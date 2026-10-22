Phát hiện một máy bay không người lái có thể cất, hạ cánh thẳng đứng: Bay liên tục 63 km trong 20 phút, vừa được bật đèn xanh để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Máy bay đã hoàn thành hành trình dài 39 dặm trong 20 phút, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hướng tới khai thác thương mại.

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Công ty hàng không vũ trụ BETA Technologies của Mỹ đã nhận được giấy phép từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để thực hiện các chuyến bay trình diễn máy bay cất, hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện ALIA A250 với khách hàng tiềm năng. Ngay sau đó, máy bay đã hoàn thành hành trình dài 39 dặm trong 20 phút, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hướng tới khai thác thương mại.

Giấy phép được FAA cấp theo diện chứng nhận đủ điều kiện bay đặc biệt phục vụ khảo sát thị trường, cho phép BETA Technologies giới thiệu máy bay ALIA A250 với các nhà khai thác tiềm năng và những bên liên quan. Đồng thời, giấy phép mở rộng phạm vi địa lý mà công ty được phép thực hiện các chuyến bay trình diễn.

Theo BETA, việc cấp phép diễn ra sau khi các chuyên gia FAA đánh giá an toàn. Đây là bước tiến trong quá trình phát triển máy bay điện của doanh nghiệp, song chưa đồng nghĩa với việc ALIA A250 được phép khai thác thương mại thường xuyên. Máy bay vẫn cần hoàn thành quy trình chứng nhận đầy đủ của FAA trước khi có thể cung cấp dịch vụ vận tải thương mại theo quy định.

Ngày 20/10, BETA đã thực hiện chuyến bay đầu tiên theo giấy phép mới. Máy bay di chuyển quãng đường 34 hải lý, tương đương khoảng 39 dặm (63 km), trong 20 phút.

Chuyến bay khởi hành từ Sân bay Quốc tế Plattsburgh ở bang New York. ALIA A250 cất cánh theo phương thẳng đứng, sau đó chuyển sang chế độ bay bằng cánh thông thường và hạ cánh thẳng đứng tại Sân bay Quốc tế Patrick Leahy Burlington, bang Vermont.

ALIA A250 được thiết kế để hoạt động cả tại những địa điểm có đường băng và không có đường băng, hướng đến nhiều ứng dụng như vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ y tế và các hoạt động quốc phòng. Máy bay có hệ thống điều khiển kép, sức chở tối đa 5 hành khách hoặc hơn 1.200 pound hàng hóa, tương đương khoảng 544 kg.

Theo BETA, phiên bản A250 sử dụng chung một số hệ thống chính với dòng máy bay cất, hạ cánh thông thường (CTOL) của hãng, bao gồm hệ thống động cơ điện, máy tính điều khiển chuyến bay, pin và cơ sở hạ tầng sạc. Việc dùng chung các hệ thống này giúp doanh nghiệp tận dụng kinh nghiệm vận hành và những cải tiến kỹ thuật giữa hai dòng máy bay.

BETA cho biết các máy bay CTOL và VTOL của hãng đã tích lũy tổng cộng hơn 250.000 hải lý kinh nghiệm bay. Trước đó, doanh nghiệp cũng nhận được sự chấp thuận của FAA để thực hiện các chuyến bay khảo sát thị trường với dòng CTOL, đồng thời hoàn thành chuyến bay chuyển đổi chế độ VTOL có người lái đầu tiên vào năm 2024.

"Giấy phép này đưa công nghệ bay thẳng đứng đến gần hơn với người dân và những nơi sẽ sử dụng nó, tiếp nối thành tích tiên phong trong ngành của BETA", Kyle Clark, nhà sáng lập kiêm CEO của công ty, cho biết.

Việc cấp phép cho BETA diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy thử nghiệm và tích hợp các phương tiện hàng không thế hệ mới vào không phận quốc gia.

Hiện BETA tiếp tục thử nghiệm bay và hướng tới hoàn tất quy trình chứng nhận loại của FAA, nhằm đưa các dòng máy bay điện của hãng tiến gần hơn tới khả năng khai thác thương mại.