Ô tô tông nát cửa kính Big C, lao thẳng vào loạt khách hàng khiến nhiều người bị thương, trong đó có bé gái 6 tuổi

Một chiếc Toyota Vios màu trắng bất ngờ lao xuyên qua cửa kính siêu thị Big C trên đường On Nut, Bangkok (Thái Lan), khiến 6 người bị thương, trong đó có một bé gái 6 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào ngày 21/10 tại siêu thị Big C trên đường On Nut, thuộc quận Suan Luang, Bangkok.

Lực lượng chức năng từ Đồn cảnh sát Phra Khanong có mặt vào khoảng 15h sau khi nhận được tin báo. Tại hiện trường, chiếc Toyota Vios màu trắng dừng lại ngay khu vực lối vào siêu thị sau khi đâm vỡ một tấm kính lớn. Sáu người bị thương đều là nữ, gồm một bé gái 6 tuổi và 5 người lớn.

Clip: CNA

Theo đoạn video từ camera giám sát được các hãng tin chia sẻ, chiếc ô tô bất ngờ lao xuyên qua cửa kính, khiến tấm kính vỡ và đổ xuống. Phương tiện sau đó đâm trúng hai phụ nữ đang đứng cạnh khu vực cửa kính. Sau va chạm, tài xế cho xe lùi ra khỏi lối vào siêu thị. Phần cản trước của ô tô bị hư hỏng đáng kể.

Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Ruam Jai Rak và Bệnh viện Đa khoa Samrong để điều trị. Chưa có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Tài xế được xác định là Suthida, 67 tuổi. Theo lời khai ban đầu, bà đến siêu thị cùng em gái. Khi chuẩn bị lái xe về nhà, do nhầm lẫn trong thao tác điều khiển phương tiện, bà đã đạp chân ga thay vì chân phanh, khiến chiếc xe lao về phía trước. Cảnh sát đang lấy lời khai của Suthida và dự kiến làm việc với những người bị thương trước khi quyết định có khởi tố hoặc áp dụng cáo buộc nào đối với nữ tài xế hay không.

Chiếc ô tô đã được mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm được cho là sẽ chi trả các khoản liên quan đến thiệt hại tài sản và chi phí điều trị y tế.

Tại thời điểm thông tin được đăng tải, Big C chưa công bố thời điểm sửa chữa xong và mở cửa trở lại lối vào bị hư hỏng, cũng như chi phí khắc phục sự cố.

Nguồn: Thaiger