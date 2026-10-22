Cô gái bại não được trai đẹp cầu hôn và màn chống trả bạo lực mạng

Việc được người yêu điển trai cầu hôn khiến cô gái bại não bị tấn công mạng với những lời mỉa mai, chế giễu, cô đã đáp trả một cách đầy mạnh mẽ, cứng rắn.

Tiểu Phàm (tên nhân vật đã được thay đổi) - cô gái mắc chứng bại não ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - mới đây được chàng người yêu điển trai của mình cầu hôn đầy lãng mạn. Khoảnh khắc ấm áp này khi được chia sẻ lên mạng xã hội, không ngờ lại khiến cô vấp phải những lời chỉ trích từ một số người dùng.

Theo Minsheng Channel , mối quan hệ tình cảm được xác định sau 6 tháng chàng trai kiên trì theo đuổi Tiểu Phàm. Người bạn trai chia sẻ rằng dù biết cô bị khuyết tật vận động, anh vẫn bị thu hút sâu sắc bởi tính cách mạnh mẽ, độc lập và tâm hồn tự do của cô.

Ban đầu gia đình chàng trai phản đối nhưng nhờ sự kiên định của anh, cuối cùng cặp đôi cũng nhận được sự thấu hiểu và chúc phúc từ gia đình.

Cô gái bại não được người yêu điển trai cầu hôn và vì thế vấp phải những lời mỉa mai từ cư dân mạng. (Ảnh: Weibo/kênh Minsheng)

Khi video về màn cầu hôn của Tiểu Phàm tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội với nhiều bình luận chế giễu rằng cô không xứng với anh, Tiểu Phàm bình tĩnh khẳng định: Dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, cô luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc. Hơn nữa, nhờ có nền tảng giáo dục tốt và sự giáo dưỡng tử tế, cô không hề cảm thấy mình thua kém bất cứ ai.

Tiểu Phàm nhấn mạnh rằng cốt lõi của tình yêu nằm ở việc cả hai có sẵn sàng chọn nhau hay không chứ không phải là so sánh địa vị xã hội hay dựa vào cái nhìn của người khác: “Tôi không thua kém ai cả, và trong một mối quan hệ, không ai là không xứng với ai”.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước những lời chia sẻ của Tiểu Phàm, thậm chí có người thốt lên rằng họ đã “tin vào tình yêu một lần nữa”. Đáp lại tình cảm đó, Tiểu Phàm nhắn nhủ rằng mọi người không nhất thiết phải mù quáng tin vào bản thân khái niệm “tình yêu”, mà hãy học cách trân trọng chính mình, luôn tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương và nâng niu.

Bạn trai của Tiểu Phàm hiện có thu nhập hàng tháng là 10 nghìn nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng). Anh đã hứa sẽ lo liệu mọi việc lớn nhỏ cũng như các chi phí trong cuộc sống của hai người sau này, với mong muốn được che chở người mình yêu suốt cả cuộc đời.

Tiểu Phàm ra đời khi chưa đủ tháng và mắc chứng bại não, thị lực cả hai mắt chỉ đạt 0,1. Dẫu vậy, cô sở hữu ý chí vô cùng mạnh mẽ. Với tinh thần “người khác dành 20 phút để học thì mình sẽ dành một tiếng”, cô không chỉ thi đỗ đại học mà còn tự học tiếng Pháp, tiếng Anh và các kỹ năng máy tính, cho thấy sức sống vô cùng mãnh liệt.