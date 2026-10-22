Dừng toàn bộ việc xây dựng tuyến metro đã hoàn thiện 71%, dự án 2.222 tỷ đồng có nguy cơ bị "đập đi xây lại", trễ hẹn 7 năm so với dự kiến

Một sai sót trong thiết kế hệ thống điện trên cao khiến tuyến metro 7A tại Mumbai, Ấn Độ, tiếp tục bị đình trệ.

Tuyến metro số 7A tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, từng đứng trước nguy cơ phải phá bỏ và xây dựng lại gần 1 km cầu cạn do vi phạm giới hạn chiều cao tại khu vực tiếp cận sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj.

Theo The Indian Express, sai sót này có thể khiến khoảng 2,5 tỷ rupee (tương đương khoảng 684 tỷ VNĐ) giá trị công trình phải phá dỡ và thi công lại.

Metro 7A là phần mở rộng của tuyến metro số 7, kết nối khu vực Andheri East với sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj. Theo Cơ quan Phát triển Vùng đô thị Mumbai (MMRDA), tuyến có tổng chiều dài 3,422 km, trong đó khoảng 2,49 km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao, bao gồm ga Airport Colony.

Dự án có tổng vốn đầu tư Hindustan Times, tổng vốn đầu tư tuyến Metro Mumbai 7A là 8,12 tỷ rupee (khoảng 2.222 tỷ VNĐ).

Dự án được thiết kế để kết nối với tuyến metro số 3 tại sân bay, tạo điều kiện cho hành khách từ các khu vực phía Bắc Mumbai di chuyển thuận tiện hơn đến sân bay và trung tâm thành phố. MMRDA từng kỳ vọng tuyến đường có thể rút ngắn thời gian đi lại đến sân bay từ 30 đến 60 phút.

Mặc dù có chiều dài khiêm tốn, dự án lại gặp nhiều trở ngại trong quá trình triển khai. Tuyến metro ban đầu dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2021 nhưng liên tục lỡ hẹn.

Đáng chú ý, sai sót nghiêm trọng được phát hiện khi phần lớn hạ tầng trên cao đã hoàn thành. Theo số liệu MMRDA công bố, đến tháng 2/2026, toàn bộ kết cấu cầu cạn trên cao đã hoàn thành, trong khi đoạn đường dẫn trên cao đạt khoảng 95% khối lượng thi công.

Nguyên nhân xuất phát từ việc đơn vị tư vấn thiết kế không tính toán đầy đủ chiều cao bổ sung dành cho hệ thống dây điện phía trên đoàn tàu. Phần chiều cao này khiến công trình vượt khoảng 2,5 mét so với giới hạn được Cơ quan Quản lý Sân bay Ấn Độ (AAI) cho phép.

Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng bởi đoạn cầu cạn tại Vile Parle East nằm trong khu vực có giới hạn chiều cao nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho máy bay cất và hạ cánh.

Theo MMRDA, liên danh tư vấn Systra, CEG và SMCIPL chịu trách nhiệm phối hợp các yêu cầu thiết kế và quy định liên quan đến hàng không. Tuy nhiên, Systra không thừa nhận trách nhiệm đối với sai sót này.

Vấn đề được phát hiện từ đầu năm 2025, khiến hoạt động xây dựng tại khu vực bị ảnh hưởng gần như đình trệ. Nếu không được chấp thuận điều chỉnh giới hạn chiều cao, chủ đầu tư có thể phải tháo dỡ và xây dựng lại phần cầu cạn đã hoàn thành.

Theo thông tin cập nhật, Công ty Vận hành Sân bay Quốc tế Mumbai (MIAL) đã tiến hành khảo sát hiện trường và đánh giá tác động của phần chiều cao bổ sung đối với hoạt động hàng không. Kết quả đánh giá, có tính đến hệ thống hỗ trợ hạ cánh bằng thiết bị mới ILS2, cho thấy phần chiều cao tăng thêm 2,5 mét không cản trở đường bay của máy bay.

MIAL đã gửi báo cáo và kiến nghị đến AAI. Tuy nhiên, tính đến ngày 14/10, MMRDA vẫn chưa nhận được văn bản chấp thuận chính thức về việc điều chỉnh giới hạn chiều cao.

Như vậy, nguy cơ phá bỏ gần 1 km cầu cạn đã giảm đáng kể, song dự án vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong các thủ tục kỹ thuật.

Bên cạnh đó, tuyến metro tiếp tục đối mặt với khó khăn tại các ga ngầm. Việc điều chỉnh vị trí xây dựng vì lý do kỹ thuật khiến một số hạng mục nằm gần tuyến thoát nước, làm quá trình thi công phức tạp hơn.

Theo Hindustan Times, một quan chức MMRDA nhận định dự án có thể cần thêm khoảng 18 tháng để hoàn thành. Theo ước tính này, tháng 3/2028 là thời điểm sớm nhất tuyến metro 7A có thể đón hành khách, muộn hơn khoảng 7 năm so với kế hoạch ban đầu.

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