỹ như trước đây.

Sự gia tăng số lượng các nhà cung cấp dịch vụ cũng mang lại cho giới đầu tư giàu có sự linh hoạt hơn trong việc quản lý tài sản của mình. Lars Johansson, một chuyên gia tư vấn và là người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics kim loại quý, nhận định: "Thay vì chỉ mua và cất giữ vàng, họ bắt đầu cân nhắc đến cả khả năng mua đi bán lại." Ông nói thêm rằng, biến động giá vàng cao hơn khiến các nhà đầu tư muốn có khả năng rút vốn (chuyển đổi thành tiền mặt) bất cứ khi nào họ muốn.

Ông Gregersen cho biết mình đã sẵn sàng đón thêm các nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi kho lưu trữ cũ rơi vào tình trạng hết chỗ chứa do nhu cầu mua vàng tăng đột biến trong đại dịch Covid-19, ông đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở lưu trữ quy mô lớn với độ bảo mật cao hiện nay vào năm 2024. Hiện tại, cơ sở này vẫn còn rất nhiều không gian để lưu trữ thêm các loại kim loại quý khác. "Nếu muốn đa dạng hóa, thì việc chọn một nơi ở xa là một ý hay," Gregersen nói. "Mọi người ngày càng quan tâm đến vấn đề này; họ nghĩ rằng, được rồi, Singapore là một nơi đáng tin cậy. Vậy nếu tôi muốn lưu trữ tài sản vật chất, tôi nên đặt nó ở đâu?"