Cuộc sống thật của một bảo mẫu cho giới siêu giàu

Ước mơ của họ không phải là trở thành người giàu, mà là được người giàu thuê làm việc.

Cô làm việc ít nhất 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần — nhưng sau đó lại được nghỉ nguyên một tuần. Cô có thể kiếm được 200.000 USD (5,2 tỷ VND) mỗi năm, tính ra mức lương theo giờ ngang ngửa với một chuyên viên đầu tư tư nhân. Lương cao đi kèm số giờ làm việc kéo dài theo ca từ lâu đã phổ biến trên các giàn khoan dầu, trong hầm mỏ hay trên tàu container. Giờ đây, mô hình này ngày càng xuất hiện nhiều trong một lĩnh vực khắt khe khác: chăm sóc con cái cho giới siêu giàu.

Khoảng một thập kỷ trước, những công việc trả lương cao ngất ngưởng như vậy rất hiếm. "Chúng tôi từng nghe rất nhiều câu như: 'Ồ, tôi không trả mức giá đó đâu'", Anita Rogers, người sáng lập British American Household Staffing (BAHS) — một công ty chuyên tìm bảo mẫu (cũng như gia sư cao cấp, quản gia và đầu bếp) cho các gia đình giàu có — chia sẻ. "Bây giờ thì hoàn toàn ngược lại," cô nói.

Khách hàng đòi hỏi những bảo mẫu không chỉ được đào tạo tại các học viện hàng đầu mà còn phải nói được nhiều ngôn ngữ, có bằng cấp từ các trường đại học danh giá, sẵn sàng di chuyển liên tục và làm việc những ca rất dài. Và họ sẵn lòng chi tiền.

Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ của dịch vụ bảo mẫu phân khúc cao cấp — một ngành công nghiệp dịch vụ quy mô nhỏ nhưng đắt giá. Mặc dù có những tổ chức đã tồn tại lâu đời — như Học viện Mầm non Norland, một trường đào tạo danh giá của Anh có lịch sử hơn một thế kỷ — nhiều công ty môi giới mà các phụ huynh thượng lưu tìm đến lại trẻ hơn nhiều.

Những công việc cơ bản của một bảo mẫu cho trẻ em gia đình siêu giàu cũng giống như cho các gia đình khá giả thông thường: pha sữa, chuẩn bị bữa ăn, đưa trẻ đi chơi ở công viên. Nhưng không gian sống và những kỳ vọng đi kèm có thể khiến công việc này trở nên khác biệt hoàn toàn. Bảo mẫu thường chỉ là một trong số cả chục người làm, chứ không phải là nhân viên duy nhất.

Việc đi du lịch cùng gia đình chủ cũng rất khác. "Họ muốn những bảo mẫu có kinh nghiệm làm việc trên du thuyền và chuyên cơ riêng," cô Rogers nói. "Đó là điều hiển nhiên." Không phải ai cũng thích nghi và phát triển được trong một môi trường có thể giống như phim "Succession" (Kế nghiệp), cô nói thêm. "Sự giàu có cực độ này có thể là một cú sốc lớn đối với những ai chưa từng tiếp xúc với nó."

Những yêu cầu có thể cực kỳ khắt khe (hoặc khắt khe một cách vô lý). Một bảo mẫu nhớ lại rằng một gia đình siêu giàu mà cô từng làm việc yêu cầu cô phải là quần áo lót cho con trai họ mỗi ngày. Một phụ huynh khác thì nổi giận vì cô không đi lấy thang ngay lập tức để thay bóng đèn trên trần phòng chơi cao tới 5 mét, trong khi cô đang phải trông chừng những đứa trẻ còn rất nhỏ của họ.

Cấu trúc công việc cũng đã thay đổi với sự gia tăng của hình thức "rota-nanny" (bảo mẫu xoay ca). Trước đại dịch COVID-19, những khách hàng giàu có hơn của cô Rogers — những người có đủ khả năng chi trả cho bất kỳ số giờ chăm sóc trẻ nào họ muốn — thường tự sắp xếp ghép ca: thuê một bảo mẫu từ thứ Hai đến thứ Sáu, một bảo mẫu khác cho cuối tuần, và thuê thêm bảo mẫu theo giờ nếu đi chơi đêm. Nếu cha mẹ phải làm việc muộn, họ sẽ hy vọng bảo mẫu ngày thường có thể tăng ca vào phút chót. Giờ đây, hai bảo mẫu xoay ca (một người làm, một người nghỉ) có thể túc trực mọi giờ trong ngày, mọi ngày trong năm, dù cái giá phải trả lên tới hàng trăm nghìn đô la.

Điều này rõ ràng tiện lợi hơn cho những ai đủ điều kiện kinh tế. Với việc thuê bảo mẫu riêng biệt cho ngày thường và cuối tuần, nếu họ muốn một người đi du lịch cùng, bảo mẫu đó có thể phải tự sắp xếp việc gia đình riêng, được trả thêm tiền cho số giờ làm việc kéo dài và có thể cả phí di chuyển. Hoặc họ phải thuê một bảo mẫu khác cho chuyến đi — người mà con cái họ chưa hề quen biết. Với các bảo mẫu làm việc theo ca luân phiên toàn thời gian, sự gián đoạn này giảm đi đáng kể.

Hình thức này cũng phù hợp với nhiều bảo mẫu, cô Rogers cho biết. Họ có trọn vẹn 7 ngày nghỉ để làm việc riêng. Khi khách hàng yêu cầu bảo mẫu làm ngày thường, cô hiện có ít ứng viên hơn để giới thiệu. Tuy nhiên, hệ thống mới này cũng có giá phải trả của nó. "Trước khi dấn thân vào nghề chăm sóc trẻ, nếu bạn hỏi tôi từ khi 4 tuổi rằng lớn lên tôi muốn làm gì, tôi sẽ nói là muốn trở thành một bà nội trợ," Lauren Lomascolo, người đã làm bảo mẫu cho các khách hàng giàu có suốt một thập kỷ, chia sẻ. Giờ đây, cô lo lắng về việc liệu có tìm được người hỗ trợ để gánh vác bớt áp lực công việc hay không. "Nếu tôi gắn bó với nghề này mãi mãi, tôi không thể có con. Nhưng nếu tôi bỏ nghề, nguồn thu nhập của tôi sẽ ở đâu?"

Đối với một số người, làm bảo mẫu cho giới siêu giàu là một trải nghiệm hào nhoáng đầy thú vị. Nhiều chương trình truyền hình thực tế thành công đã theo chân các gia đình giàu có, từ nhà Kardashian đến chuỗi phim "Real Housewives", đi khắp thế giới. Vào tháng 6, Hulu đã chiếu "Million Dollar Nannies", một chương trình truyền hình thực tế bối cảnh tại Ibiza, trong đó 6 người phụ nữ và 2 người đàn ông cạnh tranh để giành công việc tại các gia đình giàu có. Một trong số họ từng làm bảo mẫu cho Kourtney Kardashian. Chương trình xuất hiện nhiều màn hờn dỗi của người lớn hơn là của trẻ con. Nhưng nó mang lại một góc nhìn mới lạ về sự trốn tránh thực tại: ước mơ không phải là trở thành người giàu, mà là được người giàu thuê làm việc.

Nguồn: Economist